Fratelli d’Italia, elezioni europee 2024: candidati e sondaggi

Fratelli d’Italia si appresta a vestire i panni del grande protagonista alle elezioni europee 2024, con le urne che in Italia si apriranno in data sabato 8 e domenica 9 giugno in contemporanea con il primo turno delle elezioni amministrative e le regionali in Piemonte.

Dopo l’exploit alle elezioni politiche del 2022, Giorgia Meloni ora è in cerca della conferma alle europee con la premier che ha dichiarato che l’obiettivo di Fratelli d’Italia è quello di confermare i voti presi un anno e mezzo fa.

Proprio Giorgia Meloni sarebbe pronta ad annunciare la sua candidatura in prima persona alle elezioni europee come capolista in tutte le circoscrizioni, una scelta che secondo i sondaggi farebbe crescere del 2% il suo partito.

Non sembrerebbero mancare comunque i candidati illustri per Fratelli d’Italia: se la presidente del Consiglio dovesse scendere in campo, lo stesso potrebbero fare diversi ministri tutti pronti poi a rinunciare al proprio seggio in Europa per restare a Roma.

Grande attenzione di conseguenza anche ai sondaggi elettorali, con le più recenti stime che complessivamente assegnerebbero a Fratelli d’Italia ben 24 seggi su un totale di 73 destinati all’Italia alle elezioni europee.

Fratelli d’Italia: i candidati alle elezioni europee 2024

La legge elettorale per le elezioni europee non prevede coalizioni, con partiti e movimenti che però possono unirsi in un’unica lista: i 73 europarlamentari che eleggerà l’Italia saranno suddivisi in maniera proporzionale tra chi riuscirà a superare il 4% a livello nazionale.

Quando si vota per le elezioni europee il Paese viene diviso in cinque circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), con il Partito Democratico che dovrà presentare una lista per ciascuna circoscrizione: l’elettore poi potrà esprimere fino a tre preferenze con i candidati più votati che poi saranno eletti.

Non sarà facile così per i vari candidati riuscire a strappare un seggio in Europa, tanto che si stima che ogni aspirante europarlamentare possa spendere per la campagna elettorale dai 50.000 fino ai 200.000 euro.

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, presto Giorgia Meloni potrebbe annunciare la sua candidatura alle elezioni europee come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni, un modo questo per sfruttare al meglio il suo “brand”.

La presenza della premier come capolista in tutte le circoscrizioni però potrebbe togliere spazio alle donne del suo partito. Ecco che allora il Foglio ha parlato di un piano che sarebbe al vaglio di FdI: candidare i ministri Guido Crosetto (Nord-Ovest), Adolfo Urso (Nord-Est), Francesco Lollobrigida (Centro) e Raffaele Fitto (Sud), il tutto per far scattare il seggio per le donne terze in lista.

Altri possibili candidati sono Stefano Quarzo capogruppo al Campidoglio, Fabrizio Ghera assessore regionale nel Lazio ed Ettore Prandini presidente di Coldiretti oltre agli attuali otto eurodeputati di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia: i sondaggi per le europee

Considerando l’importanza del voto, sono tanti i sondaggi elettorali realizzati di recente in Italia in vista delle elezioni europee di giugno, con Fratelli d’Italia che sarebbe sempre il primo partito del Paese.

Queste sono le percentuali attestate a Fratelli d’Italia da parte degli ultimi sondaggi realizzati.

Tecnè 27,4% (6 aprile)

Euromedia Reasearch 26,9% (9 aprile)

Demopolis 27,0% (9 aprile)

Swg 27,2% (15 aprile)

Quorum 27,7% (9 aprile)

Noto 28,0% (3 aprile)

Come si può vedere tutti i sondaggi sembrerebbero attestare FdI tra il 27 e il 28%: se questa percentuale dovesse essere confermata dal responso delle urne, come detto Fratelli d’Italia con ogni probabilità andrebbe a eleggere 24 europarlamentari.