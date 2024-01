Francesco Meloni, chi era il padre di Giorgia, perché fu condannato e rivelazioni di Report

Il padre di Giorgia Meloni avrebbe avuto contatti con la Camorra e con il boss campano, considerato il “Re della droga” a Roma, Michele Senese. È questo ciò che emerge da un’inchiesta giornalistica di Report, che andrà in onda domenica.

L’indagine si concentrava sui tentativi delle mafie, specialmente in Lombardia, di entrare in contatto con alcuni esponenti di spicco di Fratelli d’Italia. E proprio nell’ambito delle indagini, durante un’intervista a Nunzio Perrella, collaboratore di giustizia e uomo di Camorra - che raccontò la gestione illecita dei rifiuti in Campania - che vengono a galla i rapporti tra Senese e Francesco Meloni, padre della presidente del Consiglio, scomparso nel 2012.

La stessa premier aveva raccontato nella sua autobiografia Io sono Giorgia, il rapporto burrascoso e complesso con il padre. Un rapporto che lei stessa avrebbe deciso di interrompere quando aveva solo 11 anni.

È opportuno fare chiarezza sulla storia di Francesco Meloni, perché fu condannato e quali sarebbero stati i suoi contatti con la malavita campana. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul padre di Giorgia Meloni e cosa hanno rivelato le ultime indagini di Report. .

leggi anche Anna Paratore, chi è la madre di Giorgia Meloni e che lavoro ha fatto

Francesco Meloni, chi era il padre della premier Meloni e i loro rapporti complicati

Francesco Meloni è nato a Roma il 10 novembre 1941 in una famiglia di artisti. Suo padre, Giovanni Meloni è stato un regista radiofonico; mentre sua madre era Zoe Incrocci, un’attrice, che ha vinto nel 1991 il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista nel film Verso sera.

Nato e cresciuto in una famiglia romana agiata, Francesco Meloni sposa la fidanzata Maria Grazia Marchello, dalla quale avrà Barbara e Simona. Il matrimonio naufraga quando Meloni incontra Anna Paratore, all’epoca giovane segretaria del suo studio professionale, dalla quale avrà nel 1975 e nel 1977 Arianna Meloni e Giorgia Meloni.

È il 1981 quando Francesco Meloni decide di partire verso La Gomera, una piccola isola delle Canarie. Le ragioni della partenza non sono mai state chiarite dalla premier, forse troppo piccola, ma la sorella Gemma Meloni avrebbe raccontato di un periodo di crisi lavorativa e sentimentale.

A La Gomera, Meloni incontra la sua terza compagna, Maria Teresa e i suoi figli Axel e Luis. In pochi anni Meloni acquista quattro proprietà. Sull’isola inaugura il ristorante, El Marqués de Oristán, e la prima discoteca, il Fin Fan. In questi anni il rapporto con Anna Paratore si incrina, mentre le figlie trascorrono con lui gran parte delle estati, ragione per cui Meloni cresce bilingue.

Nel 1988 i rapporti tra Francesco Meloni e Giorgia si interrompono definitivamente dopo un grave litigio. L’ultimo incontro si sarebbe tenuto a La Gomera stando al racconto autobiografico della premier; a Villa Borghese secondo il racconto della Paratore.

Francesco Meloni, perché fu condannato?

Giorgia Meloni non aveva più un rapporto con il padre nel 1995, quando Francesco Meloni venne arrestato dagli agenti del Servizio di sorveglianza doganale a Minorca,rivenendo a bordo della barca a vela 1.500 chili di hashish, 7.533.000 lire e 74.000 pesetas. Francesco Meloni sarà processato insieme ai figli della terza compagna e al marito della prima figlia Barbara - e verrà condannato a 9 anni di carcere per traffico di stupefacenti dal Marocco.

Durante il processo, Francesco Meloni si sarebbe preso tutte le colpe del trasferimento della droga dal Marocco alla Spagna, dichiarando che una parte era destinata al litorale romano. Stando a quanto dichiarato da Francesco Meloni, gli affari al ristorante alla Gomera non andavano più bene. In gravi difficoltà economiche, Meloni avrebbe deciso di trasportare 1.500 chili di hashish per 50 milioni di pesetas. Secondo gli investigatori spagnoli la storia di Meloni è verosimile: “all’epoca, i gruppi criminali utilizzavano uomini d’affari in difficoltà finanziarie e con esperienza nella navigazione per trasportare la droga”.

I figli di Maria Teresa e il genero avrebbero invece ricevuto una condanna a quattro anni di reclusione. Tutti, incluso Francesco Meloni, sconteranno le proprie pene nel penitenziario di Palma, città dove Francesco morirà, dopo una lunga malattia, nel 2012.

Francesco Meloni e la Camorra: l’inchiesta Report

L’inchiesta di Report - che sarà trasmessa domenica - si concentra su alcuni rapporti loschi tra persone in odor di mafia in Lombardia ed esponenti di Fratelli d’Italia, ma dall’immagine è emersa una verità inaspettata.

Il collaboratore di giustizia Nunzio Perrella ha raccontato di aver incontrato il padre della premier nei primi anni Novanta. Stando a Perrella, in quegli anni avrebbe chiesto al “Re della droga di Roma”, Michele Senese, importanti quantitativi di hashish. Senese avrebbe assicurato di avere contatti con un uomo che con la barca a vele, faceva da spola tra Spagna, Marocco e Italia: Franco, ossia Francesco Meloni.

Perrella sostiene di averlo incontrato di persona a Nettuno (RM) nel 1992, e pur non conoscendo il cognome dell’uomo, lo avrebbe riconosciuto nelle foto di Francesco Meloni, confermando più volte a Report di esserne certo. Perrella ha spiegato che Meloni sarebbe finito nel giro dei Senese per un vecchio debito che aveva con il capostipite del clan camorrista.

In ogni caso i rapporti con Giorgia Meloni non sono mai stati recuperati, tanto che la stessa premier in più interviste ha raccontato che per lei il padre è stato un completo estraneo, tanto che la sua morte non avrebbe suscitato alcun sentimento in lei.

Non resta che vedere la puntata di Report per scoprire i tentativi malavitosi di mettersi in contatto con Fratelli d’Italia.