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Il dominio delle grandi imprese. L’1% controlla ormai l’80% delle vendite globali

Timothy Taylor

26 Marzo 2026 - 07:48

Sempre meno aziende, sempre più potere: cosa sta succedendo davvero all’economia mondiale?

Il dominio delle grandi imprese. L’1% controlla ormai l’80% delle vendite globali

Le grandi imprese stanno giocando un ruolo sempre più importante nell’economia degli Stati Uniti, ma anche nelle economie dei Paesi ad alto reddito in tutto il mondo. Yueran Ma, Mengdi Zhang e Kaspar Zimmermann raccolgono le evidenze in “Business Concentration Around the World: 1900-2020” (University of Chicago Becker-Friedman Institute for Economics, 27 febbraio 2026).

Gli autori scrivono:

[...]

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