Arianna Meloni, cosa fa, vita privata e quanto guadagna la sorella di Giorgia

Chi è Arianna, la donna finita al centro di diverse polemiche, in particolare per la nomina di responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia? Si chiama Arianna Meloni ed è nota ai più per le sue parentele politiche. Infatti Arianna non è un volto noto della politica, anche se fin da giovane ha partecipato a questa. È quindi inevitabile, nel racconto della sua biografia, fare riferimento a nomi ben più noti sulla scena politica italiana, soprattutto in questo momento.

Come il cognome rende ben esplicito, Arianna è la sorella di Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio. Non solo. Suo marito è il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, che lo scorso hanno si è esposto su quanto mangiano bene i poveri rispetto ai ricchi e poco prima era finito al centro dello scandalo per aver usato il termine sostituzione etnica.

Su Arianna Meloni si è accesa la polemiche perché mentre il “caso Vannacci” distraeva i cittadini, è avvenuta la nomina di Meloni (sorella) in tutta tranquillità e alla faccia del merito tanto declamato dalla presidente del consiglio durante la campagna elettorale.

Ma chi è Arianna Meloni, cosa fa nella vita lavorativa e in quella privata?

Chi è Arianna Meloni: biografia e della carriera

Arianna Meloni è nata a Roma il 26 maggio 1975 ed è la sorella di Giorgia Meloni. Diversamente da lei non ha intrapreso subito la carriera politica, ma vi ha partecipato rimanendo decentrata rispetto ai riflettori, che invece puntavano su Giorgia. Arianna ha raccontato in più di un’occasione di aver sempre supportato sua sorella e di averla accompagnata nel percorso fino al suo ruolo attuale. Dopo la vittoria elettorale di Fratelli d’Italia scrisse:

Se solo sapessero l’ansia che hai provato […] I silenzi e le angosce, spesso insieme, per capire, riflettere e guardarsi intorno. Non ti ho visto mai cedere alle lusinghe del potere, mai privilegiare il tuo interesse personale rispetto a quello che consideravi giusto fare per questa Nazione

Arianna si descrive come la ribelle della famiglia, prova anche l’abbandono degli studi per andare a lavorare, salvo poi riprenderli in seguito. Del suo lavoro aveva sempre difeso l’autonomia, di non esserci arrivata grazie alle parentele e poi, come lei stessa si è descritta, è la più longeva dei precari del Lazio.

leggi anche Quanto guadagna Francesco Lollobrigida? Stipendio e biografia del ministro e cognato di Giorgia Meloni

Arianna Meloni: il legame con il ministro Lollobrigida

Arianna Meloni ha sposato Francesco Lollobrigida, altro nome noto della politica italiana. Nipote di Gina Lollobrigida, Francesco è l’attuale ministro dell’Agricoltura per i partito di Fratelli d’Italia, del quale è deputato dal 2018.

I due si sono messi insieme nei primi del Duemila e dalla loro relazione sono nate due figlie: Vittoria e Rachele. Sull’educazione delle figlie Arianna ha detto:

Con loro cerco il confronto. Provo sempre a spiegare come guardare le cose con prospettive differenti e senza lasciarsi influenzare pregiudizialmente da mass media e social.

Il ruolo di Arianna Meloni in Fratelli d’Italia: ufficializzazione

Nella giornata del 24 agosto è arrivata la conferma di una nuova nomina in Fratelli d’Italia: Arianna Meloni è la responsabile della segreteria politica del partito. Nello specifico il suo nuovo ruolo è quello di “responsabile del dipartimento adesioni”.

Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito, ha spiegato che Meloni stava già svolgendo quel lavoro da tempo e che la nomina ha solo ufficializzato il ruolo. Quella di Arianna Meloni è stata una vera e propria ascesa: dal tesseramento a responsabile del dipartimento adesioni in un paio di mese.

Ora pensa alla candidatura per le Europee, un altro ruolo importante che potrebbe ricoprire. Non ci sono informazioni certe sui suoi guadagni, ma nel caso della conferma di altri ruoli politici tali dati dovranno essere divulgati in maniera ufficiale.