Freddo artico e neve anche in pianura in arrivo. Ecco dove e quando

Italia in un vortice invernale nelle prossime ore: arrivano freddo artico, vento gelido con possibili mareggiate e neve anche sulla pianura alcune zone del Nord.

Il mese di novembre, finora molto soleggiato e con temperature anche sopra la media in certe giornate, si appresta a regalare un anticipo di inverno con un mix di imbiancate nevose, forti piogge e brusco calo termico, anche sotto lo zero.

A partire da mercoledì 20 novembre tutta la penisola sarà quindi interessata da un cambiamento generale delle condizioni meteorologiche, con neve sulle Alpi e in zone pianeggianti del Settentrione, piogge temporalesche al Centro-Sud, venti con mareggiate in Liguria e sulle coste tirreniche. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi nelle prossime giornate in questa settimana fredda, nevosa e con il ritorno della pioggia.

Gelo in Italia: ecco quando e dove arrivano freddo artico e neve anche in pianura

La giornata di mercoledì 20 novembre segnerà la svolta con l’anticipo dell’inverno: la neve imbiancherà la Valle d’Aosta e le Alpi adiacenti i confini di Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige.

I fiocchi cadranno ancora nella giornata di giovedì 21 novembre, quando sarà possibile vedere pioggia mista a neve nelle zone pianeggianti del settentrione nel Torinese, alto vercellese, alto novarese e biellese. Probabili nevicate, anche se di debole intensità anche in Brianza, alto veronese, vicentino, alto padovano e trevigiano.

In queste due giornate in particolare tutta la penisola vedrà un calo drastico delle temperature. Il picco del freddo si paleserà giovedì 21 con Aosta, Torino, Milano, Bolzano e zone limitrofe che registreranno minime sotto lo zero. Le temperature più gelide saranno accentuate anche da raffiche di vento Maestrale che si faranno particolarmente intense nella giornata di giovedì.

Pioggia e mareggiate al Centro-Sud

Se il Nord sarà probabilmente imbiancato, le regioni centrali e meridionali saranno interessate da fenomeni di pioggia e vento intensi, con mareggiate.

Mercoledì 20 novembre il tempo peggiorerà in Toscana, Lazio, Umbria e localmente nelle Marche, con la pioggia molto probabile. Anche Campania e Calabria saranno interessate da temporali. La giornata di giovedì vedrà ancora pioggia in Liguria, Toscana, Lazio, Umbria e alcune zone campane, calabresi e della Basilicata.

La costa tirrenica del basso Lazio, della Campania e della Calabria sarà coinvolta da temporali anche venerdì 22 novembre, così come le zone interne della Toscana.

Questi giorni di pioggia anche intensa saranno accompagnati da raffiche ventose tra Libeccio e Maestrale, che diventeranno più potenti dalla serata di mercoledì. Si attendono, quindi, mareggiate sulla costa di Levante ligure, in Versilia, nel Lazio e in Sardegna.