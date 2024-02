Champions League, la nuova versione vale 2,5 mld di euro all’anno

Champions League, inizia la nuova era. A partire dalla prossima stagione infatti, come ufficializzato dalla Uefa nei giorni scorsi, la competizione per club più importante al mondo diventerà ancora più ricca e redditizia per i club che riusciranno a parteciparvi.

Facile leggere in queste modifiche un tentativo di contrasto nei confronti della SuperLega, altrettanto semplice individuare le direttrici su cui la Uefa si è mossa: più partite per più ricavi, un metodo convincente per i club che parteciperanno alla nuova versione della Champions League.

Sono i numeri a spiegare meglio di tutto e di tutti che se partecipare oggi alla Champions League ha un impatto notevoli sui conti di tante squadre europee, farlo dalla prossima stagione non potrà che avere un peso se possibile ancora maggiore. Con la nuova formula infatti saranno garantite a tutte le squadre 8 partite, 2 in più quindi di quanto accade ora, e le risorse che verranno distribuite tra le partecipanti, tra parte fissa e bonus per risultati di squadra, possono raggiungere cifre davvero importanti. [...]