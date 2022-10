Gas, le 10 regole per risparmiare sui riscaldamenti in casa: fino a 180 euro in meno in bolletta

Per limitare i consumi e risparmiare sul consumo di gas, in un momento di crisi e di aumento vertiginoso dei prezzi, è fondamentale prestare attenzione alle abitudini in casa. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha diffuso un vademecum con le «Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas». Si tratta di suggerimenti pratici che vogliono «agevolare l’attuazione delle misure di contenimento dei consumi di metano per il riscaldamento domestico sulla base del recente decreto del ministero della Transizione Ecologica (del 6 ottobre 2022)».

Le misure di risparmio previste nel decreto prevedono per il prossimo inverno 2022-2023:

nuovi limiti temporali con un’ora in meno di accensione al giorno la stagione ridotta di 15 giorni;

con un’ora in meno di accensione al giorno la stagione ridotta di 15 giorni; riduzione di un grado delle temperature;

Con queste nuove regole, che verranno applicati a tutti i sistemi di riscaldamento alimentati a gas, secondo il calcolo svolto da Enea si avrà un risparmio nazionale di 2,7 miliardi di mc di metano (se attuate dall’80% delle famiglie) e circa 180 euro in bolletta all’anno.

Con l’avvio della stagione dei riscaldamenti, che inizia il 22 ottobre in oltre la metà degli 8mila comuni italiani, Enea ha proposto 10 regole pratiche per scaldare al meglio le abitazioni, risparmiare in bolletta e salvaguardare l’ambiente: a partire da una corretta manutenzione degli impianti. Prima di riaccendere i riscaldamenti, infatti, è importante eliminare l’aria presente nei tubi ed effettuare una buona pulizia dei radiatori per rimuovere i depositi che possono essersi accumulati durante la stagione estiva. Inoltre, è importante ricordare che ogni grado in più in casa rispetto al massimo di 19°C consentiti comporta un aumento del consumo fino al 10% tenendo presente anche che la temperatura sale di 1-2°C dopo che una persona permane 30 minuti all’interno di una stanza.

Le dieci regole per risparmiare sul riscaldamento

Eseguire la manutenzione degli impianti: un impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, è pulito e senza incrostazioni di calcare. Per chi non effettua la manutenzione del proprio impianto è prevista una multa a partire da 500 euro. Controllare la temperatura degli ambienti: bastano 19 gradi per garantire il comfort necessario in casa. Per ogni grado in meno si risparmia fino al 10% sui consumi di combustibile. Fare attenzione alle ore di accensione: le nuove regole riducono di 1 ora i tempi di accensione finora consentiti. Controlla in quale delle 6 zone climatiche d’Italia si vive. Installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone: anche un semplice foglio di carta stagnola contribuisce a ridurre le dispersioni verso l’esterno. Schermare le finestre di notte: persiane e tapparelle o anche tende pesanti riducono le dispersioni di calore verso l’esterno. Non mettere ostacoli davanti ai termosifoni: posizionare tende o mobili davanti ai termosifoni ostacola la diffusione del calore verso l’ambiente ed è fonte di sprechi. Non lasciare le finestre aperte troppo a lungo: per rinnovare l’aria in una stanza bastano pochi minuti, mentre lasciare le finestre aperte troppo a lungo comporta inutili dispersioni di calore. Fare un check-up alla casa: affidati a un tecnico qualificato e fai valutare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento e lo stato dell’isolamento termico di pareti e finestre. Puoi abbattere i consumi fino al 40%. Installare valvole termostatiche: obbligatorie per legge nei condomini, le valvole termostatiche permettono di ridurre i consumi fino al 20%. Scegliere soluzioni di ultima generazione: sostituire il vecchio impianto con uno a condensazione o con pompa di calore ad alta efficienza e adotta cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici a distanza.

Le sei fasce climatiche

la zona A (Lampedusa, Porto Empedocle) avrà i termosifoni accesi dall’8 dicembre al 7 marzo per 5 ore al giorno;

la zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani) dall’8 dicembre al 23 marzo per 7 ore;

la zona C (Napoli, Imperia, Cagliari, gran parte della Puglia) dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore;

la zona D (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano e gran parte di Toscana, Umbria, Lazio, Campania) dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore;

la zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, la pianura padana, il nord, la dorsale appenninica, l’Aquila e la Basilicata) dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno;

la zona F (Belluno, Cuneo e i comuni dell’arco alpino) è senza limitazioni.

Riscaldamenti e cambio dell’aria in casa

Far arieggiare gli ambienti è indubbiamente importante, ma è bene tenere a mente delle indicazioni per evitare di consumare inutilmente energia. Per cambiare l’aria in casa basta tenere le finestre aperte per pochi minuti, più volte al giorno e in particolare nelle ore più calde quando il riscaldamento non è in funzione. Per il ricambio d’aria dell’abitazione sono necessari pochi minuti per 2-4 volte al giorno.

Le abitazioni occupate tutto il giorno e da più persone dovranno essere ventilate con più frequenza rispetto a quelle poco vissute. Le tempistiche per la corretta e completa ventilazione di un ambiente dipendono da diversi fattori:

differenza di temperatura tra interno ed esterno;

velocità del vento;

presenza di correnti d’aria interne all’appartamento;

tipologia e dimensione dell’apertura delle finestre.