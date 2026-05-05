Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il 58% dei lettori vorrebbe il secondo emendamento anche in Italia. I risultati del sondaggio di Money.it

Giulia Sami

5 Maggio 2026 - 09:38

Vorresti che il secondo emendamento venisse applicato anche in Italia? 6 lettori su 10 sono a favore.

Il 58% dei lettori vorrebbe il secondo emendamento anche in Italia. I risultati del sondaggio di Money.it

Vorresti che il secondo emendamento venisse applicato anche in Italia? Questo è il sondaggio che abbiamo proposto ai lettori di Money.it la scorsa settimana. E il risultato parla chiaro: il sì ha vinto con il 58% dei voti. Quindi, 6 lettori su 10 sarebbero a favore dell’introduzione dell’emendamento anche nel nostro Paese, mentre il restante 42% ha votato no.

Il 58% dei lettori vorrebbe il secondo emendamento anche in Italia. Il 58% dei lettori vorrebbe il secondo emendamento anche in Italia. I risultati del sondaggio di Money.it

Il presente sondaggio ha finalità esclusivamente informative e di coinvolgimento dei lettori. I risultati non hanno valore statistico o scientifico, in quanto il campione dei partecipanti non è controllato né selezionato secondo criteri metodologici rappresentativi della popolazione.

Cosa prevede il secondo emendamento?

Il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce ai cittadini il diritto di possedere armi, ma questo diritto è soggetto a limitazioni stabilite sia a livello federale sia statale. In generale, non possono possedere armi persone con precedenti penali o problemi mentali, e alcuni tipi di armi sono regolati o vietati. Inoltre, le norme variano tra i diversi Stati.

L’emendamento, approvato nel 1791, viene oggi interpretato soprattutto come un diritto individuale alla difesa, anche se in origine era collegato all’idea di milizia cittadina e alla tutela della libertà contro il potere del governo.

Come funziona il possesso di armi in Italia?

In Italia, invece, il porto d’armi - il permesso che consente di detenere un’arma - è molto più restrittivo: è regolato dal TULPS - il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato nel 1931 - ed è rilasciato solo in presenza di specifiche esigenze e dopo verifiche rigorose su affidabilità, requisiti psicofisici e motivazioni valide (come difesa personale, attività venatoria o sportiva).
Esistono poi limiti al numero di armi detenibili, superabili solo con una licenza speciale di collezione.

Inoltre, in Italia il possesso e il porto d’armi non è permanente: le autorizzazioni hanno una durata limitata e devono essere rinnovate periodicamente, con ulteriori controlli da parte delle autorità.

Le armi devono essere custodite in modo sicuro, generalmente in un luogo protetto come una cassaforte, e la detenzione è soggetta anche a regole sul trasporto e sull’uso, che devono avvenire esclusivamente in contesti autorizzati.

Anche le munizioni sono sottoposte a limiti quantitativi e a obblighi di tracciabilità, rendendo il sistema complessivamente regolamentato e controllato nel nostro Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Sondaggi
# Stati Uniti
# Costituzione
# Legge

Seguici su

FT logo

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Riceve una multa per aver tagliato gli alberi che ostruivano la vista sul mare da casa sua

Leggi e Sentenze

Riceve una multa per aver tagliato gli alberi che ostruivano la vista sul mare da casa sua

Si presenta ubriaco al lavoro e viene licenziato. Il giudice lo reintegra: “Non ha fatto male a nessuno”

Leggi e Sentenze

Si presenta ubriaco al lavoro e viene licenziato. Il giudice lo reintegra: “Non ha fatto male a nessuno”

Correlato