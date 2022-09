Fondo StudioSì: fino a 50mila euro per lo studio, chi può richiederlo

La carriera universitaria, o comunque di specializzazione, permette a coloro che scelgono di seguirla di potersi trovare di fronte a migliori aspettative lavorative in futuro. Tuttavia uno dei problemi più comuni al riguardo è spesso legato ai costi, non solo dovuti agli atenei, ma necessari per poter proseguire gli studi da fuori sede, quindi relativi a trasporti, vitto, alloggio, e bollette.

Il Fondo StudioSì, parte del PON ricerca e innovazione promosso dal MIUR e co-finanziato con fondi europei, offre la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero fino a 50.000 euro totali per gli studenti del mezzogiorno o per coloro che desiderano trasferirsi da altre regioni nelle zone previste dal PON, proponendosi così come alternativa alle borse di studio, con lo scopo di incentivare il ritorno allo studio o il non abbandono.

Cos’è il Fondo StudioSì

Si tratta di un fondo parte del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca e co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e gestito dalla Banca Europea degli Investimenti, ovvero la BEI. In Italia l’intermediario finanziario selezionato dalla BEI è il Gruppo BCC ICCREA. Chi rientra nelle caratteristiche previste e volesse usufruire del fondo in questione dovrà rivolgersi a una delle filiali del gruppo.

Ideato con lo scopo di supportare i giovani durante il loro percorso di studi, mette a disposizione un finanziamento variabile, fino a un totale massimo di 50.000 euro, per coloro che sono interessati a proseguire nella loro carriera studentesca in percorso di istruzione terziaria, quali:

lauree a ciclo unico;

a ciclo unico; magistrali ;

; master ;

; scuole di specializzazione accreditate.

Non può venire richiesto per le lauree triennali, i dottorati di ricerca e scuole di specializzazione mediche dove sono previste borse di studio o retribuzioni, o gli anni fuori corso, che sarà necessario pagare in maniera autonoma. Per poterne usufruire inoltre è necessario rientrare nelle regioni del mezzogiorno previste dal fondo e perseguire uno dei percorsi di studi considerato coerente con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente.

leggi anche Le università che fanno guadagnare di più

Chi può richiederlo

La richiesta può essere inviata da chiunque, compresi gli studenti già iscritti a un percorso universitario o specialistico accreditato. Infatti si potranno utilizzare i fondi per il periodo di studi residuo. È necessario però rispettare alcune caratteristiche.

Viene richiesto che gli studenti siano o residenti in una delle seguenti regioni del mezzogiorno, in quel caso il fondo può venire utilizzato da loro anche per il proseguimento degli studi in qualsiasi luogo d’Italia o all’estero, oppure a quegli studenti che desiderino proseguire gli studi in una delle regioni in questione, ovvero:

Campania ;

; Calabria ;

; Puglia ;

; Basilicata ;

; Sardegna ;

; Abruzzo ;

; Sicilia ;

; Molise.

È inoltre richiesto che il percorso di studi rientri in quelli previsti dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente, ovvero in una delle seguenti aree:

Salute ;

; Tecnologie per ambienti di vita ;

; Mobilità sostenibile;

sostenibile; Fabbrica intelligente;

intelligente; Comunità intelligenti , sicure, e inclusive;

, sicure, e inclusive; Tecnologie per patrimonio culturale ;

; Agrifood ;

; Blue Growth ;

; Aerospazio ;

; Design, creatività, e made in Italy ;

; Energia ;

; Chimica verde.

Cosa prevede

Il Fondo mette a disposizione in maniera immediata un massimo di 10.000 euro all’anno che possono arrivare fino a 50.000 euro totali, senza che sia necessario avere garanzie patrimoniali o di terzi. Il prestito è a tasso zero, e si avrà la possibilità di iniziare a pagarlo dopo un periodo di sospensione che non può cominciare oltre il 31 dicembre 2025.

È previsto che vengano coperte non solo le spese universitarie, ma anche i costi di soggiorno, viaggio, trasporto, vitto, e acquisto degli strumenti necessari per poter proseguire lo studio, come libri di testo, computer o altri dispositivi, e connessione a internet.

Coloro che sceglieranno di beneficiare del fondo dovranno accettare di sottoporsi a un programma di monitoraggio, durante il quale, ogni semestre, sarà richiesto di fornire i seguenti materiali:

un attestato del regolare pagamento delle tasse universitarie;

delle tasse universitarie; un secondo attestato che confermi il raggiungimento di 20 CFU, per il semestre, o dell’80% degli esami previsti nei 6 mesi. Per coloro che seguono master o percorsi di specializzazione, viene richiesta come minimo la frequenza all’80% del corso.

Come inviare la domanda

Per poter inviare la domanda basta rivolgersi a una delle filiali facenti parte del gruppo BCC ICCREA, avendo cura di fornire la documentazione richiesta:

codice fiscale e documento di identità;

di identità; certificato di residenza in una delle regioni previste, rilasciato dal Comune;

di residenza in una delle regioni previste, rilasciato dal Comune; attestato di iscrizione, preiscrizione, o ammissione al corso di studi dell’Ateneo di interesse, oppure nel caso in cui le tasse dovute fossero già state pagate, la copia del certificato di iscrizione e i dati relativi ai pagamenti sostenuti.

Per trovare la filiale più vicina o si se vuoi ricevere informazioni approfondite puoi utilizzare il form disponibile direttamente sul portale del gruppo.