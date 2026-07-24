Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il fenomeno dello sharenting. Come proteggere i minori online?

Francesca Nunziati

24 Luglio 2026 - 16:32

Foto e video dei figli condivisi online: quali pericoli corrono privacy, sicurezza e identità digitale dei minori? Scopriamolo insieme.

Il fenomeno dello sharenting. Come proteggere i minori online?
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Nell’era dei social media, condividere è diventato un riflesso quasi automatico della vita quotidiana. Foto del primo giorno di scuola, video di compleanni, aggiornamenti sui progressi dei figli: ogni genitore conosce bene la tentazione di immortalare e condividere questi momenti preziosi con familiari e amici.

Questo fenomeno, noto con il termine sharenting - fusione dei termini inglesi sharing (condividere) e parenting (genitorialità) - è oggi al centro di un vivace dibattito giuridico, etico e sociale. Perché, dietro un like e uno smile, può nascondersi una violazione dei diritti fondamentali dei minori.

Cos’è lo sharenting e perché è un problema

Lo sharenting descrive la pratica dei genitori di pubblicare online contenuti che riguardano i propri figli minori: fotografie, filmati, informazioni personali sulla salute, sulla scuola, sulle abitudini quotidiane. Sebbene possa sembrare un gesto innocuo, ogni pubblicazione genera un’impronta digitale permanente e potenzialmente accessibile a una platea vastissima di persone, molte delle quali sconosciute.

I rischi sono molteplici:

  1. In primo luogo, c’è il problema della privacy: il minore non ha ancora la capacità di prestare un consenso informato e consapevole alla diffusione della propria immagine.
  2. In secondo luogo, vi è il rischio di adescamento online; i cosiddetti predatori digitali possono raccogliere informazioni preziose sui bambini attraverso i profili social dei genitori.
  3. Non meno grave è il fenomeno del digital kidnapping, ossia il furto di immagini di minori che vengono utilizzate da terzi per scopi illeciti o comunque non autorizzati. Infine, vi è il tema dell’identità digitale futura: il bambino di oggi sarà l’adulto di domani, e potrebbe non gradire le tracce lasciate online dalla sua infanzia.

leggi anche

Sextortion, il significato di ricatto online e come difendersi
Sextortion, il significato di ricatto online e come difendersi

Il quadro normativo: GDPR e diritti del minore

Il principale strumento normativo europeo in materia è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati(GDPR, Reg. UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018. Il GDPR riconosce ai minori una tutela rafforzata: l’articolo 8 stabilisce che, per i servizi della società dell’informazione, il consenso al trattamento dei dati personalidi un minore sotto i 16 anni (soglia che gli Stati membri possono abbassare fino a 13) deve essere prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

In Italia, il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, aggiornato dal D.lgs. 101/2018 per adeguarsi al GDPR) stabilisce che i dati personali dei minori meritano una protezione specifica. L’immagine del minore rientra pienamente nella categoria dei dati personali, e la sua diffusione non autorizzata integra una violazione della normativa sulla privacy. Proprio per questo, il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha più volte ribadito che i genitori, prima di pubblicare foto dei figli, devono valutare attentamente le impostazioni di privacy dei profili social e la platea dei destinatari.

Fondamentale è anche il riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (New York, 1989), ratificata dall’Italia con la L. 176/1991. L’articolo 16 sancisce il diritto del minore alla riservatezza, mentre l’articolo 17 impone di proteggere il bambino da informazioni e materiali dannosi. Questi principi trovano eco nell’articolo 2 della Costituzione italiana, che tutela i diritti inviolabili della persona, e negli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Le sentenze che stanno cambiando il panorama

La giurisprudenza nazionale e internazionale ha iniziato a confrontarsi con lo sharenting, producendo decisioni che fanno scuola. In Italia, il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 2017, ha ordinato a un padre di rimuovere le fotografie della figlia minore pubblicate senza il consenso dell’altro genitore sui social network.

Il giudice ha riconosciuto che la pubblicazione di immagini di un minore, pur da parte di un genitore, richiede il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale e deve sempre tenere conto del superiore interesse del minore.

Tribunale di Mantova ordinanza del 2017
Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017.
Pres., rel. Mauro Bernardi.

Analogamente, il Tribunale di Roma ha affrontato casi in cui la pubblicazione massiva di contenuti relativi a figli minori in contesti di separazione conflittuale ha integrato una condotta pregiudizievole per il minore stesso, rilevante ai fini della valutazione dell’affidamento.

In Francia, pioniera su questi temi, la legge prevede già sanzioni penali fino a un anno di reclusione e 45.000 euro di multa per chi diffonde immagini di minori che ledano la loro dignità o intimità, anche se il responsabile è un genitore.

Nel 2023, l’Australia ha approvato il Online Safety Amendment Act, che rafforza gli strumenti di tutela dei minori online, mentre in sede europea si discute del Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065), che impone alle piattaforme obblighi stringenti di protezione degli utenti vulnerabili, minori in testa. In Italia, la Legge 71/2017 sul cyberbullismo ha introdotto strumenti di tutela per i minori vittime di condotte lesive online, estendibili anche a certi casi di sharenting dannoso.

leggi anche

Svolta UE, Ursula von der Leyen annuncia una stretta graduale per i minori sui social
Svolta UE, Ursula von der Leyen annuncia una stretta graduale per i minori sui social

Il diritto all’oblio e l’identità digitale del minore

Un tema di crescente rilevanza è quello del diritto all’oblio, codificato dall’articolo 17 del GDPR: ogni persona ha il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali. Ma cosa accade quando il bambino, diventato adulto, scopre che la sua infanzia è stata documentata e pubblicata online senza il suo consenso? Può richiedere la rimozione di quei contenuti?

La risposta, almeno in linea teorica, è sì: l’adulto che da bambino era stato oggetto di sharenting può esercitare il diritto all’oblio nei confronti delle piattaforme e, eventualmente, agire in responsabilità civile nei confronti dei genitori.

Questo scenario, un tempo puramente teorico, inizia a materializzarsi: negli Stati Uniti alcuni giovani adulti hanno intentato cause contro i propri genitori per la pubblicazione non autorizzata di immagini dell’infanzia, aprendo un fronte giuridico del tutto inedito nel diritto di famiglia.

Come proteggere i minori: consigli pratici e responsabilità genitoriale

Di fronte a questo scenario, la responsabilità dei genitori è centrale. Prima di pubblicare qualsiasi contenuto riguardante un figlio minore, è opportuno porsi alcune domande fondamentali: il contenuto potrebbe imbarazzare il bambino in futuro? Rivela informazioni sensibili come la posizione geografica o la scuola frequentata? È visibile a sconosciuti? Il profilo social è adeguatamente protetto?

Dal punto di vista tecnico, è fondamentale impostare i profili social in modalità privata, limitare l’accesso ai contenuti a persone di fiducia, non geolocalizzare le foto dei figli e disattivare i metadati delle immagini. È consigliabile, man mano che il bambino cresce, coinvolgerlo nelle decisioni sulla propria immagine online, educandolo a una cultura della privacy consapevole.

Sul piano giuridico, in caso di separazione o divorzio, è opportuno inserire nei patti genitoriali clausole specifiche sullo sharenting, per evitare conflitti futuri e tutelare l’interesse superiore del minore. Il Garante Privacy italiano ha pubblicato linee guida in tal senso, invitando alla massima cautela.

LINEE GUIDA GARANTE PRIVACY PER LO SHARENTING
Sharenting - Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli -

Lo sharenting, dunque, non è un reato in sé, ma può diventarlo quando viola la privacy del minore, lede la sua dignità o avviene senza il consenso dell’altro genitore. Il diritto, pur con i tempi propri dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, sta progressivamente prendendo atto di questa realtà. La tutela del minore online è oggi una sfida che riguarda genitori, piattaforme digitali, legislatori e tutta la società.

Il principio guida resta uno, sancito da ogni convenzione internazionale e da ogni ordinamento democratico: il superiore interesse del minore. Prima di premere il tasto condividi, vale la pena ricordarlo.

Riferimenti normativi:

GDPR Reg. UE 2016/679 | D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) | D.lgs. 101/2018 | Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 1989 (L. 176/1991) | L. 71/2017 (Cyberbullismo) | Reg. UE 2022/2065 (Digital Services Act) | Trib. Mantova, ord. 2017 | Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 7-8

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Privacy
# Diritti dei minori
# GDPR
FT logo

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Selezionati per te

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio

Tecnologia

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio
TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Tecnologia

TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Correlato