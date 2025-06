I Treasury USA sono un rischio o un’opportunità?

Negli ultimi mesi, ma soprattutto dopo il Liberation Day, la conferenza stampa di Trump alla Casa Bianca del 2 aprile 2025, la stabilità dell’economia statunitense è stata al centro delle preoccupazioni degli investitori globali, con un focus particolare sulle prospettive future del debito pubblico americano da quasi 37 trilioni di dollari e dei Titoli di Stato USA.

Ma è giustificata questa apprensione? Cerchiamo di fare chiarezza, analizzando la situazione attuale e le possibili evoluzioni.

Se leggo le analisi dei trader e le interviste degli asset manager americani, il sentiment del mercato attualmente è quello generalizzato della “Posizione Corta Aggressiva” sui Treasuries americani. Mi spiego meglio: con gli strumenti derivati (contratti futures e opzioni) si possono vendere Treasuries a scadenza, ma senza averli in portafoglio, assumendo le cosiddette short positions. Sei in vendita ma non hai consegnato l’obbligazione, perché è una vendita a termine, a consegna differita e guadagni nel tuo account degli strumenti derivati qualora il prezzo del bond iniziasse a scendere. Infatti, stai scommettendo sul rialzo dei tassi e l’obbligo di consegna fisica del bond è solo alla scadenza naturale del contratto future (a meno che non si effettui il c.d. “roll-over” della posizione corta, cioè il riacquisto del contratto in corso e la simultanea vendita del contratto a scadenza seguente). [...]