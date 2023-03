3 metalli da osservare per gli investimenti, secondo l’esperto

Cosa si prevede sui metalli in questo 2023? Ce ne sono almeno 3 da tenere sotto osservazione secondo l’analisi di un esperto.

Gli investitori che intendono puntare sulle materie prime, possono valutare acquisti interessanti di rame, con maggiore cautela per minerale di ferro e litio. Perché queste commodities sono cruciali e cosa aspettarsi?

1. Rame: perché e quando acquistare

Gli investitori dovrebbero acquistare rame al ribasso quando si presenta l’opportunità, secondo Jonathan Barratt, CEO di CelsiusPro intervistato da Cnbc.

“La nostra prospettiva per il 2023 e il 2024 è: quando si verifica un calo dei prezzi del rame, è qualcosa da avere nel proprio portafoglio”, ha detto l’esperto, citando forniture insufficienti e un’elevata domanda di rame nel settore delle energie rinnovabili.

Il rame è un componente chiave nelle tecnologie legate all’elettricità e, per estensione, un perno nei progetti di transizione energetica. L’offerta, però, non è sufficiente al momento.

Il mondo sta attualmente affrontando una carenza globale di rame, guidata da maggiori pressioni della domanda e flussi di offerta sfidati in Sud America.

La domanda, però, dovrebbe crescere. Secondo l’ Agenzia internazionale per l’energia, le vendite di auto elettriche nel 2021 sono più che raddoppiate, portando il numero totale di questi veicoli a livello globale a circa 16,5 milioni. Ciò significa che l’ecosistema di ricarica dei veicoli elettrici dovrà essere potenziato.

I futures sul rame sono stati scambiati l’ultima volta a $4,14 per libbra, in aumento di circa l′8,34% da inizio anno.

leggi anche Perché il rame è il nuovo petrolio

2. Minerale di ferro e il ruolo della Cina

Per quanto riguarda il minerale di ferro, Barratt prevede che il metallo sia pronto a essere scambiato a $115-110 per tonnellata, che è circa il 9% in meno rispetto al prezzo attuale, citando la repressione normativa in Cina.

Il punto è che in una recente risposta all’aumento dei prezzi del minerale di ferro in Cina, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) ha affermato che saranno attuate normative e misure repressive sulle attività illegali per rafforzare la supervisione dei prezzi di mercato del minerale di ferro.

“Come risultato di ciò, possiamo vedere un significativo calo dell’inventario accumulato nei porti cinesi ... che darà un sapore di minore domanda all’equazione”, ha detto Barratt.

Anche il calo dei prezzi della produzione globale di acciaio grezzo potrebbe contribuire a ridurre i prezzi del minerale di ferro. “La produzione di acciaio è il principale fattore trainante della domanda di minerale di ferro e carbone da coke”, ha affermato Vivek Dhar, direttore del team di ricerca sulle materie prime minerarie e sui prodotti energetici della Commonwealth Bank of Australia.

La produzione mondiale di acciaio grezzo ha registrato un calo del 3,3% a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo la World Steel Association .

3. Litio in rialzo?

Le normative cinesi stanno influenzando anche i prezzi del litio, un componente chiave delle batterie dei veicoli elettrici, secondo Barratt, che prevede che il metallo verrà scambiato più in alto.

L’hub cinese di litio a Yichun, sede della più grande miniera al mondo di lepidolite, minerale contenente litio, è attualmente oggetto di un’indagine per illegalità mineraria.

“Anche la Cina si sta occupando [recentemente] dei termini di revisione delle sue questioni ambientali per l’industria [del litio], e ciò potrebbe togliere dal mercato circa un decimo della fornitura di litio,” ha affermato Barratt.

La Cina è stata il terzo produttore mondiale di litio nel 2022, dietro Australia e Cile.