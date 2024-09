Germania, il PIL non crescerà nel 2024

Il clima si fa pesante in Germania: la potenza europea rischia di restare ferma nel 2024, con il Pil bloccato dalla crisi economica e industriale.

A riferirlo sono indiscrezioni trapelate dal Governo di Berlino e riportate da Bloomberg. Secondo fonti a conoscenza della questione, infatti, l’esecutivo guidato da Scholz sarebbe pronto a rivedere al ribasso le sue stime di fine anno per la crescita, senza alcuna espansione per il 2024.

Un simile risultato significherebbe un altro anno perso per un’economia colpita da una serie di eventi e dinamiche avverse negli ultimi tempi. Dalla sofferenza del settore industriale anche a causa del blocco delle forniture di gas da parte della Russia e del ridimensionamento della politica energetica fino alla debole domanda cinese - partner commerciale chiave - e alla difficoltà dei suoi colossi auto di passare all’elettrico, Berlino arranca nella ripresa.

Lo scenario della stagnazione, quindi, si fa sempre più realistico per la Germania in questo disastroso 2024.

Germania senza crescita nel 2024?

I funzionari di Berlino sono pronti ad abbassare le loro previsioni di crescita per il 2024. L’aggiornamento, nella migliore delle ipotesi, potrebbe stimare una stagnazione rispetto al +0,3% precedentemente stimato.

Non c’è ancora una conferma ufficiale su questa notizia. Tuttavia, non sarebbe poi così sorprendente se Berlino chiudesse l’anno senza crescita.

“Il fatto è che le cose si stanno mettendo piuttosto male per la Germania”, ha detto Jamie Rush di Bloomberg Economics lunedì. “Vedremo una debolezza persistente nell’economia tedesca e, con il passare del tempo, la crisi sembra più strutturale che ciclica. La Germania ha problemi a lungo termine che devono essere affrontati in termini di competitività.”

La minaccia della Volkswagen di chiudere gli stabilimenti tedeschi, oltre decisione della Intel di rinviare un investimento da 30 miliardi di euro per un nuovo stabilimento di chip nella parte orientale del Paese, hanno aggravato il sentiment pessimista.

Se a ciò si aggiunge il rischio del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, la Germania si sta dirigendo verso una tempesta perfetta che potrebbe deprimere ulteriormente il Pil, secondo le indiscrezioni che provengono da Berlino.

Secondo quanto affermato dalle fonti rimaste anonime, la stima finale del Governo per il 2024 potrebbe rivelarsi addirittura inferiore alla crescita zero per la Germania, a seconda dei dati sugli ordini industriali e sulla produzione, che saranno pubblicati poco prima delle previsioni aggiornate sul Prodotto interno lordo, previste per il 9 ottobre.

La Germania nei guai economici e politici

Le analisi sulla Germania sono cupe e severe anche da un punto di vista politico.

La prospettiva di una crescita nulla è una vera e propria ammissione di fallimento da parte del Governo di coalizione e un altro duro colpo al bilancio del cancelliere Olaf Scholz, che non ha visto l’economia espandersi per due trimestri consecutivi da quando ha assunto l’incarico nel dicembre 2021.

Con le elezioni ormai a meno di un anno di distanza, si restringe pericolosamente anche la finestra temporale in cui potrebbe ottenere un consenso significativo prima di rivolgersi agli elettori, il cui malcontento si è già manifestato quest’anno nelle schede per il Parlamento europeo e negli Stati orientali (dove l’estrema destra è sorprendentemente avanzata).

Le prospettive di crescita più deboli rischiano, inoltre, di danneggiare ulteriormente le entrate fiscali e complicare gli sforzi governativi per colmare un buco di bilancio nel piano finanziario del 2025.

Tuttavia, ciò consentirebbe anche un maggiore indebitamento netto, di circa 2 miliardi di euro in più, in base a una norma che consente al governo di contrarre più debiti in periodi di difficoltà economica, hanno affermato le persone. Il debito può quindi salvare l’economia più importante d’Europa, finora paladina dell’austerità.

