Dove vedere Tottenham Manchester United in chiaro, orario e diretta tv finale Europa League

Dove vedere Tottenham Manchester in chiaro: tutto pronto per la finale di Europa League che andrà in scena - oggi mercoledì 21 maggio - allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna. Si tratta di una sfida tutta inglese tra due squadre che stasera si giocano la stagione visto i deludenti risultati ottenuti in campionato.

L’ultimo atto dell’Europa League 2024/2025 vedrà come protagonisti Tottenham e Manchester United, club che a una giornata dal termine del campionato si trovano rispettivamente al diciassettesimo e al sedicesimo posto, giusto un gradino sopra la zona retrocessione nonostante i tanti soldi spesi in sede di calciomercato e il valore delle due rose.

Entrambe le compagini infatti da tempo hanno mollato in Premier, concentrandosi esclusivamente sull’Europa League che, oltre al prestigio della vittoria del trofeo, andrebbe a garantire loro anche un posto nella prossima Champions League.

Inoltre chi vince l’Europa League ha il diritto di disputare la Supercoppa Europea contro la vincente della Champions League, sfida in programma il 13 agosto e che si svolgerà a Udine.

Tutti motivi questi per vedere in tv Tottenham-Manchester United, con il nostro Guglielmo Vicario che sarà in porta negli Spurs e Patrick Dorgu - ex Lecce - in campo per quanto riguarda i Diavoli Rossi; per quanto riguarda gli altri ex del nostro campionato, saranno della sfida anche Rasmus Højlund, André Onana, Cristian Romero e Bruno Ferdandes, mentre solo panchina per Joshua Zirkzee con Dejan Kulusevski invece infortunato.

La buona notizia per gli appassionati di calcio è che Tottenham-Manchester United sarà trasmessa in chiaro - sia in diretta tv sia streaming - oltre che a pagamento.

leggi anche Montepremi Europa League 24/25: quanto possono guadagnare Roma e Lazio