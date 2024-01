Halving Bitcoin 2024, cos’è? Previsioni, guida completa

Cos’è l’halving Bitcoin? Nel 2024 è in arrivo un nuovo “dimezzamento”, atteso per il 19 aprile 2024 secondo i calcoli più recenti.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere, dalla data esatta alle previsioni sul prezzo del BTC in vista di uno degli eventi dell’anno più attesi nel panorama crypto.

Il Bitcoin halving è infatti un evento cruciale per il mercato delle criptovalute che si verifica approssimativamente ogni quattro anni.

Durante questo “dimezzamento”, le ricompense per i miners vengono dimezzate. Ciò influisce sull’offerta di nuovi Bitcoin e, potenzialmente, aumenta il valore della criptovaluta.

Il passato l’halving di Bitcoin ha sempre generato molto entusiasmo nel mondo crypto, grazie alla sua capacità di rendere il BTC una criptovaluta antiinflazionistica, e per tale motivo è tipicamente anche anticipatore di un importante aumento del prezzo. Sarà così anche per l’halving del 2024?

Nel presente articolo, comprendiamo cos’è e come funziona l’halving di Bitcoin, l’impatto che ha sul mercato delle criptovalute e le previsioni per l’halving del 2024.

Per comprendere al meglio cos’è l’halving del Bitcoin e cosa cambia dopo questa operazione (sul fronte prezzo e nell’intero mercato) bisogna fare necessariamente un passo indietro e chiedersi come si creano Bitcoin.

Da protocollo, il numero massimo di BTC in circolazione non potrà mai superare quota 21 milioni. Una volta raggiunta questa soglia - nota anche come hard cap, stabilita quando il Bitcoin è stato creato per dare alla criptovaluta la caratteristica di scarsità - la produzione (mining) si arresterà. Secondo i calcoli, ciò avverrà nel 2140.

L’estrazione della criptovaluta avviene per mano dei cosiddetti miner che, per il lavoro svolto, vengono ricompensati attraverso Bitcoin.

Il lavoro dei miner è quello di validare le transazioni sulla rete, contribuendo alla creazione di nodi e, da ultimi, di blocchi della blockchain. Ciò avviene risolvendo dei complessi problemi matematici.

Per ogni blocco creato, il network dà al miner un certo quantitativo di Bitcoin. Di conseguenza, possiamo dire che i Bitcoin si creano attraverso la creazione di blocchi della blockchain e che tale creazione sia frutto delle transazioni eseguite con il Bitcoin stesso.

Con l’halving, la ricompensa dei miner viene dimezzata e di conseguenza il numero di nuovi Bitcoin creati scende. Il loro valore, di conseguenza e in teoria, tende ad aumentare.

In pratica, a chi si chiede cos’è l’halving del Bitcoin potremmo semplicemente rispondere definendolo un dimezzamento della ricompensa data a chi crea Bitcoin e, di conseguenza, del numero di nuovi Bitcoin creati per ogni blocco creato sulla blockchain di BTC.

Come funziona l’halving di Bitcoin?

Grazie all’halving di Bitcoin, i “ritmi di produzione” vengono quindi rallentati, perché sempre meno miner saranno incentivati a lavorare per creare blocchi sulla blockchain di Bitcoin, considerando anche gli alti costi necessari per eseguire i complessi calcoli necessari.

La minore partecipazione dei miner al processo di creazione di Bitcoin rallenta la strada verso il raggiungimento di quota 21 milioni e rende il prezzo meno esposto a rischi di deprezzamento.

Ogni 10 minuti circa viene creato un nuovo blocco. Per i primi quattro anni dalla loro nascita, la quantità di nuovi Bitcoin immessa dopo la creazione di un singolo blocco era di 50.

Ogni quattro anni circa, tale numero si è dimezzato tramite il processo di halving. Nel 2012, la quantità di nuovi Bitcoin emessi per ogni blocco creato è scesa da 50 Bitcoin a 25. Nel 2016 è calata ulteriormente da 25 a 12,5. In occasione dell’ultimo halving, avvenuto l’11 maggio 2020, la ricompensa è scesa da 12,5 a 6,25 BTC per blocco. In occasione dell’halving del 2024, il numero scenderà da 6,25 BTC a 3,125 BTC per blocco. Dalla primavera del 2024, quindi, i miner riceveranno 3,125 Bitcoin per ogni blocco creato.

Halving Bitcoin 2024: previsioni

Il dimezzamento di Bitcoin è programmato in base all’altezza del blocco, non alla data.

L’halving avviene ogni 210.000 blocchi e il dimezzamento del 2024 avverrà alla creazione del blocco numero 840.000. In base alla media dei tempi di creazione di ciascuno degli ultimi 20.160 blocchi (attualmente 9 minuti e 44 secondi), l’halving Bitcoin 2024 avverrà venerdì 19 aprile 2024.

L’attuale ricompensa per un blocco di Bitcoin è di 6,25 Bitcoin. Quando il blocco 840.000 verrà raggiunto ad aprile 2024, questo scenderà a 3,125 Bitcoin (BTC) per blocco.

“L’opinione comune degli analisti vede che, in coincidenza del halving previsto nel 2024, potremmo assistere a un aumento dei prezzi del Bitcoin”, spiega Alessandro Frizzoni, tra i fondatori dell’exchange Cryptosmart.

“Questa previsione”, spiega l’esperto di crypto, è “basata sul fatto che in coincidenza dei precedenti halving si è registrato un aumento della quotazione del Bitcoin, causata da una riduzione dell’offerta e una domanda costante”.

Ma le cose, secondo il punto di vista di Frizzoni, non stanno propriamente così. “Fino ad oggi vi sono stati tre halving (nel 2012, nel 2016 e nel 2020, ndr), un numero estremamente limitato per arrivare a qualsiasi conclusione”, prosegue ancora il fondatore di Cryptosmart. “Quindi l’aumento dei prezzi potrebbe essere stato totalmente casuale”.

“Nell’having del 2012 l’inflazione del Bitcoin era del 12%, mentre a seguito dell’ultimo halving è scesa al 6%, una diminuzione consistente. Mel corso del tempo, proprio come effetto degli halving, l’inflazione di questa criptovaluta sta andando verso lo zero. Ad oggi l’inflazione del Bitcoin è dell’1,77% e con l’halving 2024 diminuirà di circa lo 0,8%, un calo troppo limitato per avere un impatto sulle quotazioni del Bitcoin”,

sottolinea Frizzoni.

Anche questa volta la previsione potrebbe realizzarsi, ma per un altro motivo.

“Potremmo avere un aumento del prezzo del Bitcoin nel periodo dell’halving non a causa dell’halving stesso ma per via dell’approvazione dell’ETF sul Bitcoin, che potrebbe arrivare ad inizio 2024 e che potrebbe generare un forte influsso di capitali in acquisto sul Bitcoin”,

conclude l’esperto.

L’halving del Bitcoin può avere implicazioni dirette sul prezzo della criptovaluta. La riduzione dell’offerta di Bitcoin può portare a un aumento del suo valore in quanto diventa più scarso sul mercato. Ciò può essere attribuito alla classica legge della domanda e dell’offerta, in cui una diminuzione dell’offerta a parità di domanda può portare a un aumento del prezzo.

Un esempio evidente di questa dinamica si è verificato nel 2017, dopo l’halving del 2016. Nel corso di quell’anno, il prezzo del Bitcoin ha raggiunto il suo (allora) massimo storico, superando i 20.000 dollari. Molti esperti attribuiscono questo aumento di prezzo all’effetto dell’halving e alla conseguente diminuzione dell’offerta di Bitcoin sul mercato.

Tuttavia, è importante notare che l’halving non è l’unico fattore che influisce sul prezzo del Bitcoin. Ci sono molte altre variabili che possono influenzare il mercato, come la domanda, gli sviluppi tecnologici e le condizioni economiche globali. Pertanto, è fondamentale considerare l’halving come un fattore tra molti che possono influenzare il prezzo del Bitcoin.

Oltre all’impatto sul prezzo, l’halving del Bitcoin può influenzare anche il sentiment di mercato. Gli investitori e gli operatori di mercato spesso reagiscono agli eventi di halving in modo diverso, in base alle loro aspettative e alle loro strategie di investimento.

Alcuni operatori potrebbero vedere l’halving come un segnale positivo e un’opportunità per investire nel Bitcoin. La riduzione dell’offerta potrebbe essere interpretata come un fattore che potrebbe portare a un aumento del prezzo nel lungo periodo. Di conseguenza, potrebbero aumentare gli acquisti di Bitcoin in vista dell’halving, spingendo il prezzo verso l’alto.

D’altra parte, altri interpretano l’halving come un fattore che potrebbe portare a una diminuzione del prezzo, sulla scia del timore che una riduzione dell’offerta non sia sufficiente a compensare la diminuzione della domanda o che l’halving sia già stato scontato nel prezzo attuale del Bitcoin. Pertanto, alcuni partecipanti al mercato potrebbero decidere di vendere Bitcoin in vista dell’halving, causando una pressione ribassita sul prezzo.

Perché il prezzo di Bitcoin sale con l’halving?

Attraverso il meccanismo dell’halving l’offerta di Bitcoin subisce un forte ridimensionamento incidendo direttamente sulle dinamiche inerenti la costituzione del prezzo. Questo perché dovrebbe teoricamente esserci meno spinta dal lato dell’offerta stimolando quindi maggiormente la salita del prezzo.

Occorre però fare una precisazione: il valore di Bitcoin non è matematicamente impostato per una crescita perenne e incondizionata come molti pensano. Questo perché, affinché il prezzo continui a salire, deve mantenersi almeno costante la domanda di Bitcoin.

Qualora non sia presente quest’ultimo ingrediente non sarà sufficiente la conclusione del processo di halving a far salire di prezzo di BTC. Altrimenti, sarebbe come dire che qualsiasi moneta PoW (Proof-of-Work) dovrà necessariamente acquisire valore mentre la storia elenca una lunga serie di crypto con questo meccanismo di consenso finite nel dimenticatoio.

Ciò che in passato ha veramente spinto il prezzo verso l’alto facendo contabilizzare a Bitcoin rendimenti da record non è stato quindi esclusivamente il processo legato all’halving, ma la forte spinta nel lato della domanda scaturita proprio dall’incentivo derivante dal fatto che la produzione era stata dimezzata.

Lo storico degli halving Bitcoin: 2012, 2016, 2020

Per farsi un’idea delle possibili implicazioni dell’halving di Bitcoin nel 2024, analizziamo le performance storiche del Bitcoin dopo gli halving già implementati.

Il primo halving si è verificato nel novembre 2012, seguito dai dimezzamenti di luglio 2016 e maggio 2020. Ognuno di questi eventi è stato accompagnato da movimenti di prezzo distinti che offrono importanti lezioni per anticipare il futuro del Bitcoin.

2012

Nel periodo che ha preceduto il primo halving, il prezzo del Bitcoin ha sperimentato un lento aumento, seguito da un aumento significativo nei mesi successivi.

2016

In modo simile, l’halving del 2016 è stato preceduto da un periodo di consolidamento del prezzo, che ha portato a un’importante corsa al rialzo che ha spinto il prezzo del Bitcoin a nuovi massimi storici.

2020

L’halving più recente, quello del 2020, ha seguito un pattern simile, con il prezzo del Bitcoin che è salito a livelli senza precedenti nei mesi successivi.

Come prepararsi all’halving di Bitcoin 2024?

Una volta compreso cos’è l’halving, come funziona e perché può avere un impatto rialzista sul prezzo del Bitcoin, come prepararsi al meglio all’evento atteso per aprile 2024?

1) Studia i dati storici

Studia i modelli di prezzo e il comportamento di mercato di Bitcoin prima e dopo gli halving già implementati. Sebbene i dati storici non possano prevedere il futuro, forniscono informazioni preziose sulle potenziali tendenze e sul sentiment del mercato. Cerca modelli, correlazioni ed eventuali indicatori rilevanti che possano aiutare a ipotizzare previsioni informate.

2) Tieni d’occhio il mercato

Il mercato delle criptovalute è ancora molto volatile e suscettibile ai cambiamenti. È importante rimanere aggiornati sulle ultime notizie a tema criptovalute. Essere ben informati su eventuali aggiornamenti o modifiche che precedono l’evento aiuta a prendere decisioni informate.

3) Diversifica il tuo portafoglio

Valuta la possibilità di diversificare il portafoglio di criptovalute per ridurre il rischio. Sebbene l’halving di Bitcoin possa creare volatilità sui prezzi, altre criptovalute potrebbero comportarsi in modo diverso durante lo stesso periodo. Allocare una parte del tuo investimento su altre criptovalute o asset può aiutare a mitigare le potenziali perdite o sfruttare delle opportunità di investimento alternative.

4) Monitora il sentiment del mercato

Il mercato è influenzato dal modo in cui le persone reagiscono a determinate notizie. Analizza le conversazioni sui social media e cerca gli indicatori di mercato per valutare il sentiment generale. Queste informazioni possono aiutarti a comprendere meglio le aspettative del mercato verso l’halving Bitcoin 2024 e a prendere decisioni informate.