Festa del Papà 2025, frasi e immagini per gli auguri del 19 marzo

Il 19 marzo in Italia si festeggia la Festa del Papà, una ricorrenza nata per celebrare i padri e il loro ruolo nella famiglia e più in generale nella società. Il papà viene festeggiato in tutto il mondo ma non in tutte le nazioni avviene il 19 marzo.

In Italia si è deciso di abbinare la Festa del Papà con San Giuseppe, ovvero il 19 marzo, giorno in cui si crede che morì il padre putativo di Gesù.

Fu papa Sisto IV a inserire la festività nel calendario romano, nel 1479. San Giuseppe è considerata una figura paterna positiva che incarna la figura di papà buono, modello di vigilanza e provvidenza. La Chiesa Cattolica lo ha proclamato protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale.

Non tutti sanno che fino al 1977 la Festa del Papà era giornata festiva in Italia. Con la legge n.54 del 5 marzo 1977, la festività fu abolita e da allora il 19 marzo è diventato un giorno feriale.

Ci sono tradizioni anche culinarie dietro la festa di San Giuseppe, come la preparazione delle tradizionali zeppole di bignè fritti o al forno ripieni di crema pasticcera e amarena. Questo avviene sopratutto a Napoli.

A Roma, si preparano invece i Bignè di San Giuseppe, mentre in Toscana e in Umbria il 19 marzo si preparano frittelle di riso cotto nel latte e aromatizzato con spezie e liquore.

Oltre all’Italia, festeggiano la Festa del Papà il 19 marzo anche Paesi di tradizione cattolica come Andorra, Belgio, Bolivia, Croazia, Honduras, Italia, Liechtenstein, Mozambico, Portogallo, Spagna e Svizzera.

Negli Stati Uniti così come in Francia, Olanda, Ungheria, Perù, Giappone, India, Malesia e Singapore, si festeggia la terza domenica di giugno.

Dimostrare l’affetto che si prova verso un padre con un messaggio non è facile, a volte non si trovano le parole. Ecco quindi le migliori frasi per fare gli auguri alla Festa del Papà 2025 accompagnate da qualche immagine e GIF.

Festa del Papà 2025: le migliori frasi d’auguri Se non sapete cosa dire e cosa scrivere, ecco una serie di frasi d’auguri già pronte da inviare. «Buona Festa del Papà! Grazie per tutto quello che fai ogni giorno. Sei il mio punto di riferimento e la mia forza!» «Auguri a te, che con amore e dedizione rendi la nostra vita speciale. Sei il miglior papà del mondo!» «Oggi è la tua festa, ma ogni giorno meriti di essere celebrato. Auguri di cuore, papà!» «Papà, oggi puoi rilassarti… ma solo fino a quando non mi servirà qualcosa! Buona Festa del Papà!»

«Sei il miglior papà che potessi desiderare… anche se ogni tanto mi fai impazzire! Auguri!»

«A te, che hai sempre una risposta pronta (anche quando non serve). Buona Festa del Papà!» via GIPHY «Papà, sei la mia guida, il mio esempio e la mia sicurezza. Ti voglio bene, oggi e sempre!»

«Non servono grandi parole: grazie per essere il papà che sei. Ti voglio bene!»

«Un padre è qualcuno che ti tiene per mano quando sei piccolo, ma per tutta la vita nel cuore. Auguri!» via GIPHY Per un papà lontano: Anche se la distanza ci separa, il mio cuore è sempre con te. Buona Festa del Papà!"

Oggi più che mai vorrei essere lì con te per festeggiarti. Ti mando un grande abbraccio e tanti auguri!" via GIPHY

Le citazioni più belle Ecco invece una serie di citazioni dette da personaggi famosi da usare per augurare buona Festa del Papà 2025. Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco) Non riesco a considerare nessuna necessità nell’infanzia tanto forte come la necessità di protezione del padre. (Sigmund Freud) Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham) Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano) via GIPHY I figli hanno sempre un desiderio ribelle di essere delusi da ciò che ha affascinato i loro padri. (Aldous Huxley) Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre. (George Herbert) Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché comincia ad assomigliare a suo padre. (Gabriel García Márquez) La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno. (George Herbert) via GIPHY «Un padre è meglio di cento insegnanti.» (George Herbert)

(George Herbert) «Un buon padre vale cento maestri.» (Jean-Jacques Rousseau)

(Jean-Jacques Rousseau) «Non è la carne e il sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli.» (Friedrich Schiller) «Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva.» (Clarence Budington Kelland) «Qualsiasi uomo può essere padre, ma ci vuole qualcuno di speciale per essere un papà.» (Wade Boggs)

Filastrocche divertenti per bambini Completiamo non con delle frasi ma con delle vere e proprie filastrocche, perfette da far imparare ai bambini piccoli così da fargliela recitare nel giorno della Festa del Papà. Per la ricetta del buon papà

non aver fretta e leggi qua:

2 grammi di pazienza

affetto e tolleranza;

abbracci e amore

da far scoppiare il cuore;

un chilo di simpatia;

un litro di allegria. Poi mescola per bene

così come conviene

e assaggia che bontà:

il migliore papà! (Jolanda Restano) Caro uccellino che volando vai,

il babbo mio di certo tu vedrai.

Digli che è tanto buono il suo bambino,

e che spesso gli manda un bel bacino.

Digli che gli vuol bene e che lo aspetta!

Vola, uccellino, vola vola in fretta! (Cuman Pertille) Il papà non è solo

l’amico delle capriole

sul letto grande

Non è solamente l’albero

al quale mi arrampico

come un piccolo orso

non è soltanto chi tende

con me l’aquilone nel cielo. Il papà è il sorriso discreto

che fa finta di niente

è l’ombra buona

della grande quercia

è la mano sicura

che mi conduce nel prato

e oltre la siepe. (L. Musacchio) È marzo ed ecco qua,

c’è la festa del papà!

Dimmi un po’, che regalare? La cravatta da indossare?

Una penna luccicante

per il mio babbo importante?

Un portafoglio in pelle

o delle semplici cartelle? Dei buonissimi cioccolatini

o… anche solo dei bacini?

Non è un manager papà

ma è assai grande ciò che fa! (Marzia Cabano)