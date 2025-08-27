Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Giorgio Armani rileva lo storico locale “La Capannina” di Forte dei Marmi per 12 milioni di euro

Giorgia Paccione

27 Agosto 2025 - 17:20

Lo stilista acquista il leggendario locale della Versilia, “rifugio personale e luogo di vacanza”, ma anche simbolo di mondanità e ritrovo per artisti. Nuova gestione attesa nell’estate 2026.

Giorgio Armani rileva lo storico locale “La Capannina” di Forte dei Marmi per 12 milioni di euro

Seguici su

Giorgio Armani ha ufficializzato l’acquisizione de “La Capannina di Franceschi” di Forte dei Marmi, il leggendario locale della Versilia fondato nel 1929 da Achille Franceschi e gestito, dal 1977, da Gherardo e Carla Guidi. L’operazione, di cui non è stata comunicata ufficialmente la cifra, è stimata intorno ai 12 milioni di euro.

La nuova gestione dello storico locale sarà effettiva a partire dalla stagione estiva 2026. Per il re della moda italiana, si tratta del primo investimento in un locale di intrattenimento, che si inserisce nella strategia di diversificazione del gruppo nel settore hospitality, già presente con hotel, residenze e bar a marchio Armani.

La notizia, circolata come rumor durante l’estate, trova ora conferma ufficiale attraverso un comunicato stampa del gruppo. “Per Giorgio Armani, da sempre legato a Forte dei Marmi, rifugio personale e luogo di vacanza, questa acquisizione rappresenta un gesto affettivo, un ritorno alle origini e un tributo alla tradizione italiana”, si legge nella nota ufficiale.

leggi anche

Quanti soldi ha Leonardo Maria Del Vecchio: comprerà lui il Twiga da Briatore?
Quanti soldi ha Leonardo Maria Del Vecchio: comprerà lui il Twiga da Briatore?

Armani compra la Capannina: un’operazione dal valore simbolico

L’acquisizione de La Capannina rappresenta molto più di un semplice investimento immobiliare per Giorgio Armani. Il legame dello stilista con Forte dei Marmi affonda le radici negli anni Sessanta, quando proprio in questo locale conobbe Sergio Galeotti, che sarebbe diventato il suo socio in affari e compagno di vita fino alla morte prematura nel 1985. Fu infatti Galeotti a convincere Armani a lasciare il lavoro da designer per Cerruti e fondare insieme la casa di moda che oggi porta il suo nome.

Dal punto di vista economico, l’operazione si inserisce nella strategia di espansione del gruppo nel settore dell’hospitalità di lusso. Nel 2024 il Gruppo Armani ha registrato ricavi netti consolidati pari a 2,3 miliardi di euro, in riduzione del 5% sull’anno precedente. La diversificazione nel settore lifestyle rappresenta una delle direttrici di crescita per compensare eventuali flessioni nel core business della moda.

L’investimento nella Capannina si aggiunge infatti ai recenti progetti immobiliari del gruppo, tra cui le 15 residenze Armani Residences Diriyah in Arabia Saudita, e conferma l’interesse dello stilista per asset immobiliari di prestigio in location esclusive.

leggi anche

Quanto guadagna Elisabetta Franchi? Il patrimonio dell’imprenditrice e stilista
Quanto guadagna Elisabetta Franchi? Il patrimonio dell'imprenditrice e stilista

La storia centenaria de “La Capannina”

La Capannina di Franceschi vanta una storia quasi centenaria che l’ha resa simbolo della dolce vita versiliese. Fondata nel 1929 da Achille Franceschi, nacque dall’idea di trasformare un vecchio capanno sulla spiaggia in un punto di ritrovo dotato di banco bar, grammofono e tavolini da gioco. Una formula vincente che attirò immediatamente l’aristocrazia toscana.

Il locale divenne presto meta di intellettuali del calibro di Ungaretti, Montale, Levi e Pea, consolidando la sua reputazione di salotto culturale dell’alta società. Dopo la ricostruzione seguita all’incendio del 1939, la Capannina visse il suo periodo d’oro negli anni Cinquanta e Sessanta, quando il suo palco ospitò leggende della musica come Gino Paoli, Edoardo Vianello, Bruno Lauzi, ma anche star internazionali come Ray Charles, Grace Jones e Gloria Gaynor. Negli anni Ottanta, il locale divenne ancora più celebre grazie al film cult “Sapore di Mare” di Carlo Vanzina.

Oggi l’acquisizione da parte di Armani promette di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questo tempio dell’intrattenimento italiano. Lo stilista 91enne, che quest’anno celebra i 50 anni del suo gruppo fondato insieme a Galeotti nel 1975, sembra voler chiudere il cerchio tornando alle origini della sua storia imprenditoriale e sentimentale.

leggi anche

Comparto lusso in crisi. A quando la rinascita?
Comparto lusso in crisi. A quando la rinascita?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Toscana
# Fusioni e Acquisizioni
# Lifestyle
# Armani

Iscriviti a Money.it

FT logo

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 30/08/2025 L’uso del taser va proibito alle forze dell’ordine?
VOTA ORA

Selezionati per te

I tedeschi sono sotto shock. Una grande casa automobilistica è appena fallita

News imprese

I tedeschi sono sotto shock. Una grande casa automobilistica è appena fallita
Queste 13 grandi aziende statunitensi sono di proprietà cinese

News imprese

Queste 13 grandi aziende statunitensi sono di proprietà cinese

Correlato