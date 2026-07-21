IEG organizza gli Expo ufficiali dei World Firefighters Games 2026 in Arabia Saudita

Italian Exhibition Group rafforza la propria presenza in Medio Oriente. IEG Arabia, filiale di IEG Middle East e organizzatrice di Dubai Active e Dubai Muscle Show, è stata incaricata di organizzare e realizzare il Fire & Safety Expo e l’Health & Wellness Expo nell’ambito della sedicesima edizione dei World Firefighters Games 2026.

I due eventi si svolgeranno dal 6 all’8 novembre 2026 presso il Dhahran Expo di Al Khobar, in Arabia Saudita, in concomitanza con i Giochi, in programma dal 5 al 13 novembre. L’edizione 2026 punta a essere la più partecipata di sempre, con oltre 7.000 atleti, circa 200.000 spettatori e rappresentanti di 70 Paesi impegnati in 56 discipline sportive.

Due fiere dedicate a salute, sicurezza e innovazione

Grazie all’esperienza maturata nell’organizzazione di eventi dedicati a salute, fitness e benessere in Medio Oriente, IEG Arabia coordinerà due manifestazioni rivolte alla comunità internazionale dei vigili del fuoco. Per tre giorni il Dhahran Expo ospiterà aziende, organizzazioni e operatori attivi nei settori della salute e del benessere, dei programmi di fitness funzionale per i vigili del fuoco, della salute e sicurezza sul lavoro, delle tecnologie per prestazioni e recupero, dell’innovazione sanitaria, della nutrizione e della formazione specialistica.

L’obiettivo è creare una piattaforma internazionale dedicata al networking, allo sviluppo del business, alla presentazione di nuovi prodotti e alla diffusione delle migliori pratiche per la salute e la sicurezza del personale antincendio.

Un nuovo passo nell’espansione di IEG in Medio Oriente

L’incarico rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita internazionale di Italian Exhibition Group. Come ha dichiarato Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group:

“La partnership di IEG Arabia con i World Firefighters Games 2026 riflette la nostra ambizione di espanderci a livello internazionale e consolidare la nostra presenza nei mercati strategici in crescita. Il Middle East è una priorità fondamentale per noi e le fiere hanno un ruolo importante da svolgere anche nel supportare la Vision 2030 del Saudi Arabia, creando piattaforme per investimenti, scambio di conoscenze e sviluppo del settore.”

Attese migliaia di aziende e professionisti

Secondo le previsioni, i due Expo richiameranno decine di migliaia di visitatori tra professionisti del settore, atleti e delegati, offrendo una vetrina internazionale dedicata alle più recenti soluzioni per migliorare forma fisica, resistenza, sicurezza e qualità della vita dei vigili del fuoco.

“Siamo onorati di essere stati scelti per organizzare la Firefighter Health & Wellness Expo ai World Firefighters Games 2026”, ha affermato Francesco Santa, CEO di IEG Middle East, sottolineando come l’evento rappresenti “una piattaforma che si allinea con la nostra esperienza nell’organizzazione di eventi su larga scala dedicati alla salute, al fitness e al benessere”.

IEG Arabia collaborerà con gli organizzatori dei Giochi per realizzare un’esperienza espositiva all’altezza della rilevanza internazionale della manifestazione.