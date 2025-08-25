Femminicidi, perizia psichiatrica obbligatoria. In arrivo la nuova legge

La crescente attenzione al fenomeno dei femminicidi e della violenza contro le donne sta portando a cambiamenti sociali, politici e di conseguenza anche giuridici. Il Senato ha da poco approvato all’unanimità la nuova legge sul femminicidio, che istituisce un vero e proprio reato autonomo, passata ora alla Camera per la valutazione finale. Nel frattempo è già stato proposto un altro disegno di legge ad hoc, questa volta concentrato sulla prevenzione del crimine o quanto meno delle escalation più cruente.

La strategia in questa occasione non è aumentare le pene per intensificare la deterrenza, riducendo così i reati di femminicidio, ma intervenire ancora prima del reato stesso. Un obiettivo quasi utopico che permetterebbe di ridurre almeno le violenze più estreme, per il raggiungimento del quale la maggioranza guarda allo strumento della perizia psichiatrica.

Quest’ultima, spesso vista dal pubblico come uno stratagemma per evitare le pene (pur non essendo così), verrebbe utilizzata per impedire agli autori di reato di nuocere alla vittima fin dalla prima denuncia. Una vera e propria novità nel mondo del Codice Rosso, ma anche per la legge. Potrebbe trattarsi del pezzo mancante nella lotta alle violenze, ma anche dell’ennesima norma fallimentare e ai limiti dell’incostituzionalità. Non resta che attendere l’iter per scoprirlo, ma intanto vediamo cosa prevede, insieme a vantaggi e svantaggi possibili.

La perizia psichiatrica per evitare i femminicidi Il disegno di legge in esame al Senato vuole assicurare un intervento tempestivo ed efficace per fermare l’escalation di violenze che culminano nei femminicidi. Per questo motivo, si prevede che il pubblico ministero possa disporre l’accertamento sanitario obbligatorio nei confronti di soggetti indagati per reati da Codice Rosso in pericolo di reiterazione. La perizia psichiatrica servirà proprio a valutare la possibile reiterazione del reato, permettendo così alle autorità di attivare le procedure idonee a evitarla. In pratica, dopo una querela (o denuncia) attinente al Codice Rosso - inoltre entro un massimo di 3 giorni - la Procura dovrà chiedere l’intervento di un esperto per la valutazione psicologica. Se quest’ultima individuerà la sussistenza del pericolo di reiterazione sarà disposto l’interrogatorio obbligatorio, anch’esso in presenza dell’esperto. A questo punto, il risultato della perizia potrà essere utilizzato, in base alla decisione del Giudice per le indagini preliminari, per disporre misure personalizzate e specifiche. Per esempio, il soggetto indagato potrebbe essere obbligato a sottoporsi a percorsi terapeutici, eventualmente anche con ricovero ospedaliero. Non si guarda più alla sola punizione, che abbiamo visto non bastare, ma alla comprensione e alla risoluzione del fenomeno nel profondo. Contestualmente, l’autore viene allontanato in modo da non nuocere alla vittima, sebbene in questa fase con fini precauzionali. Serve infatti un processo per determinare l’eventuale colpevolezza.