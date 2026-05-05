Il 58% dei lettori vorrebbe il secondo emendamento anche in Italia. I risultati del sondaggio di Money.it

Vorresti che il secondo emendamento venisse applicato anche in Italia? Questo è il sondaggio che abbiamo proposto ai lettori di Money.it la scorsa settimana. E il risultato parla chiaro: il sì ha vinto con il 58% dei voti. Quindi, 6 lettori su 10 sarebbero a favore dell’introduzione dell’emendamento anche nel nostro Paese, mentre il restante 42% ha votato no.

Il presente sondaggio ha finalità esclusivamente informative e di coinvolgimento dei lettori. I risultati non hanno valore statistico o scientifico, in quanto il campione dei partecipanti non è controllato né selezionato secondo criteri metodologici rappresentativi della popolazione.

Cosa prevede il secondo emendamento?

Il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti garantisce ai cittadini il diritto di possedere armi, ma questo diritto è soggetto a limitazioni stabilite sia a livello federale sia statale. In generale, non possono possedere armi persone con precedenti penali o problemi mentali, e alcuni tipi di armi sono regolati o vietati. Inoltre, le norme variano tra i diversi Stati.

L’emendamento, approvato nel 1791, viene oggi interpretato soprattutto come un diritto individuale alla difesa, anche se in origine era collegato all’idea di milizia cittadina e alla tutela della libertà contro il potere del governo.

Come funziona il possesso di armi in Italia?

In Italia, invece, il porto d’armi - il permesso che consente di detenere un’arma - è molto più restrittivo: è regolato dal TULPS - il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato nel 1931 - ed è rilasciato solo in presenza di specifiche esigenze e dopo verifiche rigorose su affidabilità, requisiti psicofisici e motivazioni valide (come difesa personale, attività venatoria o sportiva).

Esistono poi limiti al numero di armi detenibili, superabili solo con una licenza speciale di collezione.

Inoltre, in Italia il possesso e il porto d’armi non è permanente: le autorizzazioni hanno una durata limitata e devono essere rinnovate periodicamente, con ulteriori controlli da parte delle autorità.

Le armi devono essere custodite in modo sicuro, generalmente in un luogo protetto come una cassaforte, e la detenzione è soggetta anche a regole sul trasporto e sull’uso, che devono avvenire esclusivamente in contesti autorizzati.

Anche le munizioni sono sottoposte a limiti quantitativi e a obblighi di tracciabilità, rendendo il sistema complessivamente regolamentato e controllato nel nostro Paese.