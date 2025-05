Foot Locker, tutti i dettagli dell’acquisizione del retailer sportivo

L’acquisizione annunciata da Dick’s Sporting Goods della rivale Foot Locker per un valore di 2,4 miliardi di dollari rappresenta una delle operazioni più ambiziose nel mondo del retail sportivo americano.

La proposta di acquisto, interamente in contanti, prevede un’offerta di 24 dollari per azione, ovvero un premio del 65% rispetto alla media dei 90 giorni precedenti e quasi il 90% rispetto alla chiusura più recente. Un segnale chiaro: Dick’s è disposta a pagare caro per accaparrarsi un marchio in crisi, ma con potenziale.

Il cuore della scommessa risiede nella possibilità di rivitalizzare una catena che ha visto calare il proprio fatturato per tre esercizi consecutivi. Con oltre 2.400 negozi nel mondo, Foot Locker ha perso slancio e appeal, schiacciata da dinamiche di consumo mutevoli, da una clientela sempre più sensibile al prezzo e da un contesto globale segnato da guerre commerciali e rallentamento economico. [...]