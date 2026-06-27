Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

I chatbot AI diventeranno i nuovi App Store. La previsione di un team di esperti

Pasquale Conte

27 Giugno 2026 - 00:24

I chatbot potrebbero presto diventare i nuovi App Store. La previsione del Reuters Institute svela un altro lato della medaglia dei sistemi di AI.

I chatbot AI diventeranno i nuovi App Store. La previsione di un team di esperti
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Il mondo dell’informazione sta vivendo un periodo di trasformazione senza precedenti, guidata dall’intelligenza artificiale. Ne ha parlato un team di esperti riunitosi per redigere il report globale del Reuters Institute. Dal confronto, è emerso un tema in particolare: i chatbot AI stanno diventando i nuovi App Store.

In che senso? Oggi l’ecosistema dell’intelligenza artificiale è considerabile una piattaforma di distribuzione fatta e finita, piuttosto che una singola chat in cui fare domande. Proprio come anni fa gli smartphone erano scatole vuote che acquistavano valore grazie alle app scaricate dall’App Store, oggi i grandi modelli linguistici funzionano come sistemi operativi.

leggi anche

Il trucco per far sembrare umana l’intelligenza artificiale? Farle commettere errori
Il trucco per far sembrare umana l'intelligenza artificiale? Farle commettere errori

Perché l’AI sostituirà gli App Store

OpenAI e Anthropic stanno creando i propri store digitali dove i servizi di notizie diventano applicazioni interne che l’utente può attivare e richiamare direttamente dentro la conversazione per ottenere risposte verificate, un po’ come succede per le applicazioni su smartphone.

A rendere possibile questa trasformazione è il Model Context Protocol (MCP), ossia uno standard adottato dalle principali big tech al mondo. Se l’App Store di Apple richiede agli sviluppatori di scrivere codice specifico per iOS, l’MCP è una sorta di presa universale che dà modo alle testate giornalistiche di sbarcare dentro i chatbot.

Tramite questo protocollo, i server forniscono all’AI un accesso in tempo reale agli archivi. Ogni volta che un utente interroga il chatbot su un tema specifico, l’assistente virtuale non inventa una risposta e non cerca sul web per trovare informazioni. Semplicemente attiva l’applicazione interna che è stata selezionata e attinge alla fonte ufficiale. In questo molto, la risposta è verificata e sicura.

Come si evolve il mondo dei media

Questo passaggio rappresenta una vera e propria evoluzione per tutto il settore dell’editoria. Oggi il focus è sulla cosiddetta conversational discoverability, ossia la reperibilità all’interno del dialogo. Cosa vuol dire? La SEO tradizionale con ottimizzazione per i motori di ricerca sta passando velocemente in secondo piano. Per poter emergere, la sfida è fare in modo che la propria app sia quella selezionata dal chatbot durante la conversazione.

E il motivo è presto detto. Sempre più persone non effettuano più ricerche direttamente all’interno di un motore di ricerca come Google, ma aprono un chatbot AI per ottenere informazioni conversazionali su un tema. In un contesto così in rapida evoluzione, il ruolo degli organi di informazione potrebbe cambiare radicalmente.

Da destinazioni web dove migliaia di utenti ogni giorno attingono per informarsi sui temi del mondo a fornitori di servizi per l’app store dei chatbot di intelligenza artificiale.

leggi anche

Test di Turing superato. L’intelligenza artificiale ora è (quasi) indistinguibile dall’uomo
Test di Turing superato. L'intelligenza artificiale ora è (quasi) indistinguibile dall'uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Intelligenza artificiale
# ChatGPT
# Claude AI
# Gemini (di Google)

Seguici su

FT logo

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Selezionati per te

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio

Tecnologia

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio
TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Tecnologia

TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Correlato

€7,4 mіlіаrdі, іl bооm dеll'іntеllіgеnzа аrtіfісіаlе hа аіutаtо Vоlkѕwаgеn а соnсludеrе unо dеі ріù grаndі ассоrdі іnduѕtrіаlі d'Еurора

News imprese

€7,4 mіlіаrdі, іl bооm dеll’іntеllіgеnzа аrtіfісіаlе hа аіutаtо Vоlkѕwаgеn а соnсludеrе unо dеі ріù grаndі ассоrdі іnduѕtrіаlі d’Еurора