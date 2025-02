Europa League partite oggi, dove vedere in tv e in chiaro la Roma

Europa e Conference League, partite oggi: orari e dove vedere in tv la Roma. Archiviati i playoff della Champions, oggi giovedì 20 febbraio tocca alle altre competizioni targate Uefa - anch’esse riformate nel format - scendere in campo per le gare di ritorno degli spareggi per accedere agli ottavi.

Dopo la delusione della Champions con tutte tre le italiane eliminate, in Europa League toccherà alla Roma risollevare le sorti del calcio nostrano: all’Olimpico arriverà il Porto dopo il pareggio per uno a uno della gara d’andata.

La Lazio invece già è qualificata direttamente agli ottavi di finale, così come la Fiorentina che in Conference League attende ora di conoscere il nome della sua prossima avversaria.

Vediamo allora nel dettaglio il calendario delle partite in programma oggi dell’Europa e della Conference League 2024/2025, dando uno sguardo poi agli orari e dove vedere in diretta tv e streaming l’incontro della Roma.

Una partita per ogni giornata sarà trasmessa in chiaro e gratis su TV8 , ma come per la Champions League non ci saranno match riguardanti le squadre italiane impegnate nelle due competizioni.

Per chi è in possesso delle credenziali e di uno specifico abbonamento, gli incontri di Europa e Conference League saranno visibili anche in streaming su NowTv e SkyGo .

Per quanto riguarda i diritti tv dell’ Europa e League 24/25 , tutte le partite saranno visibili in esclusiva su Sky : a differenza degli scorsi anni gli incontri non andranno in onda anche su Dazn. Stessa cosa anche per la Conference League .

La partita trasmessa gratis e in chiaro da TV8 invece sarà Anderlecht -Fenerbahce , in programma oggi giovedì 20 febbraio alle ore 21.00.

Visto l’alto numero di partite Sky non trasmetterà in diretta tutti gli incontri, ma sarà comunque possibile seguire le fasi salienti di tutti i match tramite la Diretta Gol .

Il ritorno dei playoff dell’Europa League 24/25 si disputerà oggi giovedì 20 febbraio , stessa data poi la Conference League. Per ciascuna competizione metà partite prenderanno il via alle 18.45 , con le restanti invece alle ore 21.00 .

Il regolamento

In Europa League a differenza del passato le squadre impegnate saranno 36 e non più 32, inserite tutte in un girone unico con ogni club che disputerà otto incontri, quattro in casa e altrettanti in trasferta. Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno un playoff per andare a completare il tabellone degli ottavi, mentre le restanti saranno direttamente eliminate senza la possibilità di scivolare in Conference League.

Meccanismo quasi identico per la Conference League, con l’unica differenza che è rappresentata dal fatto che nel girone unico ogni squadra affronterà sei partite e non otto come avviene invece in Champions ed Europa League.