Europa e Conference League partite oggi, dove vedere in tv e gratis Fiorentina e Lazio

Europa e Conference League, partite oggi: orari e dove vedere in tv Lazio e Fiorentina. Archiviata la Champions con l’Inter che è riuscita a raggiungere la semifinale dove incontrerà il Barcellona, oggi giovedì 17 aprile tocca alle altre competizioni targate Uefa - anch’esse riformate nel format - scendere in campo per il ritorno dei quarti di finale.

In Europa League è chiamata all’impresa la Lazio , con i capitolini che dovranno ribaltare il due a zero subito all’andata in trasferta dai norvegesi del Bodo Glimt.

Per quanto riguarda la Conference League, la Fiorentina - sempre finalista nelle ultime due stagioni - dovrà difendere in casa la vittoria per due a uno ottenuta una settimana fa in Slovenia contro il Celje.

Vediamo allora nel dettaglio il calendario delle partite in programma oggi dell’Europa e della Conference League 2024/2025, dando uno sguardo poi agli orari e dove vedere in diretta tv e streaming gli incontri Lazio e Fiorentina.

Europa e Conference League 24/25: dove vedere in tv e streaming Per quanto riguarda i diritti tv dell’Europa e League 24/25, tutte le partite saranno visibili in esclusiva su Sky: a differenza degli scorsi anni gli incontri non andranno in onda anche su Dazn. Stessa cosa anche per la Conference League. Per chi è in possesso delle credenziali e di uno specifico abbonamento, gli incontri di Europa e Conference League saranno visibili anche in streaming su NowTv e SkyGo. Una partita per ogni giornata sarà trasmessa in chiaro e gratis su TV8, ma come per la Champions League non ci saranno match riguardanti le squadre italiane impegnate nelle due competizioni.