Ognuno di noi ha nella propria memoria degli episodi sfortunati e in questi possono rientrare anche gli incidenti al supermercato. Per quanto infrequenti, hanno la loro giurisprudenza internazionale in merito, con cause per il risarcimento dagli esiti più diversi. Proprio di recente una donna è stata ferita da una bottiglia caduta al supermercato in Portogallo, ma il giudice le ha negato il risarcimento richiesto. Nonostante le lesioni, la ricorrente ha perso la causa contro la catena, una conclusione che ha lasciato nel dubbio molte persone.

Di fatto, il numero di incidenti domestici e scolastici nel mondo fa ben capire che anche il più comune e semplice dei luoghi può essere teatro di episodi spiacevoli e di insidie pericolose. Non significa che le normali uscite quotidiane siano da evitare, ma solo che gli incidenti possono capitare anche nelle condizioni più sicure ed è importante conoscere le proprie tutele. Tra i luoghi insospettabili ci sono i supermercati, dove chiunque trascorre diverso tempo con una certa frequenza, potendo imbattersi in piccoli inconvenienti che possono essere causa di danni e lesioni, nei casi più sfortunati anche gravi.

Uno scaffale instabile, prodotti caduti, liquidi rovesciati che rendono il pavimento scivoloso, oggetti rotti con frammenti taglienti… Le possibilità sono svariate, anche se tendenzialmente è possibile fare la spesa senza guai. Insomma, prima di addentrarci in queste storie è bene precisare che le probabilità di subire lesioni o altri danni al supermercato è davvero molto bassa, ma ciò non significa che non possa capitare. In queste occasioni le vittime di incidenti hanno le loro tutele e potrebbero avere diritto a un risarcimento, ma soltanto se qualcuno - di solito il supermercato - ha effettivamente delle responsabilità in merito.

Viene ferita da una bottiglia caduta al supermercato, ma perde la causa

Una donna di Lisbona ha appena affrontato la conclusione della sua causa contro una nota catena locale di supermercati, a distanza di qualche anno dall’incidente. Era il 17 settembre 2018 quando la donna, allora venticinquenne, si è ferita a una gamba a causa delle caduta di una bottiglia di vetro dallo scaffale del supermercato. Le schegge non hanno causato lesioni significative, ma hanno comunque ferito la donna che pertanto ha richiesto un risarcimento (presumibilmente supportato dal danno medico, ma non se ne conoscono i documenti) da ben 7.500 euro al gruppo proprietario del supermercato.

Qualche giorno fa, tuttavia, la Corte d’Appello di Lisbona ha confermato che non le spetta alcun risarcimento, in quanto non è stata dimostrata la responsabilità del supermercato. Quest’ultimo, infatti, non è tenuto a risarcire qualsiasi danno avvenga all’interno del locale, ma soltanto quelli imputabili alla propria responsabilità, per colpa o negligenza. Un principio del tutto in linea con la normativa italiana in merito, atteso che in linea generale i danni vanno risarciti da chi è, in qualche modo, responsabile.

Risarcimento se ti fai male al supermercato

Come anticipato, il risarcimento è dovuto soltanto se il supermercato è responsabile dell’incidente che ha causato il danno. Il proprietario o il gestore risponde dei danni causati dagli oggetti parte del supermercato, a meno che possa provare il caso fortuito. In altri termini, il danno deve essere direttamente correlato da un comportamento scorretto del personale o in generale da coloro che sono responsabili della custodia e del controllo.

Il danno doveva quindi poter essere evitabile con le giuste precauzioni da parte del gestore, ovviamente in modo provato. Per esempio, lavare un pavimento senza segnalarlo può essere causa di un incidente risarcibile (in caso di caduta). Lasciare della merce caduta a terra qualche minuto prima di accorgersene no. Chi ha subito un incidente di questo genere, idealmente conservando le prove utili, dovrebbe quindi rivolgersi a un avvocato per valutare al meglio il caso specifico e magari trovare un accordo stragiudiziale, salvo gravi casi.