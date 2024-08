Il Dax è ai massimi storici, ma l’economia tedesca è sull’orlo del baratro. Il paradosso della Germania, spiegato

Il DAX è ai massimi storici, ma l’economia tedesca è sull’orlo del baratro: un paradosso che sta sorprendendo analisti e investitori. Mentre l’indice di riferimento della Borsa di Francoforte vola oltre quota 18.900 punti, i segnali di crisi economica in Germania si fanno sempre più evidenti.

Come può la locomotiva d’Europa, un tempo simbolo di stabilità e crescita, trovarsi in una situazione così drammatica? Cosa c’è dietro questo sorprendente divario tra il trionfo dei mercati finanziari e il declino dell’economia reale?

In questo articolo, analizziamo le dinamiche di questo fenomeno per capire come la Germania, nonostante il rally del DAX, fatica ad uscire definitivamente da una crisi economica profonda e prolungata.

L’economia tedesca in crisi: segnali e cause

La contrazione dello 0,1% del PIL tedesco nel secondo trimestre del 2024 è solo l’ultimo di una serie di segnali negativi che indicano un rallentamento economico sempre più profondo.

I dati sulla produzione industriale, gli ordini di fabbrica e le vendite al dettaglio sono tutti in calo, suggerendo che la Germania sta attraversando una fase di stagnazione strutturale. Il PMI composito, un indicatore chiave della salute economica, è sceso sotto la soglia critica di 50 punti, indicando una contrazione dell’attività economica. A ciò si aggiunge un clima di fiducia in caduta libera, sia tra i consumatori che tra le imprese, con l’indice Ifo del clima economico che continua a peggiorare.

Le cause di questa crisi sono molteplici. La Germania sta pagando il prezzo della sua forte dipendenza dall’industria manifatturiera, un settore che sta subendo profonde trasformazioni a livello globale. La transizione verso i veicoli elettrici, con la Cina che sta rapidamente emergendo come leader globale grazie a massicci investimenti e una produzione su larga scala, sta mettendo in grave difficoltà l’industria automobilistica tedesca. Questo settore, storicamente il pilastro della crescita economica della Germania, si trova ora a dover competere con la tecnologia avanzata e i prezzi competitivi delle auto elettriche cinesi, erodendo la sua posizione dominante e minacciando l’intero modello economico su cui il paese ha costruito il suo successo.

Inoltre, la deindustrializzazione in atto, con molte aziende che stanno spostando la produzione all’estero a causa dell’aumento dei costi energetici e delle rigide regolamentazioni, sta erodendo la base produttiva del Paese. L’interruzione delle forniture di gas naturale dalla Russia, conseguente alle tensioni geopolitiche, ha aggravato ulteriormente la situazione, rendendo la Germania ancora più vulnerabile a shock esterni.

Un altro fattore cruciale è il declino demografico. La popolazione tedesca sta invecchiando rapidamente, e questo si traduce in una forza lavoro in diminuzione. Questo trend è aggravato dal fatto che i lavoratori tedeschi trascorrono sempre meno ore al lavoro rispetto ai loro omologhi in altri paesi dell’OCSE. La bassa crescita della produttività, insieme ai decenni di sottoinvestimenti in infrastrutture e istruzione, ha ulteriormente ridotto il potenziale di crescita economica della Germania. Questi problemi strutturali sono stati esacerbati da un approccio politico che ha privilegiato il rigore fiscale a scapito degli investimenti, creando le condizioni per una stagnazione a lungo termine.

Il rally del DAX e previsioni

Mentre l’economia reale mostra segni di debolezza, il DAX continua a registrare performance eccezionali. Questo rally può essere spiegato da una combinazione di fattori. In primo luogo, l’allentamento delle condizioni monetarie a livello globale ha favorito il mercato azionario. La Banca Centrale Europea (BCE), insieme ad altre principali banche centrali, ha adottato una politica monetaria espansiva, riducendo i tassi di interesse per stimolare la crescita. Questi tagli hanno incentivato gli investitori a spostare i loro capitali dalle obbligazioni alle azioni, alla ricerca di rendimenti più elevati. In un contesto di tassi di interesse bassi, le azioni delle grandi multinazionali tedesche presenti nel DAX, come BMW, Volkswagen e SAP, sono diventate particolarmente attraenti.

In secondo luogo, molte delle aziende che compongono il DAX hanno una forte esposizione internazionale, il che le rende meno dipendenti dalla debole domanda interna tedesca. Ad esempio, società come Siemens e Merck generano gran parte dei loro ricavi all’estero, in mercati in crescita come Stati Uniti e Cina.

Questo ha permesso al DAX di beneficiare del rally globale dei mercati azionari, in particolare in un contesto di ripresa post-pandemia in molte economie emergenti.

Tuttavia, questo ottimismo potrebbe essere prematuro. La crescita dei mercati azionari non riflette necessariamente le condizioni economiche sottostanti e il rischio di una correzione è elevato. Se l’economia tedesca continuerà a deteriorarsi, con un ulteriore calo della produzione e della fiducia dei consumatori, anche le prospettive per le aziende tedesche potrebbero oscurarsi. Inoltre, l’attuale debolezza della Germania ha già iniziato a consolidare le aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE. Mentre questi interventi potrebbero sostenere il mercato nel breve termine, a lungo termine potrebbero esacerbare le debolezze strutturali dell’economia tedesca, rendendo il rally del DAX ancora più insostenibile.

Conclusione

Il paradosso tedesco, con un mercato azionario ai massimi storici e un’economia in crisi, riflette le profonde trasformazioni in atto nel contesto globale. Mentre il DAX continua a beneficiare di un ambiente favorevole agli investimenti, le fondamenta economiche della Germania sono sempre più fragili. Questo disallineamento tra la performance dei mercati finanziari e la realtà economica solleva interrogativi su quanto a lungo il DAX potrà continuare a crescere in un contesto di debolezza economica persistente. Per evitare una crisi più profonda, la Germania dovrà affrontare con urgenza le sfide strutturali che ne minano la competitività, puntando su riforme che possano stimolare la produttività, sostenere l’innovazione e rafforzare la sua resilienza economica di fronte ai cambiamenti globali.

