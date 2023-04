L’Europa eviterà davvero la recessione? Attenzione a questi 2 fattori

L’Europa può evitare la recessione e gli ultimi dati sulla salute economica della zona euro hanno mostrato che la ripresa c’è, seppure con zone di ombra.

La regione potrebbe evitare per un soffio una contrazione questo inverno, innanzitutto perché i paesi hanno superato le carenze energetiche temute dopo che la Russia ha ridotto le forniture di gas al blocco. Gli economisti prevedono un modesto rimbalzo durante il resto dell’anno, anche se l’inflazione continua a destare preoccupazione.

Convincenti, ma non del tutto, sono stati anche i dati appena aggiornati sui PMI preliminari. La ripresa economica dell’area dell’euro ha guadagnato ulteriore slancio ad aprile grazie al balzo dell’attività nel settore dei servizi, mentre le prospettive economiche rimangono resistenti al recente stress del settore bancario.

Tuttavia, c’è stata disomogeneità nella crescita, con il manifatturiero che è andato peggio delle attese. Questo squilibrio nei settori, associato all’inflazione elevata e alla conseguente politica di tassi in rialzo da parte della Bce, obbliga alla cautela sul futuro dell’Europa: la recessione è davvero lontana? Ci sono 2 fattori da considerare.

1. Europa: la ripresa a due velocità?

La crescita in Eurozona è accelerata fino ai massimi degli ultimi 11 mesi, trainata da una maggiore domanda e portando a un significativo aumento dell’occupazione, secondo i sondaggi aziendali di S&P Global. Le pressioni sui prezzi si sono nuovamente attenuate.

Lo sviluppo è stato tuttavia sempre più disomogeneo, poiché i produttori hanno assistito a un ulteriore calo degli ordini di beni, mentre la sovraperformance dei servizi è stata la maggiore dal 2009.

I dati “mostrano un quadro generale molto favorevole di un’economia che continua a riprendersi”, ha affermato Cyrus de la Rubia, capo economista della Hamburg Commercial Bank, aggiungendo che “il divario tra il settore dei servizi in parte in forte espansione da un lato e l’indebolimento della produzione settore dall’altro si è allargato ulteriormente”.

Nello specifico, il Flash Composite Purchasing Managers’ Index (PMI), compilato da S&P Global e visto come un buon indicatore della salute economica generale, è balzato a un massimo di 11 mesi, a 54,4 ad aprile dal 53,7 di marzo. Il numero è ben al di sopra del segno 50 che separa la crescita dalla contrazione.

Per soddisfare la crescente domanda, le aziende hanno aumentato l’organico al ritmo più veloce dallo scorso maggio. L’indice di occupazione è rimbalzato a 54,7 ad aprile da 53,3.

Un PMI che copre il settore dei servizi è salito a 56,6 questo mese da 55,0. Nonostante l’elevato costo della vita nella regione, la domanda di servizi è migliorata poiché i consumatori hanno continuato a spendere. L’indice delle nuove imprese è salito al massimo di un anno a 55,8 da 54,2.

Tuttavia, è stata una storia diversa per i produttori del blocco che hanno visto la domanda diminuire più rapidamente. Il PMI manifatturiero è sceso a 45,5 da 47,3, il minimo dal periodo pandemico.

Un indice che misura la produzione, che alimenta il PMI composito e che aveva trascorso due mesi in territorio positivo, è diminuito a 48,5 da 50,4.

La produzione manifatturiera è stata in parte trascinata al ribasso da alcune società francesi che sono state colpite dalle proteste e dagli scioperi contro la riforma delle pensioni approvata dal governo del presidente Emmanuel Macron, ha affermato S&P Global.

2. Inflazione e Bce: cosa rischia l’Europa

Il grande enigma europeo è quello dell’inflazione, che ha ancora potenziale per poter ostacolare la ripresa.

Sebbene le pressioni sui prezzi si siano attenuate ad aprile, sono rimaste elevate rispetto agli standard storici, in particolare nel settore dei servizi, dove i costi dei fattori di produzione sono aumentati notevolmente a causa dell’aumento dei salari. La componente core non rallenta.

Ciò è destinato a preoccupare la Banca centrale europea, che si sta concentrando su tali sviluppi dei prezzi sottostanti per determinare fino a che punto portare in alto i costi di prestito.

“Né i prezzi di input né i prezzi di vendita stanno mostrando alcun rallentamento significativo in alcuni settori”, ha affermato Cyrus de la Rubia. “Ciò aumenta la probabilità che la Bce inasprisca maggiormente la politica monetaria, o più a lungo”.

leggi anche La siccità sta bruciando i raccolti in Europa: è allarme prezzi cibo

La conseguenza sarebbe chiara: maggiore stretta al credito, minore spesa, investimenti in calo, indebolimento della crescita. I venti di recessione potrebbero iniziare a soffiare da qui. Senza dimenticare che l’ottimismo sulla crisi energetica superata nel vecchio continente non è proprio solido: dalla siccità all’inaffidabilità dei nuovi fornitori di combustibile, fino alla domanda di energia dalla Cina potrebbero spingere in alto i prezzi del gas.