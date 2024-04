Le 10 professioni dove si lavora poco e si guadagna di più

Lavorare di meno e guadagnare di più è possibile. Esistono, infatti, dei lavori ben pagati che offrono anche un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. Carriere professionali, queste, che permettono di guadagnare uno stipendio alto senza (o con poco) stress.

Non è un segreto che la retribuzione (o RAL) svolga un ruolo fondamentale nel nostro processo decisionale quando si tratta di trovare il lavoro giusto.

Il fenomeno delle Grandi Dimissioni, innescato dalla pandemia, ha cambiato le dinamiche tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. L’esigenza di un equilibrio tra lavoro e vita privata - noto a livello internazionale come work-life balance - sta diventando sempre più importante per i lavoratori, in Italia come nel resto del mondo.

Uno stipendio alto spesso significa maggiori responsabilità e, di conseguenza, una settimana lavorativa più stressante. Alcuni lavori, tuttavia, massimizzano i guadagni con una minore richiesta di tempo ed energia da parte del lavoratore.

Lavorare di meno e guadagnare di più

La ricerca di un lavoro che offra un buono stipendio con il minimo sforzo è molto diffusa. Spesso, però, i lavori più remunerativi richiedono competenze specializzate, esperienza e, talvolta, un investimento significativo in termini di tempo e formazione.

Ma esistono alcuni percorsi di carriera tendono a offrire un buon equilibrio tra soldi e ore lavorate.

Ecco 10 esempi:

1) Sviluppatore di Software (freelance)

Gli sviluppatori di software che lavorano come freelance possono gestire il proprio tempo e scegliere progetti che pagano bene per il tempo investito, soprattutto se possiedono competenze in linguaggi di programmazione particolarmente richiesti.

Cosa fa : sviluppa software su misura per clienti o progetti, lavorando su specifiche fornite dai clienti o sviluppando applicazioni personalizzate.

: sviluppa software su misura per clienti o progetti, lavorando su specifiche fornite dai clienti o sviluppando applicazioni personalizzate. Competenze richieste : conoscenze in linguaggi di programmazione come Java, Python o C++, capacità di gestione del tempo, autonomia.

: conoscenze in linguaggi di programmazione come Java, Python o C++, capacità di gestione del tempo, autonomia. Stipendio medio: i freelancer possono guadagnare tra i €50 a €150 all’ora, in base alla specializzazione e alla domanda di mercato.

2) Copywriter o Scrittore Freelance

I copywriter o scrittori che lavorano in autonomia hanno la flessibilità di scegliere i propri clienti e i progetti da seguire. L’efficienza nell’esecuzione può ridurre significativamente le ore di lavoro pur mantenendo un reddito adeguato.

Cosa fa : scrive testi pubblicitari, articoli, blog e altro materiale scritto su commissione.

: scrive testi pubblicitari, articoli, blog e altro materiale scritto su commissione. Competenze richieste : eccellenti abilità di scrittura, creatività, competenze SEO, capacità di adattarsi a diversi stili e tone of voice.

: eccellenti abilità di scrittura, creatività, competenze SEO, capacità di adattarsi a diversi stili e tone of voice. Stipendio medio: da €10.000 a €50.000 all’anno, ma può aumentare notevolmente per scrittori molto richiesti o specializzati.

3) Esperto in automation marketing

Questi professionisti utilizzano software per automatizzare i processi di marketing e possono spesso gestire più clienti contemporaneamente, massimizzando i guadagni e minimizzando il tempo di lavoro effettivo.

Cosa fa : utilizza software per automatizzare processi legati all’e-mail marketing, gestione di campagne e analisi dei dati.

: utilizza software per automatizzare processi legati all’e-mail marketing, gestione di campagne e analisi dei dati. Competenze richieste : conoscenze di software di automation marketing, capacità analitiche, comprensione del marketing digitale.

: conoscenze di software di automation marketing, capacità analitiche, comprensione del marketing digitale. Stipendio medio: da €30.000 a €70.000 all’anno.

4) Trader sui mercati finanziari

I trader sui mercati finanziari possono lavorare durante gli orari di apertura della borsa e, se sono bravi nel loro lavoro, possono guadagnare delle somme con un impegno orario relativamente limitato.

leggi anche Come diventare trader? Quanto guadagna e cosa fa

Cosa fa : compra e vende titoli, azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari, guadagnando in base ai movimenti di mercato.

: compra e vende titoli, azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari, guadagnando in base ai movimenti di mercato. Competenze richieste : conoscenza dei mercati finanziari, capacità analitiche, abilità di trading e investimenti.

: conoscenza dei mercati finanziari, capacità analitiche, abilità di trading e investimenti. Stipendio medio: da €50.000 a oltre €100.000 all’anno, in media.

5) Consulente di Gestione

I consulenti di gestione spesso lavorano a progetto e possono guadagnare molti soldi, soprattutto se specializzati in settori come la tecnologia o la finanza. Anche se le ore di lavoro possono essere molte in periodi più carichi, c’è spesso una certa flessibilità tra un progetto e l’altro.

Cosa fa : un consulente di gestione aiuta le aziende a migliorare le loro prestazioni, operando attraverso l’analisi dei problemi esistenti e lo sviluppo di piani di ottimizzazione.

: un consulente di gestione aiuta le aziende a migliorare le loro prestazioni, operando attraverso l’analisi dei problemi esistenti e lo sviluppo di piani di ottimizzazione. Competenze richieste : competenze analitiche, capacità di problem-solving, eccellenti abilità comunicative e interpersonali, conoscenza approfondita del settore di riferimento.

: competenze analitiche, capacità di problem-solving, eccellenti abilità comunicative e interpersonali, conoscenza approfondita del settore di riferimento. Stipendio medio: gli stipendi possono variare da €30.000 a oltre €100.000 all’anno, a seconda dell’esperienza e delle competenze.

6) Investitore Immobiliare

Gli investitori immobiliari possono ottenere dei ritorni finanziari molto alti dall’acquisto, ristrutturazione e rivendita di proprietà o dalla gestione di immobili affittati. Questo tipo di lavoro richiede conoscenza del mercato, ma è poco impegnativo a livello quotidiano una volta ingranati tutti i processi.

Cosa fa : acquista, vende e gestisce proprietà immobiliari per ottenere un profitto, spesso migliorando le proprietà per rivenderle a un prezzo maggiore.

: acquista, vende e gestisce proprietà immobiliari per ottenere un profitto, spesso migliorando le proprietà per rivenderle a un prezzo maggiore. Competenze richieste : conoscenze del mercato immobiliare, capacità di negoziazione, piena comprensione dei regimi fiscali e giuridici all’interno del settore.

: conoscenze del mercato immobiliare, capacità di negoziazione, piena comprensione dei regimi fiscali e giuridici all’interno del settore. Stipendio medio: è estremamente variabile. Alcuni possono guadagnare poche migliaia di euro all’anno, mentre altri possono raggiungere o superare il milione di euro.

7) Creator di contenuti digitali

I creatori di contenuti come gli YouTuber e gli influencer su Instagram possono guadagnare un buon reddito attraverso sponsorizzazioni, pubblicità e collaborazioni. Se i contenuti diventano virali, il ritorno economico può essere elevato rispetto alle ore investite.

leggi anche Quanto guadagnano gli youtuber italiani?

Cosa fa : produce contenuti per piattaforme digitali come YouTube, Instagram o TikTok, spesso guadagnando attraverso pubblicità, sponsorizzazioni e merchandising.

: produce contenuti per piattaforme digitali come YouTube, Instagram o TikTok, spesso guadagnando attraverso pubblicità, sponsorizzazioni e merchandising. Competenze richieste : creatività, capacità di coinvolgere il pubblico, competenze tecniche di base in video editing e fotografia, comprensione delle dinamiche dei social media.

: creatività, capacità di coinvolgere il pubblico, competenze tecniche di base in video editing e fotografia, comprensione delle dinamiche dei social media. Stipendio medio: molto variabile, da poche migliaia a centinaia di migliaia di euro all’anno, a seconda della popolarità e dell’engagement del pubblico.

8) Optometrista

Di tutte le professioni sanitarie disponibili, una delle più semplici (e ben pagate) è l’optometria.

Non occorrono anni di formazione medica e, soprattutto, non è una professione stressante.

Gli optometristi non sono medici ma sono autorizzati (dopo una formazione approfondita) a fornire ai pazienti cure oculistiche primarie che includono l’individuazione di eventuali difetti, malattie o anomalie visive.

Cosa fa : l’optometrista esamina gli occhi per rilevare difetti visivi, malattie e anomalie. Effettua test di vista per determinare la qualità della vista e la presenza di problemi visivi.

: l’optometrista esamina gli occhi per rilevare difetti visivi, malattie e anomalie. Effettua test di vista per determinare la qualità della vista e la presenza di problemi visivi. Competenze richieste : conoscenza approfondita dell’anatomia dell’occhio, capacità di interpretare i risultati dei test visivi e diagnostici e una buona comunicazione con i pazienti.

: conoscenza approfondita dell’anatomia dell’occhio, capacità di interpretare i risultati dei test visivi e diagnostici e una buona comunicazione con i pazienti. Stipendio medio: lo stipendio medio per un optometrista in Italia varia tra i 30.000 e i 70.000 euro all’anno.

9) Ingegnere informatico

Poiché possiedono una competenza molto specifica e richiesta, agli ingegneri hardware viene garantito un buon stipendio. Gli ingegneri informatici si occupano di progettare, sviluppare e implementare soluzioni software e hardware, spaziando dalla creazione di sistemi operativi e software applicativi fino allo sviluppo di reti e sistemi di comunicazione.

Cosa fa : si occupa di sviluppo software e/o hardware, garantisce che i sistemi hardware e software funzionino efficacemente, testa i sistemi e esplora nuove tecnologie e metodi per migliorare le operazioni esistenti e implementare soluzioni innovative.

: si occupa di sviluppo software e/o hardware, garantisce che i sistemi hardware e software funzionino efficacemente, testa i sistemi e esplora nuove tecnologie e metodi per migliorare le operazioni esistenti e implementare soluzioni innovative. Competenze richieste : abilità nel programmare in linguaggi come Java, C++, Python, ecc., identificare rapidamente i problemi e sviluppare soluzioni efficaci, lavorare efficacemente in team.

: abilità nel programmare in linguaggi come Java, C++, Python, ecc., identificare rapidamente i problemi e sviluppare soluzioni efficaci, lavorare efficacemente in team. Stipendio medio: in Italia, lo stipendio medio per un ingegnere informatico si aggira tra i 30.000 e i 55.000 euro all’anno.

10) Pilota di linea

Un altro lavoro che può offrire un alto stipendio lavorando relativamente poco è quello di pilota di linea. Anche se richiede un impegno significativo in termini di formazione e certificazioni, una volta raggiunti i piloti di linea possono godere di uno stipendio elevato e di un programma di lavoro che garantisce periodi di riposo tra i diversi voli.