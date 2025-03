Il paradosso delle scelte finanziarie europee: armi sì, salute e pensioni no. Un’analisi con Lorenza Morello

Da anni sentiamo ripetere lo stesso ritornello: per sanità, pensioni e istruzione «non ci sono soldi». L’Europa e i suoi Stati membri insistono su rigore e austerità, imponendo vincoli di bilancio che sembrano insormontabili. Eppure, quando si tratta di finanziare il riarmo e le spese militari, le risorse compaiono improvvisamente e il debito smette di essere un problema. Questo apparente paradosso solleva interrogativi fondamentali sulle priorità economiche dell’Unione Europea e sui meccanismi che regolano la distribuzione delle risorse pubbliche.

Perché esistono queste differenze di trattamento? Perché i fondi destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale si moltiplicano con facilità, mentre quelli per la sanità pubblica e l’istruzione sembrano costantemente insufficienti? Quali interessi guidano davvero le politiche economiche europee e come si determinano le scelte di spesa? Sono domande cruciali che meritano un’analisi approfondita, poiché riguardano direttamente la qualità della vita dei cittadini e il futuro del modello sociale europeo.

Per cercare di dare risposte concrete, abbiamo intervistato Lorenza Morello, giurista d’impresa ed esperta di dinamiche economiche e politiche. Con la sua esperienza, Morello ci aiuterà a decifrare le strategie economiche dell’UE, mettendo in evidenza i fattori che influenzano le decisioni politiche e finanziarie.

Lorenza Morello

