Guadagnare con Amazon, ecco come fare soldi nel 2025

Guadagnare con Amazon è possibile, attraverso diversi canali che consentono di monetizzare alcune attività svolte sulla piattaforma.

L’acquisto di articoli di ogni genere non è il solo scopo del sito. Amazon è anche un fiorente mercato digitale perfettamente integrato con la principale funzione di vendita al dettaglio.

Basta pensare che il 60% delle entrate totali su questa piattaforma è stato generato da utenti di terze parti nel quarto trimestre 2024. Tradotto in termini monetari, si tratta di una cifra sbalorditiva da $362 miliardi di dollari, generati da persone “normali” (gli abituali acquirenti). Come? Attraverso le differenti attività che Amazon consente di svolgere sulla piattaforma con una remunerazione.

Dalla vendita di articoli all’adesione al programma di affiliazione, fino all’attività di influencer per la piattaforma o alla pubblicazione di un libro tramite il canale ad hoc del sito, Amazon offre davvero tante opportunità di guadagnare. Ecco come fare soldi nel 2025 attraverso il sito.

Come guadagnare con Amazon

Fare soldi con Amazon è alla portata di tutti.

I canali messi a disposizione dalla piattaforma per guadagnare sono di diverso genere e si adattano alle inclinazioni di ogni persona, da chi è più interessata al canale di vendita a chi si sente maggiormente sensibile alla attività di influencer o simili.

I principali metodi per fare soldi con Amazon comprendono: il programma affiliazione, la vendita di prodotti anche fatti a mano, la pubblicazione di libri propri, l’attività di influencer, micro-lavori o task online su Amazon Mechanical Turk.

Affiliate marketing Per definizione, l’affiliate marketing consiste in un rapporto di collaborazione tra un’azienda e i suoi collaboratori (o affiliati), i quali per ogni vendita del prodotto o servizio in questione riceveranno una percentuale ricavata dalla vendita. In sintesi, attraverso questa attività: vendi i prodotti di Amazon tramite link di affiliazione sul tuo blog, sito web, canale YouTube o social media. Guadagni una commissione su ogni vendita effettuata tramite il tuo link. Si tratta di una forma di marketing che presenta un duplice vantaggio. Da un lato, l’azienda potrà servirsi di collaboratori esterni per la promozione e la vendita dei suoi prodotti. Dal lato di chi vende, si potrà associare il proprio nome ad un brand di rilievo, in questo caso Amazon. Il noto shop online è infatti uno dei principali promotori di questo approccio commerciale, proponendo ai suoi affiliati dei programmi di assoluto interesse economico. A seconda delle commissioni applicate alla categoria del prodotto, si potrà guadagnare fino al 12% della cifra totale. Idealmente, questo approccio consiste nel condividere con chi di interesse il link al prodotto in questione, tenendo ovviamente presente che l’affiliato guadagnerà una piccola commissione dalla vendita di quel prodotto. Inserendo un link di affiliazione all’interno del proprio sito web, si potranno anche monitorare metriche come il tasso di apertura e l’andamento delle vendite, così da migliorare eventuali criticità. Come funziona passo passo l’affiliazione? Ecco i passaggi da seguire: vai al sito ufficiale del Programma di Affiliazione Amazon (affiliates.amazon.it) e registrati;

fornisci le informazioni richieste: nome, indirizzo, dettagli di pagamento e sito web (se ne hai uno);

Amazon valuterà la tua candidatura e, se approvata, avrai accesso al tuo account di affiliazione;

accedi al Portale Amazon Associates e cerca prodotti rilevanti per il tuo pubblico (ogni prodotto ha un link di affiliazione univoco, che puoi generare dal portale);

avvia la promozione di qualsiasi prodotto venduto su Amazon, anche quelli di nicchia I link di affiliazione possono essere inseriti su: Blog o sito web: crea contenuti come recensioni, guide all’acquisto, liste dei migliori prodotti;

Canali social: Condividi i link nelle storie, nei post o nelle descrizioni dei video;

YouTube: Recensisci prodotti o crea tutorial con link di affiliazione in descrizione;

Newsletter: Invia suggerimenti di prodotti ai tuoi iscritti Come e quanto si guadagna con l’affiliazione? Si tratta di una commissione su ogni vendita generata tramite il tuo link di affiliazione, anche se il cliente acquista altri prodotti oltre a quelli promossi. Il «cookie» del link di affiliazione dura 24 ore: se un utente clicca sul tuo link e acquista entro 24 ore, ricevi una commissione. Le commissioni variano dal 1% al 10% a seconda della categoria di prodotto.

Vendita di prodotti La vendita di prodotti è uno dei metodi più remunerativi di questa lista. La prima cosa che bisognerà fare sarà ovviamente creare un account da venditore. Poi bisogna decidere il modello di vendita più adatto: Amazon FBA (Fulfillment by Amazon): Amazon si occupa di logistica, spedizione, resi e assistenza clienti. Perfetto per chi vuole automatizzare il processo;

Amazon FBM (Fulfillment by Merchant): Gestisci direttamente inventario, spedizioni e assistenza clienti. Più controllo, ma maggiore responsabilità Una volta terminata la procedura, si potranno finalmente creare o mettere direttamente in vendita i prodotti presenti sul proprio database. Coloro che preferiscono una maggiore praticità, potranno anche utilizzare l’apposita app per smartphone chiamata “Amazon Seller”. Esistono varie tipologie di account all’interno della sezione per venditori. Per la precisione, un account base e un account Pro. Grazie alla versione base si potranno vendere fino a 40 prodotti al mese, con una commissione di chiusura fissa corrispondente a 0,99 euro. La versione Pro permette, invece, di vendere sulla piattaforma in maniera molto più professionale, senza pagare commissioni supplementari e soprattutto lavorando con una partita IVA dedicata. Il servizio costa 39 euro al mese, ed è adatto a chi mette in vendita grandi quantità di prodotti. In sintesi, quando ci si accinge a inserire i prodotti in vendita bisogna fare attenzione a questi cruciali passaggi: ricerca di mercato: analizza i prodotti più venduti, la concorrenza e i margini di profitto;

codice EAN/UPC: necessario per identificare il prodotto (puoi acquistarlo tramite GS1 o altri fornitori autorizzati).

creare una scheda prodotto: inserisci titolo, descrizione dettagliata, immagini di qualità, parole chiave e prezzo competitivo;

categorizzazione: assicurati di inserire il prodotto nella categoria corretta Ogni singolo annuncio può e deve essere compilato fornendo al potenziale acquirente quanti più dettagli possibili, dal numero di unità disponibili passando per il peso dell’imballaggio, le dimensioni del pacco e via discorrendo. Si possono vendere anche articoli originali fatti a mano attraverso Amazon Handmade. Simile a Etsy, il servizio offre il vantaggio di avere accesso alla vasta clientela di Amazon in tutto il mondo. Se crei prodotti artigianali unici, come gioielli, abbigliamento, decorazioni per la casa o accessori personalizzati, Amazon Handmade può essere un’opportunità interessante! Per esempio, si può stimare che artigiani occasionali possano guadagnare €100 - €500 al mese, quelli con un maggiore seguito €500 - €2.000 al mese e i brand artigianali affermati oltre €5.000 al mese.

Dropshipping Grazie ad Amazon FBA, è possibile fare dropshipping seguendo i dettami di una delle aziende più famose al mondo. Uno dei punti fondamentali del modello di business appena citato, è proprio quello di vendere i prodotti di maggiore interesse senza occuparsi della logistica. Non sarà dunque necessario avere un ampio magazzino a disposizione per lo stoccaggio, né tantomeno occuparsi della spedizione e degli eventuali resi che la vendita di prodotti online comporta. Ogni singolo processo di collaborazione con Amazon è agevolato dal fatto che sia un’azienda solida e ben costruita, e che al netto di una piccola commissione su ogni vendita si potrà sfruttare agevolmente la sua struttura, con tutti i benefici che ne conseguono. Anche in questo caso, si avranno a disposizione due account diversi, dove quello base costerà 0,99 euro ad ogni spedizione, mentre quello Pro presenterà un costo fisso di cadenza mensile dal valore di 39 euro, proprio come nel caso dell’account venditore. Il servizio FBA richiede necessariamente l’apertura di una partita IVA, e può essere visto come una valida alternativa per ampliare il proprio business abbattendo numerosi costi dovuti alla logistica, e aumentando i propri margini a seconda del prodotto selezionato.

Self publishing Se si parla di fare soldi con Amazon, non si può non nominare il self publishing. Si tratta di un modello di business che consiste nel pubblicare un libro e venderlo proprio all'interno della piattaforma. È un metodo di guadagno adatto soprattutto agli scrittori emergenti, perlopiù alle prese con le prime pubblicazioni. Il sito web mette a disposizione degli utenti un editor per scrivere, impaginare e pubblicare il proprio libro. La cifra che l'autore riceverà dalle eventuali vendite, sarà ovviamente decurtata dalle commissioni imposte da Amazon. Senza ombra di dubbio è uno dei modelli più onerosi, essendoci delle spese di produzione e di promozione da sostenere. Tuttavia, nel caso in cui si dovesse riuscire ad intercettare il giusto trend e il giusto pubblico, si otterrebbero anche delle soddisfazioni economiche non di poco conto.

Influencer Amazon Diventare influencer per Amazon ti permette di guadagnare commissioni promuovendo i prodotti attraverso i tuoi canali social, come Instagram, YouTube, TikTok e Facebook. Questo è possibile grazie al Programma Amazon Influencer, una versione avanzata del Programma di Affiliazione Amazon pensata per creator e influencer con un buon seguito online. Attraverso questo canale, l'utente può creare una vetrina personalizzata su Amazon con un URL unico, dove puoi elencare e consigliare prodotti ai tuoi follower. Ogni acquisto effettuato tramite i tuoi link di affiliazione ti fa guadagnare una commissione.