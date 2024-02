IA: Svelato il piano «trilionario» di Sam Altman per sconfiggere NVIDIA

Il CEO di OpenAI Sam Altman intende combattere il dominio di NVIDIA nel settore dei chip AI. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, il pionere dell’intelligenza artificiale cerca fino a 7.000 miliardi di dollari in finanziamenti per rivoluzionare l’attuale mercato dei semiconduttori.

Nel 2023, NVIDIA è diventato il più grande produttore di semiconduttori al mondo, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1.700 miliardi di dollari. È stato uno dei titoli azionari in più rapida crescita, fin quasi a raggiungere giganti come Amazon e Alphabet (l’azienda madre di Google).

NVIDIA ha surclassato la concorrenza diventando la prima azienda a costruire chip per l’intelligenza artificiale. Al momento, NVIDIA controlla l’80% del mercato dei chip IA.

NVIDIA è anche protagonista dell’attuale “nearshoring” dell’industria statunitense dei semiconduttori. Finora ha esternalizzato la produzione di chip verso il gigante taiwanese TSMC. Con le crescenti restrizioni sull’outsourcing da parte dell’amministrazione Biden, NVIDIA è stata l’obiettivo di molti interventi governativi per evitare le esportazioni verso l’Asia orientale, in particolare la Cina.

I chip H100 e A100 sono processori IA multiuso per i consumatori abituali. Sono stati costruiti per aggirare le restrizioni governative e sono attualmente i chip IA più veloci sul mercato. Alimentano il software di punta di OpenAI ChatGPT, nonché diverse aziende della Silicon Valley come Meta, Amazon e Google.

Il piano di Sam Altman

Per sfidare la posizione dominante di NVIDIA, Sam Altman cerca investimenti per una nuova startup di chip IA. Secondo una fonte del WSJ, Altman deve raccogliere tra 5.000 e 7.000 miliardi di dollari per questa impresa.

«Il mondo ha bisogno di più infrastrutture IA (capacità di fabbrica, energia, data center, ecc.) di quelle che le persone stanno attualmente pianificando di costruire», ha scritto Altman in un recente post su X.

L’anno scorso, il pioniere della tecnologia ha viaggiato attraverso il Medio Oriente alla ricerca di investitori. Apparentemente stava lavorando a un progetto dal nome in codice «Tigris» prima di essere silurato come CEO, per poi essere reintegrato giorni dopo.

Tigris sarebbe la risposta di OpenAI al dominio di fatto di NVIDIA nel settore.

Già nel 2018, Altman ha provato a lanciare un’azienda di chip IA, fondando una startup chiamata Rain Neuromorphics. Un anno dopo, OpenAI ha espresso l’intenzione di investire 51 milioni di dollari nella nuova startup.

NVIDIA, tuttavia, non resta con le mani in mano. Secondo un rapporto esclusivo di Reuters, l’azienda sta lanciando un nuovo chip aziendale con elevata personalizzazione e funzionalità B2B (business-to-business).

L’intenzione di integrare la tecnologia proprietaria dei clienti in chip personalizzati risale al 2022, ma secondo quanto riportato da Reuters la tecnologia è ancora in fase di sviluppo. In questo momento, NVIDIA è meno preoccupata per il piano da trilioni di dollari di Altman e più per i concorrenti diretti come Qualcomm e Marvell Technologies. Con questo sviluppo, NVIDIA intende far mangiare la polvere ad entrambi. E forse, in futuro, anche a Sam Altman.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2024-02-11 13:00:00. Titolo originale: Sam Altman develops trillion-dollar plan to challenge NVIDIA chips