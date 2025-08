Tasse universitarie 2025-2026, ecco quanto si paga e quando

Tra le prime difficoltà che gli studenti universitari incontrano, soprattutto al primo anno, ci sono quelle legate a scadenze e pagamenti delle tasse. Oltre a organizzare il piano di studi e frequentare le lezioni, bisogna affrontare anche l’universo complesso della burocrazia. E gestire tutto può rivelarsi complicato.

Uno degli ostacoli principali è rappresentato proprio dal pagamento delle tasse universitarie: se non si presta attenzione, si rischia di incorrere in multe per ritardi o omissioni.

Le tasse universitarie sono una parte integrante del percorso accademico e, proprio per questo, possono essere fonte di ansia e stress, soprattutto a causa del loro costo e delle scadenze da rispettare.

È importante sottolineare che l’accesso all’Università non è sempre alla portata di tutti: decidere di proseguire gli studi richiede anche un impegno economico, spesso non trascurabile. Bisogna anche ricordare che l’importo delle tasse universitarie varia da un ateneo all’altro, e dipende dal fatto che l’istituzione sia statale o privata. Inoltre, è fondamentale presentare l’ISEE in tempo utile, perché in sua assenza si potrebbe essere tenuti a pagare l’importo massimo.

Vediamo quindi quali sono gli importi previsti per le tasse universitarie dell’anno accademico 2025-2026 e quali sono le relative scadenze.

Tasse universitarie 2025-2026: quali sono gli importi e come mantenere i bonus Affermare che “lo studio sia accessibile a tutti” purtroppo non corrisponde sempre alla realtà. Frequentare l’università ha un costo, e affrontarlo può diventare difficile per molti studenti, soprattutto se si considerano anche le spese aggiuntive legate alla frequenza: dall’affitto, se si studia lontano da casa, al costo dei trasporti, della mensa, dei libri e di tutto ciò che ruota intorno alla vita universitaria. Per l’anno accademico 2025-2026 però torna una misura fondamentale per promuovere l’equità e garantire un accesso più ampio allo studio: la no tax area, che consente l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse universitarie in base all’ISEE universitario. Nello specifico, le fasce previste sono: ISEE fino a 22.000 euro : esonero totale dalle tasse universitarie;

: dalle tasse universitarie; ISEE da 22.001-24.000 euro : si paga solo il 20% delle tasse ;

: si paga solo il ; ISEE da 24.001-26.000 euro : si paga il 50% ;

: si paga il ; ISEE da 26.001-28.000 euro : si versa il 75% ;

: si versa il ; ISEE da 28.001-30.000 euro: è previsto uno sconto del 10%.

Il tutto è calcolato sull’ISEE universitario aggiornato ai redditi del 2023, che può essere richiesto gratuitamente presso un CAF, con l’aiuto di un commercialista o in autonomia dal sito INPS, utilizzando SPID, CIE o CNS. Va sottolineato che ogni università può prevedere soglie più favorevoli rispetto a quelle nazionali: ad esempio, l’Università Federico II di Napoli offre l’esonero totale fino a 30.000 euro di ISEE, mentre l’Università Bicocca di Milano ha stabilito il tetto massimo a 28.000 euro. Dal secondo anno di corso in poi, per mantenere l’agevolazione economica, non è sufficiente rientrare nei limiti ISEE: è necessario anche soddisfare requisiti di merito, misurati in CFU (Crediti Formativi Universitari). Nello specifico: per il secondo anno, almeno 10 CFU devono essere conseguiti entro il 10 agosto successivo all’immatricolazione;

per gli anni successivi, il minimo richiesto è di 25 CFU nei 12 mesi precedenti al 10 agosto. Gli studenti con disabilità o DSA possono beneficiare di una riduzione del numero di CFU richiesti, secondo i regolamenti interni dell'ateneo. Infine, alcune categorie di studenti possono ottenere l'esonero totale dalle tasse universitarie anche senza presentare l'ISEE: è il caso degli studenti con invalidità pari o superiore al 66%, per i quali l'esonero è automatico, e dei figli di percettori di pensione di inabilità, che possono accedere all'esonero presentando un ISEE valido e un'autocertificazione dello stato di famiglia.