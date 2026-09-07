È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il primo grande appuntamento dell’era John Ternus, il nuovo amministratore delegato di Apple che lo scorso 1° settembre ha preso il posto di Tim Cook dopo quindici anni al vertice dell’OEM di Cupertino. Si chiamerà “Surprise and Shine” ed è uno dei keynote più attesi di sempre.

In programma il prossimo 9 settembre 2026, promette di essere uno di quegli eventi dove le sorprese non mancheranno. Una su tutte: il primo iPhone pieghevole di sempre. Questo appuntamento si è portato con sé mesi di indiscrezioni e rumors, alcuni ormai confermati da più fonti e altri che restano ipotesi.

Vuoi avere un quadro generale più chiaro? In questa guida, cerchiamo di fare chiarezza tra ciò che è praticamente certo, cosa rimane plausibile e cosa quasi sicuramente non vedremo sul palco.

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Data, orario e come seguire l’evento

Apple ha confermato ufficialmente sul proprio sito web che l’evento si terrà mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 19:00 in Italia. La sede rimane lo Steve Jobs Theater di Apple Park, a Cupertino. Per poter seguire l’evento in diretta, ci sarà una live streaming disponibile su apple.com/apple-events, sull’app Apple TV e sul canale YouTube ufficiale dell’azienda americana.

L’invito diffuso lo scorso 26 agosto non lascia trapelare nulla sui prodotti che saliranno sul palco, c’è un semplice logo Apple illuminato da un bagliore su sfondo azzurro e bordeaux.

Si tratterà del primo grande keynote di prodotto guidato da John Ternus, storico responsabile dell’ingegneria hardware da qualche giorno CEO dell’azienda. Tim Cook resta comunque in Apple come presidente esecutivo, ricoprendo così un ruolo più focalizzato sui rapporti istituzionali.

Quali prodotti verranno presentati

Ma veniamo al succo: quali sono i prodotti che verranno mostrati per la prima volta durante l’evento? Ovviamente mancano le conferme ufficiali, che non si avranno se non durante la diretta, e c’è chi non esclude possibili sorprese.

Viste però le tante voci di corridoio e le indiscrezioni delle ultime settimane, facciamo un riepilogo di tutto quello che possiamo aspettarci nel corso dell’evento.

iPhone pieghevole

La novità più attesa è certamente il primo iPhone pieghevole della storia, il cui nome definitivo non è stato ancora confermato da Apple. C’è chi è sicuro si chiamerà iPhone Ultra, chi invece punta su iPhone Fold. Le indiscrezioni parlano di un design a libro con un display esterno OLED da circa 5,5 pollici e uno interno pieghevole da 7,8 pollici, molto simile alle proporzioni di un iPad mini piuttosto che a quelle di un telefono allungato.

Lo spessore dovrebbe essere di circa 4,5 mm da aperto e 9 mm da chiuso, uno standard che inevitabilmente richiede delle rinunce. E infatti pare che Apple abbia deciso di non inserire il Face ID per il riconoscimento biometrico, al suo posto torna il Touch ID integrato nel tasto laterale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, probabilmente ci saranno solo i due obiettivi grandangolo e ultra-grandangolo, senza il teleobiettivo. Mark Gurman di Bloomberg rivela poi che il device dovrebbe mantenere la ricarica MagSafe, mentre sotto la scocca ci sarà il nuovo chip A20 Pro a 2 nanometri e una batteria distribuita sulle due metà del dispositivo, così da raggiungere una capacità complessiva tra i 5.400 e i 5.800 mAh.

Quanto costerà? Qui le varie voci arrivate differiscono sulla cifra finale, dunque per la conferma definitiva è bene aspettare l’evento. La società di ricerca taiwanese TrendForce stima per il mercato statunitense un prezzo di listino tra i 2.099 e i 2.299 dollari, con le versioni di maggiore capacità che potrebbero addirittura superare i 3.000 dollari.

Anche in Italia, ci si attende un prezzo di partenza sopra i 2.000 euro. Sono comunque semplici speculazioni, che non tengono conto di fattori come l’IVA, i dazi e le strategie di prezzo europee decise da Apple.

iPhone 18 Pro e Pro Max

Insieme all’iPhone pieghevole, Apple presenterà i due modelli Pro della nuova gamma di melafonini in arrivo quest’anno. Partendo dal design, non sono attese rivoluzioni rispetto agli iPhone 17. Dunque stesso comparto fotografico a tripla fotocamera e schermi che rimarranno da 6,3 e 6,9 pollici.

La prima vera novità potrebbe riguardare le colorazioni, con tre nuove varianti: dark cherry, sky blue e argento. Dal punto di vista tecnico, una modifica dovrebbe riguardare la fotocamera principale che guadagnerà un’apertura variabile in stile reflex per poter controllare meglio la luce e la profondità di campo. Atteso anche un sensore stratificato, per scatti più nitidi in condizioni di scarsa luminosità.

Sotto la scocca, come per l’iPhone pieghevole, ci sarà il nuovo chip A20 Pro a 2 nanometri. Il Pro Max avrà infine un display LTPO+ più efficiente e una batteria da 5.567 mAh.

Parlando di prezzi, anche in questo caso le voci sono discordanti. TrendForce stima un aumento del 10-20% negli Stati Uniti, con l’iPhone 18 Pro che potrebbe partire con un costo compreso tra i 1.249 e i 1.299 dollari e il Pro Max tra i 1.349 e i 1.399 dollari.

La causa principale rimane la crisi dei chip e i forti rincari dovuti alla domanda dei data center. E in Italia? Oggi l’iPhone 17 Pro parte da 1.339 euro, quindi non è da escludere che il 18 Pro si attesti su una fascia di poco inferiore ai 1.500 euro.

Apple Watch e AirPods

Spazio poi ai wearable, a partire dai nuovi Apple Watch Series 12. La nuova generazione di smartwatch potrebbe riaccogliere la cassa in ceramica, unita a un nuovo processore che abiliterà il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca in stile Oura Ring.

A fargli compagnia l’Apple Watch Ultra 4, per il quale non sono attesi cambiamenti di design. I miglioramenti dovrebbero limitarsi allo stesso nuovo processore del Series 12.

Sul fronte cuffie, sono attesi i nuovi AirPods 5 con chip H3 e le ormai classiche varianti con e senza cancellazione attiva del rumore. Potrebbero non mancare le sorprese, come una nuova versione di Apple TV 4K con processore più veloce, un aggiornamento dell’HomePod mini e un nuovo hub domestico intelligente con schermo da 7 pollici, fotocamera e supporto a Siri potenziata.

Software

L’ultima grande novità attesa per il keynote Apple del prossimo 9 settembre è la data di rilascio del nuovo software. Come di consueto, anche questa volta Apple dovrebbe comunicare il giorno di rollout di iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, tvOS 27, watchOS 27 e visionOS 27.

Sono tutti già in fase di beta pubblica, ormai pronti per il lancio definitivo. Basandoci sui calendari delle uscite degli anni passati, tutto lascia pensare che il rilascio definitivo avverrà nella settimana successiva all’evento, entro la metà del mese di settembre.

Quali prodotti non verranno presentati

Dopo aver fatto una carrellata di tutte le principali novità che quasi certamente saliranno sul palco durante il keynote di Apple, segnaliamo prodotti che non dovrebbero venire presentati nonostante le voci di corridoio delle ultime settimane.

In primis l’iPhone 18 base e l’iPhone 18e, gli altri due smartphone chiamati a completare la serie iPhone 18. Pare ormai confermato che Apple abbia cambiato strategia e li lancerà nella primavera del 2027 insieme a un iPhone Air di seconda generazione. Si tratta della prima volta in assoluto che la gamma Apple viene spalmata su due finestre di lancio diverse. Se si tratta di una scelta vincente o meno, saranno i numeri a dirlo.

Alcuni leaker hanno parlato anche di un possibile Apple Watch SE 4 economico, ma quasi sicuramente non ci sarà nessun nuovo modello di questo tipo in arrivo. E c’è chi sogna nuovi Mac con chip M6 ma, anche in questo caso, sembra opportuno smentire.

I Mac mini e Mac Studio con chip M6 sono già stati annunciati separatamente via comunicato stampa, con l’uscita in programma il prossimo 22 settembre. Dunque arriveranno sì sul mercato, ma non faranno parte del keynote del 9 settembre. Eventuali MacBook Pro con schermo OLED e iMac con M6 sono attesi più avanti, con un annuncio autonomo o un secondo evento entro la fine dell’anno.

Infine si è parlato di un possibile iPad Mini con schermo OLED. Effettivamente pare che arriverà, ma non a questo evento. Secondo alcuni esperti del settore, la presentazione e il lancio potrebbero avvenire entro la fine di ottobre 2026.