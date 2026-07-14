Fable 5 è il più avanzato modello di intelligenza artificiale di Claude AI mai rilasciato (fin qui) da Anthropic. Dopo le controversie iniziali e il blocco deciso dal governo degli Stati Uniti per problemi legati alla sicurezza e al rischio di exploit informatici, Fable 5 è tornato disponibile a luglio 2026 grazie a un nuovo accordo con il quale Anthropic ha garantito l’aggiunta di filtri più severi.

Parliamo di un modello riservato ai piani in abbonamento di alto livello. Tuttavia l’azienda ha deciso, come già altre volte in passato, di offrire una finestra di prova gratuita senza costi aggiuntivi, così da permettere di testare le potenzialità del nuovo Claude AI.

Come provare Fable 5 di Claude gratis

Anthropic ha annunciato che per gli utenti con piani a pagamento idonei sarà possibile accedere a Claude Fable 5 senza costi aggiuntivi fino al 19 luglio 2026. Un’ottima notizia per gli appassionati di intelligenza artificiale, sebbene rimanga il limite giornaliero d’utilizzo. Superata una certa soglia, il chatbot esorta a pagare o a passare a un altro modello di Claude.

Invece di introdurre un limite separato, dunque, gli utenti potranno spendere fino al 50% della loro soglia settimanale prevista dal piano attivo per Fable 5. Non c’è nulla da attivare o da riscattare, se disponi di un abbonamento idoneo Fable 5 apparirà automaticamente nel selettore tra le varie app compatibili con Claude.

Rientrano nell’elenco Claude Web, Desktop, Mobile, Claude Code, Claude Cowork, Claude Design, Claude per Microsoft 365, Claude per Teams e tutte le altre applicazioni per le aziende. Dopo il 19 luglio, Fable 5 non verrà più conteggiato nel limite settimanale del piano di abbonamento. Chi desidera continuare a utilizzarlo dovrà pagare tramite il sistema di crediti di utilizzo di Anthropic.

I vantaggi di Fable 5

Fable 5 è il primo modello della fascia Mythos rilasciato da Anthropic per Claude. Progettato per poter gestire compiti asincroni complessi che possono svilupparsi nell’arco di un’intera giornata, questo nuovo sistema di AI dispone di alcune caratteristiche che permettono di paragonare i lavori finiti a quelli dell’essere umano.

Basti pensare alla programmazione, come confermato dalla stessa Anthropic. A sua detta, circa l’80% del codice interno del colosso tech viene generato direttamente da Claude. Fable 5 è inoltre molto più competente rispetto al passato per la risoluzione di problemi scientifici e per il calcolo ad alta complessità.

Dopo il blocco iniziale del governo USA, sono stati poi introdotti sistemi di sicurezza avanzati. Ci sono, per esempio, filtri che intercettano e rifiutano richieste pericolose e il downgrade automatico a modelli più conservativi come Opus 4.8 in caso di richieste legate a settori ad alto rischio.