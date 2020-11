Fondo nuove competenze: requisiti e come fare domanda per accedere al contributo

Fondo nuove competenze: dal 4 novembre per i datori di lavoro è possibile fare domanda per ottenere il contributo direttamente ad ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro) dopo la pubblicazione del decreto Interministeriale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze che ha stabilito modalità e criteri di accesso al medesimo.

Il Fondo nuove competenze è stato introdotto dal decreto Rilancio (articolo 88 del dl n.34/2020 convertito nella legge n. 77/2020) per poi essere rimpinguato dal decreto Agosto, prevedendo risorse da destinare alla formazione dei lavoratori a fronte di una rimodulazione degli orari di lavoro, ma a parità di stipendio tenendo conto delle modifiche introdotte al mercato del lavoro dall’emergenza Covid.

A seguito del decreto attuativo ANPAL, cui le domande per accedere al Fondo nuove competenze devono essere inviate, ha pubblicato un Avviso con tutti i dettagli in merito.

Vediamo quali sono i requisiti, quindi chi sono i destinatari del Fondo nuove competenze e come ottenere il contributo e le scadenze previste.

Fondo nuove competenze: obiettivo della misura

Il Fondo nuove competenze nasce in piena emergenza Covid, con il decreto Rilancio di maggio, pertanto l’obiettivo della misura è quello d’intervenire per consentire la ripresa delle attività post lockdown.

Il Fondo nuove competenze è principalmente diretto ai lavoratori offrendo loro l’opportunità di acquisire per l’appunto nuove e maggiori competenze. Come si legge all’articolo 1 del decreto attuativo, i lavoratori grazie alle ore dedicate alla formazione con il Fondo nuove competenze potranno dotarsi di strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro.

Il Fondo è istituito presso l’ANPAL cui i datori di lavoro, come abbiamo anticipato, devono inviare l’istanza di accesso al medesimo.

Il Fondo nuove competenze è inizialmente alimentato nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione, ed è poi incrementato per l’anno 2020 e di ulteriori 200 milioni di euro e di 300 milioni per l’anno 2021.

Fondo nuove competenze: requisiti

Per accedere al Fondo nuove competenze, come da decreto attuativo a firma della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, è necessario avere determinati requisiti.

I destinatari della misura sono i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Il requisito fondamentale per accedere al Fondo nuove competenze è la preventiva stipula dell’accordo per la formazione.

Gli accordi collettivi stipulati stabiliscono pertanto che parte dell’orario di lavoro sia finalizzata alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Gli accordi collettivi perché si possa accedere al Fondo nuove competenze vanno sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere:

progetti formativi;

il numero di lavoratori coinvolti;

numero di ore dell’orario di lavoro;

nel caso di corsi di formazione da parte dell’impresa stessa devono essere dimostrati i requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Il limite delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, deve essere di 250 ore.

Le attività per lo sviluppo delle competenze finanziate dal Fondo dovranno concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di ANPAL elevabile in alcuni casi a 120 giorni.

Gli accordi collettivi devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Fondo nuove competenze: domanda ad ANPAL

La domanda per accedere al Fondo nuove competenze deve essere presentata dal datore di lavoro ad ANPAL.

Alla domanda per accedere al Fondo nuove competenze va anche allegato l’accordo collettivo e il progetto per la formazione dei lavoratori.

La domanda per l’accesso al finanziamento con il Fondo nuove competenze può essere presentata, come da Avviso di ANPAL, a partire dal 4 novembre e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato; la delega deve avvenire per iscritto e deve essere allegata all’istanza di contributo, corredata dal documento di identità del delegante.

L’istanza può essere sottoscritta anche digitalmente e può essere per la singola azienda o anche cumulativa. La domanda per l’accesso al Fondo nuove competenze deve essere presentata mediante i modelli presenti negli allegati pubblicati da ANPAL insieme all’Avviso. Nel dettaglio, come previsto dal decreto attuativo:

nel caso di gruppi societari, l’istanza può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate;

nel caso in cui le imprese accedano al Fondo nuove competenze per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.

L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante o dal suo delegato, della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. Con il modello A viene fatta la domanda singola, con il modello B quella cumulativa.

Alla domanda, per entrambe le tipologie singola o cumulativa, per l’accesso al Fondo Nuove Competenze deve essere allegata la seguente documentazione:

l’ accordo collettivo ;

; il progetto formativo con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione e dell’art. 1 dell’Avviso di ANPAL;

con le caratteristiche previste dall’art. 5 (Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori) del Decreto di attuazione e dell’art. 1 dell’Avviso di ANPAL; l’ elenco dei lavoratori coinvolti , con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;

, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze; l’eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.

ANPAL per le domande di accesso al Fondo, come anche per il saldo, metterà a disposizione un applicativo e ne darà notizia quando sarà online. Per l’accesso sarà fondamentale avere SPID.

Fino a quella data la domanda potrà essere inviata tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicato: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it.

Fondo nuove competenze: valutazione e importo

ANPAL una volta sentita anche la Regione interessata valuta l’istanza di contributi se conforme ai requisiti richiesti. La valutazione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso al Fondo nuove competenze.

ANPAL determina pertanto l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

L’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale tramite INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto da ANPAL. L’ANPAL trasferisce a INPS, a titolo di anticipazione come si legge nel decreto attuativo, l’importo di 10 milioni di euro prima dell’avvio dell’erogazione del contributo ed eroga a INPS, con cadenza trimestrale, le risorse del Fondo nuove competenze.

ANPAL opera il monitoraggio del Fondo a cadenza trimestrale comunicando gli esiti a tutte le Amministrazioni interessate. Tra ANPAL e INPS viene stipulata un’apposita convenzione per l’erogazione degli importi del Fondo nuove competenze.

Progetto e soggetti erogatori della formazione

Il decreto attuativo del Fondo nuove competenze stabilisce anche che, il linea con gli standard italiani e comunitari in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, ciascun progetto deve mettere in evidenza:

le modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore;

le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione;

le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze che devono essere acquisite al termine dei percorsi e i soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione.

I soggetti erogatori dei percorsi formativi con cui accedere al Fondo nuove competenze possono essere:

enti accreditati a livello nazionale e regionale;

altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione;

università statali e non;

istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

centri per l’istruzione degli adulti, CPIA;

Istituti Tecnici Superiori, ITS;

centri di ricerca.

Tra i soggetti erogatori può rientrare anche l’impresa stessa che ha richiesto l’accesso al Fondo nuove competenze.

La durata del progetto di formazione, e il suo svolgimento, può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, a condizione che il percorso di apprendimento abbia avuto inizio entro questa data specifica.