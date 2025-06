Guerra dazi USA-UE, accordo impossibile?

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea stanno per esaurire il tempo a disposizione per raggiungere un accordo commerciale: la guerra dei dazi è davvero destinata a finire o un’intesa è impossibile?

Le tariffe complete torneranno in vigore all’inizio di luglio, a meno che non si trovi una soluzione negoziale prima di allora. Gli esperti sono scettici su cosa accadrà e ostentano un ottimismo molto prudente. Secondo un’analisi pubblicata da Cnbc ci sono almeno 3 punti di frizione tra i partner che potrebbe ostacolare il raggiungimento di una tregua.

I negoziati sono stati lenti finora, con ​​gli Stati Uniti e l’Unione Europea che hanno temporaneamente ridotto i dazi doganali reciproci fino al 9 luglio. Se non si raggiungerà un accordo entro quella data, entreranno in vigore le tariffe doganali reciproche complete del 50% sulle merci dell’UE e le contromisure di ampia portata dell’Unione.

“Stiamo parlando, ma non credo che stiano ancora offrendo un accordo equo”, ha detto giorni fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti, infrangendo ulteriormente le speranze di un accordo imminente.

Cosa sta dunque bloccando la tregua? Tre temi controversi da tenere sotto osservazione.

Philip Luck, direttore del programma di economia presso il Center for Strategic and International Studies (CSIS), ha ribadito le preoccupazioni, ma ha affermato che l’UE potrebbe potenzialmente cedere terreno senza compromettere i propri principi. Ma le parti “non sono ancora arrivate a quel livello di conversazione” , ha affermato.

“Tuttavia, per gli europei qualsiasi interferenza nella regolamentazione nazionale delle piattaforme digitali non è accettabile e contrasterebbe con l’impegno a combattere la disinformazione e l’incitamento all’odio” , ha aggiunto.

“L’amministrazione Trump cerca attivamente di usare i negoziati commerciali per costringere l’UE a capitolare e indebolire l’ambiente normativo” , ha osservato alla CNBC Alberto Rizzi, ricercatore presso l’European Council on Foreign Relations.

Uno dei punti di discordia segnalati dagli esperti è la regolamentazione da parte dell’UE , in particolare delle Big Tech . L’Unione ha dovuto affrontare continue critiche da parte degli Stati Uniti dopo aver imposto ai giganti della tecnologia regole epocali in materia di trasparenza, concorrenza e moderazione.

“Tuttavia, l’imposta sul valore aggiunto dell’UE tratta i beni nazionali ed esteri esattamente allo stesso modo e, agli occhi degli europei, la tassazione è una questione puramente interna che non dovrebbe essere oggetto di alcuna discussione commerciale” , ha affermato Rizzi. “La tassazione è un punto fermo per l’UE nelle discussioni commerciali” .

Questo include le cosiddette imposte sul valore aggiunto, o IVA, che vengono riscosse in ogni fase della catena di approvvigionamento in base alle variazioni di valore di un prodotto. Sebbene molto diffuse a livello globale, gli Stati Uniti non applicano l’IVA e Trump l’ha presentata come una barriera commerciale e una giustificazione per i dazi.

3. Visione del mondo

Luck del CSIS ha evidenziato che, dal punto di vista filosofico, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno opinioni completamente diverse in vista dei colloqui.

“Questa amministrazione [statunitense] vede questi negoziati attraverso la lente di come i partner possono concedere concessioni per aiutarci. Non li vede come un tradizionale dialogo commerciale reciproco, in cui noi diamo qualcosa e loro danno qualcosa”, ha spiegato.

L’UE ha una visione molto più tradizionale, ha affermato, come dimostrato dalla sua proposta di tariffe zero-per-zero, che ha incontrato il rifiuto della Casa Bianca.

I politici europei sono “persone orgogliose che si considerano alla pari degli Stati Uniti” e che non possono fare concessioni “costanti”, né ritengono di doverlo fare, ha affermato Luck.

Luck ha affermato che sembra improbabile che gli Stati Uniti accettino un accordo zero-zero o uno in cui le tariffe doganali vengono ridotte per entrambe le parti.

È anche dubbio che l’UE possa raggiungere un accordo come quello del Regno Unito, che ha accettato determinate quote e tariffe su alcuni settori critici.

Questo perché, in primo luogo, il blocco probabilmente non accetterebbe condizioni simili a quelle del Regno Unito, ha aggiunto Luck, ma anche “perché questa amministrazione [statunitense] ha lamentele molto più grandi e fondamentali sulla politica europea”.

Tuttavia, intravede uno scenario in cui l’UE potrebbe accettare una tariffa più bassa, come quella del 10% attualmente in vigore, ma solo perché è obbligato a farlo.