Quanto (ci) costa il Festival di Sanremo 2026? Ha inizio questa sera il 76° Festival di Sanremo, una settimana in cui il Paese si divide tra pagelle, pronostici e dibattiti infiniti su brani, look e performance. Ma dietro le luci dell’Ariston c’è una macchina organizzativa imponente, con costi milionari.

Basti pensare al cachet del presentatore - che ricopre anche il ruolo di direttore artistico - ai cachet degli ospiti, alle spese per scenografia, allestimenti tecnici, sicurezza e logistica, senza dimenticare le migliaia di lavoratori coinvolti tra produzione, orchestra, autori, tecnici e maestranze.

Pertanto, la domanda che molti si pongono è sempre la stessa: chi paga il Festival di Sanremo 2026? Dal momento che l’evento va in onda sulla Rai, il primo pensiero corre al Canone Rai, oggi pari a 90 euro annui. Ma è davvero il contributo dei cittadini a sostenere interamente la manifestazione?

La risposta è in realtà più articolata. Il Festival rappresenta uno dei momenti televisivi con la più alta raccolta di entrate pubblicitarie dell’intero palinsesto Rai. Gli spazi commerciali durante le cinque serate vengono venduti a cifre record e, negli ultimi anni, hanno generato introiti superiori ai costi di produzione. Proprio grazie a questo meccanismo, il Festival non solo si autofinanzia, ma contribuisce in modo significativo ai ricavi complessivi dell’azienda.

Chiarito dunque il nodo su chi lo finanzia, resta da capire quanto costa quest’anno il Festival di Sanremo 2026. In attesa dei dati ufficiali che verranno diffusi dalla Rai, possiamo fare riferimento alle analisi elaborate da EY Parthenon, che negli anni ha realizzato report dettagliati sull’impatto economico della manifestazione, stimando costi diretti, indotto e ritorni per il territorio e per il sistema Paese.

Quanto costa il Festival di Sanremo 2026?

Quando parliamo del del Festival di Sanremo ci riferiamo a una macchina organizzativa imponente, che per una settimana concentra su una sola città e su un unico palco risorse economiche e professionali di primissimo livello.

Ma quanto costa tutto ciò? In attesa dei dati ufficiali che la Rai renderà noti al termine della manifestazione, possiamo fare riferimento alle stime contenute nel report di EY-Parthenon dedicato alla 76ª edizione. Secondo l’analisi, le spese organizzative sono valutate in circa 20 milioni di euro. In questa cifra rientrano il cachet di presentatori ed ospiti, per i quali tuttavia non ci sono ancora cifre esatte ma solo indiscrezioni.

Sappiamo comunque che Carlo Conti dovrebbe guadagnare circa 600 mila euro dal Festival di Sanremo, mentre per ospiti e co presentatori - che quest’anno vede la partecipazione di Laura Pausini - il cachet solitamente si aggira intorno ai 100-200 mila euro. Sale a 75 mila euro - rispetto ai 56 mila dello scorso anno - il rimborso spese per i cantanti.

Dentro questa voce rientra anche l’intero apparato produttivo: la realizzazione della scenografia, l’allestimento tecnico del Teatro Ariston, l’impiantistica audio e video, le regie, la produzione televisiva, la sicurezza, la logistica, il coordinamento artistico e amministrativo.

D’altronde, ogni serata è il risultato del lavoro di centinaia di professionisti tra tecnici, autori, scenografi, operatori, costumisti, addetti stampa e personale di supporto. Una struttura che si muove con tempi serrati e standard qualitativi elevatissimi, inevitabilmente associati a costi importanti.

A questa prima voce si aggiunge poi il capitolo legato alla pubblicità e alle attività promozionali, che nel report viene stimato in circa 70 milioni di euro. Anche in questo caso non bisogna limitarsi solamente alla vendita degli spazi televisivi: ci riferiamo, infatti, a un sistema più ampio che comprende la pianificazione commerciale, le campagne di comunicazione, le attività di marketing e tutte le iniziative collegate alla valorizzazione del brand Sanremo.

Se si considerano entrambe le componenti, la macchina del Festival muove dunque risorse per circa 90 milioni di euro. Una cifra che rende bene l’idea delle dimensioni economiche della kermesse e che conferma come Sanremo sia diventata una vera e propria propria operazione industriale, con un impatto rilevante sulla filiera dell’audiovisivo e di tutti i servizi che vi ruotano intorno.

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Quanto vale il Festival di Sanremo 2026 e quanto guadagna la Rai

Quando si parla di quanto guadagna la Rai con il Festival di Sanremo è necessario fare una distinzione preliminare: una cosa è l’impatto economico generato dall’evento nel sistema Paese, un’altra sono i ricavi effettivi della Rai.

Secondo l’analisi realizzata da EY-Parthenon, il Festival ha prodotto un impatto economico complessivo pari a 252,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 245 milioni dell’anno precedente. Di questi, circa 101,9 milioni sono riconducibili all’impatto diretto, 110,4 milioni a quello indiretto lungo le filiere economiche e 39,8 milioni all’impatto indotto.

Il valore aggiunto generato - assimilabile al contributo al Pil - è pari a 95,9 milioni di euro, con l’attivazione di oltre 1.300 occupati equivalenti a tempo pieno (FTE).

Ma attenzione: questi numeri non rappresentano il guadagno della Rai. Si tratta della ricchezza complessiva generata nell’economia italiana grazie al Festival, includendo audiovisivo, marketing, ospitalità, servizi, fornitori e indotto.

Se ci si concentra invece sulle entrate direttamente collegate all’evento, la componente economicamente più rilevante è quella legata a pubblicità e sponsorizzazioni. Le stime parlano di circa 70 milioni di euro di investimenti pubblicitari e sponsor, mentre la voce “pubblicità e marketing” attiva complessivamente 175,6 milioni di euro di valore della produzione grazie agli effetti moltiplicativi lungo la filiera.

Cosa ci lascia questa analisi? Ci dice che il Festival di Sanremo 2026 si conferma un grande generatore di valore economico per tutto il Paese. Tuttavia, quanto guadagni effettivamente la Rai dipende dal confronto tra ricavi pubblicitari reali e costi sostenuti, dati che possono emergere solo dai bilanci ufficiali dell’azienda.