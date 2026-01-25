Fossili contro rinnovabili. Lo scontro che può riscrivere la mappa geopolitica del XXI secolo

L’economia globale sta entrando in una fase di profonda polarizzazione energetica. Da un lato emergono gli elettro-stati, Paesi che investono massicciamente in elettrificazione, reti intelligenti e energie rinnovabili; dall’altro resistono i petro-stati, economie fortemente dipendenti da petrolio, gas e carbone, che continuano a espandere la produzione fossile per sostenere crescita, occupazione e stabilità politica.

Questa frattura non è solo tecnologica, ma strutturale: riguarda modelli industriali, sistemi fiscali, strategie di sicurezza nazionale e posizionamento geopolitico. L’energia, come già nel Novecento, resta il fondamento del potere economico, ma oggi si intreccia con la competizione digitale e climatica.

La diffusione dell’intelligenza artificiale sta trasformando la domanda energetica globale. Data center, cloud, produzione di semiconduttori e sistemi di calcolo avanzato richiedono enormi quantità di elettricità continua e stabile. Questo rende la sicurezza energetica una condizione essenziale per la leadership tecnologica.

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