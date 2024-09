Il debito pubblico americano minaccia la stabilità finanziaria globale

Gli Stati Uniti si trovano a fronteggiare una crisi economica potenzialmente devastante, aggravata da un deficit di bilancio combinato, a livello federale, statale e locale, che si avvicina all’8% del PIL. Questo scenario rappresenta una novità storica, poiché mai prima d’ora il Paese è entrato in una recessione economica con un deficit di bilancio così elevato. L’eventualità di una recessione in queste condizioni potrebbe avere conseguenze gravissime, non solo per l’economia americana, ma per l’intero sistema finanziario globale.

Durante una fase avanzata del ciclo economico, dopo anni di espansione economica, i conti pubblici dovrebbero tendere verso un bilancio quasi in pareggio. Tuttavia, gli Stati Uniti si trovano in una situazione diametralmente opposta. Se il Paese dovesse entrare in una recessione seria partendo da questa base già estremamente fragile, il deficit di bilancio potrebbe esplodere fino a superare la soglia del 15% del PIL, indipendentemente dall’esito delle prossime elezioni presidenziali di novembre.

Una tale espansione del debito pubblico a livello cronico metterebbe a dura prova la capacità degli Stati Uniti di emettere titoli di stato, fondamentali per finanziare lo stimolo economico necessario in caso di recessione prolungata. Questo avrebbe conseguenze dirette e devastanti sul sistema finanziario globale, che è fortemente legato ai rendimenti del debito statunitense. Torsten Slok, capo economista di Apollo Global Management, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti sono sempre stati un caso speciale, ma ora stanno mettendo alla prova i limiti. Finora tutto è rimasto sotto controllo, ma le ultime due aste del Tesoro sono state molto deboli, e stiamo osservando la situazione da vicino”. [...]