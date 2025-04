Generali, UniCredit è salita ancora. Arriva il D-Day della battaglia Mediobanca VS Caltagirone, Orcel ha deciso con chi stare

Il D-Day della resa dei conti tra gli azionisti che appoggiano la gestione corrente di Generali - come Mediobanca, socio di maggioranza con una quota del 13,1% - e chi auspica un cambiamento da anni - come gli altri due azionisti Francesco Gaetano Caltagirone e Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio - è finalmente arrivato.

Oggi, giovedì 24 aprile 2025, è il grande giorno in cui si decide il futuro della governance del Leone di Trieste, con l’assemblea degli azionisti chiamata a esprimersi sul rinnovo del CDA del gruppo per i prossimi tre anni. E oltre ai rumor shock che riguardano UniCredit è arrivata anche la grande notizia della ulteriore scalata della banca guidata da Andrea Orcel nel capitale del Leone di Trieste.

A dispetto delle continue rassicurazioni arrivate dal Leone, che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale perfino una lista delle fake news che continuano a girare sulla natura dell’intesa siglata con Natixis, martellanti sono stati gli alert in stile ’attenti ai risparmi degli italiani e ai BTP’ che sono stati lanciati da diversi esponenti del governo Meloni. In evidenza, nelle ultime settimane, le dichiarazioni del leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha continuato a sbandierare il suo motto, in sostanza, di Italy First . Prima di lui, un nuovo SOS sul pericolo che i risparmi degli italiani venissero strappati alla Patria era stato lanciato da un altro esponente dell’esecutivo .

Dalla lettura del libro dei soci, è emerso che le quote degli altri grandi azionisti di Generali sono rimaste invariate: Mediobanca è in possesso di una quota del 13,04%; Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, ha in mano il 9,93%, mentre il Gruppo Caltagirone è proprietario di una quota pari al 6,82%.

Si è appreso infatti che la partecipazione detenuta dal gruppo UniCredit in Generali è salita al 6,7%, dal 5,3% precedente; allo stesso tempo, è emerso però anche che UniCredit ha depositato un numero delle azioni pari al 6,5% del capitale ai fini del voto che esprimerà oggi in assemblea. L’altro azionista rilevante di Generali, il Gruppo Benetton ha invece ridotto la quota nel Leone, portandola dal 4,80% al 4,33%. A dare notizia delle variazioni delle partecipazioni detenute dagli azionisti è stato il presidente di Generali Andrea Sironi, che ha letto nel corso dell’assemblea l’elenco aggiornato relativo all’azionariato del gruppo, indicando le partecipazioni superiori al 3%.

UniCredit pro Caltagirone nella battaglia VS Mediobanca e i vertici di Generali

I rumor diffusi da Bloomberg, lasciano presagire una giornata ad altissima tensione: l’agenzia di stampa ha riportato la grande indiscrezione shock che rischia di mettere a rischio l’esito, considerato di per sé già non scontato, della vittoria della lista dei candidati al CDA di Generali presentata da Mediobanca, ovvero la decisione a sorpresa di UniCredit di dare il suo appoggio non a Piazzetta Cuccia, ma alla lista presentata da Francesco Gaetano Caltagirone: quella che si presenta alla stregua di paladina degli interessi del made in Italy e che vede il persistere dello status quo come fumo negli occhi per il futuro di Generali.

In ballo, nella giornata di oggi, c’è la roccaforte dei risparmi degli italiani e dei BTP: così appare infatti Assicurazioni Generali agli occhi dell’esecutivo italiano, terrorizzato a quanto pare dal pericolo che quell’accordo che il Leone ha osato stringere con i francesi di Natixis per creare un gigante del risparmio gestito, con la regia dell’AD anche lui francese Philippe Donnet, finisca per concretizzare il worst case scenario: quello dei risparmi degli italiani che finiscano, non sia mai, per travalicare i confini dell’Italia e magari espatriare nella tanto temuta Francia.

E’ questa paura la ratio del grande scontro che andrà in scena oggi a Trieste, tenendo con il fiato sospeso Piazza Affari: quello tra Mediobanca, azionista di maggioranza di Generali con una quota del 13,1%, che ha presentato una propria lista di candidati per il rinnovo della CDA, che conferma e blinda la gestione attuale di Philippe Donnet - e dunque anche quell’accordo siglato con Natixis - e la lista che è stata invece presentata dall’imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone che, proprio di recente, in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Sole 24 Ore, è tornato ad agitare la minaccia made in France. Eppure, va ribadito, una rassicurazione sull’impegno di Generali a continuare a fare shopping di debito pubblico è arrivata proprio in queste ultime settimane, con l’annuncio relativo alla possibilità che il colosso faccia anche più shopping di BTP.