Elon Musk e la sua profezia di quasi 30 anni fa sul futuro di Internet

Nel 1998 Elon Musk era un giovane imprenditore di 27 anni con pochi soldi in tasca, ma già una visione ben chiara del futuro. In un’intervista rilasciata a “CBS Sunday Morning” con la giornalista Rita Braver, Musk raccontava i suoi primi passi nella Silicon Valley e condivideva le sue idee su cosa sarebbe diventato internet.

A distanza di quasi trent’anni, quelle parole fanno sorridere, stupiscono e in alcuni casi sembrano quasi profetiche.

Un dettaglio curioso e rivelatore della mentalità hacker e spartana di quegli anni: per ottenere l’accesso a internet a basso costo, Musk e il suo team hanno forato il pavimento dell’ufficio per collegarsi direttamente ai server dell’ISP che si trovava al piano inferiore.

Anche il concetto di “due vie” di comunicazione si è ampiamente realizzato: dai social media alle app di messaggistica, passando per le recensioni online e le piattaforme partecipative, gli utenti non sono più solo spettatori, ma anche creatori di contenuti.

Oggi internet è effettivamente il centro nevralgico di tutti i media: la stampa è ormai in gran parte digitale, la radio si ascolta in streaming, la televisione è diventata on demand grazie a piattaforme come Netflix, YouTube e Twitch. La comunicazione è diventata interattiva, personalizzata, immediata.

Dove ha sbagliato, se ha sbagliato?

L’unico aspetto che Musk forse sottovalutava è stato l’impatto dei grandi algoritmi e delle piattaforme centralizzate sul pluralismo dell’informazione. Se da un lato è vero che internet ha democratizzato l’accesso ai contenuti, dall’altro ha anche concentrato molto potere nelle mani di pochi colossi tecnologici.

Inoltre, l’”intelligenza” del web si è sviluppata, per così dire, in modi imprevisti. Oggi parliamo di intelligenza artificiale generativa e automazione, temi che nel 1998 erano ancora lontani dal dibattito pubblico.

Rivedere oggi quell’intervista è come fare un salto in un tempo in cui internet era ancora agli albori, ma le sue potenzialità più profonde cominciavano a emergere agli occhi dei più visionari. Musk, con i suoi 27 anni e un tetto che perdeva sopra la testa, era uno di loro. E anche se oggi il suo nome è legato a razzi, auto elettriche, intelligenza artificiale e politica, è in quelle parole che ritroviamo l’origine della sua ossessione per il futuro.