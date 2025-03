Gli Stati Uniti revocano lo status temporaneo a mezzo milione di latinoamericani

Mezzo milione di latinoamericani potrebbero rischiare la deportazione.

È questo il risultato della nuova decisione presa dall’amministrazione Trump, revocando lo status temporaneo. La politica migratoria degli Stati Uniti è stata al centro di discussioni e controversie negli ultimi anni, con l’amministrazione Trump che ha adottato misure drastiche per limitare l’immigrazione.

Ora, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) ha deciso di interrompere lo status di “libertà vigilata umanitaria” per decine di migliaia di immigrati provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela. Queste persone, arrivate negli Stati Uniti con permessi temporanei, potrebbero essere costrette a lasciare il paese entro il 24 aprile, esponendole a una possibile deportazione.

La decisione, che interessa circa 532.000 persone, ha scatenato reazioni forti, tanto da arrivare in tribunale per essere contestata. Ma quali sono le motivazioni di questa scelta e quale sarà l’impatto sociale sui migranti e le loro comunità? Di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Usa, le motivazioni dietro la revoca dello status temporaneo

La decisione di revocare lo status temporaneo a centinaia di migliaia di latinoamericani è legata alla politica restrittiva adottata dall’amministrazione Trump nei confronti dell’immigrazione.

Il programma di libertà vigilata umanitaria, che consente a chi proviene da Paesi con conflitti o instabilità politica di entrare negli Stati Uniti, è stato introdotto per motivi umanitari, ma è stato criticato dall’amministrazione Trump come un “abuso” delle politiche migratorie.

La politica del presidente ha cercato di limitare le possibilità di soggiorno temporaneo per coloro che non avevano un asilo ufficiale o un permesso di soggiorno. La decisione di interrompere questa forma di protezione per chi è arrivato negli Stati Uniti a partire dall’ottobre 2022 fa parte di un ampio sforzo per reprimere l’immigrazione “illegale” e favorire l’ingresso legale, attraverso canali di ingresso ufficiali. In effetti, l’amministrazione Biden aveva cercato di implementare un programma che permettesse l’ingresso legale di migranti da Paesi come Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela, ma in modo controllato e gestito.

Tuttavia, la revoca dello status temporaneo per coloro che avevano già ricevuto la protezione è stata una mossa inaspettata. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale ha chiarito che la libertà vigilata non è una “base legale” per ottenere un visto permanente o uno status di immigrazione.