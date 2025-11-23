I 4 titoli azionari migliori da comprare se vuoi puntare sull’AI

Non è troppo tardi per puntare sull’intelligenza artificiale. Anzi, per molti versi siamo ancora all’inizio di una rivoluzione che sta ridisegnando la geografia del potere tecnologico e finanziario. L’AI è già ovunque, eppure, secondo gli esperti, la vera espansione deve ancora arrivare. Gli investimenti si moltiplicano, le aziende accelerano e il taglio dei tassi riapre spazio a nuove scommesse.

Molti investitori temono di essersi persi il treno, convinti che il rally degli ultimi due anni abbia già espresso tutto il suo potenziale. È un errore comprensibile, soprattutto quando i mercati vivono momenti di volatilità o quando il settore rallenta fisiologicamente dopo mesi di entusiasmo. Ma l’AI non si muove a scatti, procede per onde lunghe che richiedono capitale, infrastrutture e innovazione continua. È in queste fasi che le correzioni diventano finestre preziose, quelle che permettono di entrare prima che il trend riparta.

La domanda, quindi, non è se l’intelligenza artificiale continuerà a cambiare l’economia globale, ma quali aziende oggi stanno costruendo i pilastri di questa trasformazione e quali, tra qualche anno, potrebbero premiare chi ha avuto la pazienza di scommettere sul lungo termine. [...]