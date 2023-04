Festival della green economy: una grande opportunità per giovani e imprese

Oggi tutti parlano di green economy e sostenibilità, ma sono in pochi a farlo con contezza. Molte aziende, specialmente quelle più inquinanti, non hanno visto di buon occhio questa novità, temendo che potesse impattare negativamente il loro business.

Come reazione dunque, alcune imprese hanno preferito fare greenwashing piuttosto che ripensare il loro modello di business per provare a trarre profitto da queste nuove opportunità.

Ma siamo sicuri che abbiano fatto una scelta giusta? Probabilmente no, visto tutte le opportunità di lavoro e di business che stanno nascendo sia a livello europeo che a livello italiano.

Di queste opportunità si parlerà a Parma, dove si svolgerà il Festival della green economy, possibile anche grazie al supporto della Commissione europea e organizzato nel contesto della Green Week.

La Settimana avrà inizio il 2 maggio e terminerà il 7 maggio: dal 2 al 4 ci sarà il Tour delle fabbriche della sostenibilità, mentre dal 5 al 7 avrà luogo il Festival, che quest’anno si intitola «Sostenibilità è competitività, comunità, imprese, territorio e innovazione».

Festival della green economy: alle imprese conviene essere sostenibili

«Il Festival della green economy di quest’anno ha un obiettivo molto coraggioso, ossia quello di rendere Parma la capitale sulla riflessione della green economy» è quanto affermato da Alessandra Pizzi, giornalista e curatrice della Green Week, che ha voluto subito mettere in chiaro l’obiettivo dell’evento durante la presentazione del Festival per la stampa, organizzata giovedì 20 maggio a Milano negli uffici della Commissione europea.

Come emerge chiaramente, il Festival si muove nella direzione di comunicare con e mettere in comunicazione tre attori fondamentali: territori, giovani e imprese.

In questo senso, si trova perfettamente in linea con gli obiettivi della Commissione europea, impegnata a promuovere lo sviluppo di territori all’avanguardia, imprese sostenibili e giovani capaci di affrontare le sfide dell’innovazione.

L’essere sostenibili apre molte porte secondo Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente e presidente di Fondazione Symbola, intervenuto durante la presentazione.

Secondo il suo punto di vista «l’export italiano ha molto successo nel mondo e cresce grazie alla qualità dei nostri prodotti, che sono realizzati secondo pratiche molto sostenibili».

Secondo Realacci, poi, «le imprese che negli anni hanno adottato metodi di produzione più sostenibili, hanno visto anche i loro profitti crescere, è perciò conveniente adattarsi a queste novità e cercare di trarne vantaggio. In Italia, questo messaggio è stato ben recepito da alcune realtà, come per esempio quella dell’economia circolare e del recupero dei materiali che sono diventate leader in Europa».

Purtroppo, dice Realacci, «l’Europa è spesso afona, ossia non comunica parlando, ma attraverso le leggi che emana, che non sempre vengono interpretate in maniera corretta».

La Green Week, secondo Realacci, potrà fungere da soluzione a questo problema, poiché sarà una grande opportunità per il mondo delle imprese che avranno l’opportunità di confrontarsi tra loro e cercare soluzioni per essere più sostenibili.

leggi anche Cosa sono le città sostenibili e come arriveremo a viverle

Festival della green economy: le opportunità per i giovani

Il mondo della green economy e della sostenibilità non deve interessare soltanto alle aziende, tutt’altro.

La crescita di questo nuovo ambito ha posto in essere la necessità di trovare nuove figure professionali nel campo della sostenibilità, un settore decisamente in crescita. A ricoprire le posizioni nascenti potrebbero essere proprio i giovani, spesso in difficoltà nel trovare lavoro.

Come purtroppo spesso capita, i posti di lavoro, specie negli ambiti più innovativi, esistono, ma non vengono comunicati correttamente, perciò i giovani non li conoscono.

Il Festival della green economy rappresenterà una grande opportunità per tutti quei giovani che vogliono cercare di farsi spazio nel settore della sostenibilità, poiché avranno la possibilità di ascoltare e conoscere coloro che lavorano già nel settore e gli imprenditori che sono alla ricerca di figure specializzate per le proprie aziende.

Su questo si è soffermato anche Ermete Realacci, che a Money.it ha detto: «stanno nascendo moltissimi nuovi posti di lavoro in molti settori, tra cui il manifatturiero, che hanno bisogno di nuove competenze e che quindi, di conseguenza, possono essere un terreno privilegiato per i giovani».