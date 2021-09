Euro dollaro ai minimi di oltre un mese: i motivi sono due

L’EUR/USD è sceso sotto 1,17: si tocca, quindi, il minimo dal 20 agosto mentre l’Europa lotta con l’aumento dei prezzi del gas e la Cina soffre di interruzioni di corrente.

Intanto, il presidente della Fed Powell è pronto a testimoniare e commentare il recente segnale di tapering della banca centrale, confermando l’inasprimento.

Il cambio euro dollaro è destinato a calare ancora? I motivi del tonfo sono almeno due.

Euro dollaro sotto soglia 1,17

L’euro/dollaro scivola a 1,1683 alle ore 13.06 del 28 settembre, passando di mano ai minimi da metà agosto.

Il 20 del mese scorso, nello specifico, la coppia scambiava a 1,1679.

Cosa sta manovrando il cambio? Fuori Evergrande, dentro le questioni energetiche: i mercati hanno spostato la loro attenzione da una crisi all’altra, valutando anche la politica tedesca in lento movimento. Ci vorrà ancora per la formazione di un governo nella più grande economia europea, ma la carenza di gas è un problema più scottante. Soprattutto in Europa.

Il calo recente dell’EUR/USD può essere attribuito anche all’impennata dei rendimenti dei Treasury USA, che rendono il dollaro attraente.

Powell, inoltre, tornerà a parlare della possibile e imminente riduzione del suo schema di acquisto di obbligazioni. La mossa da falco viene misurata e valutata nei mercati, stimando un rafforzamento ancora del biglietto verde.

Tasso EUR/USD in calo: due i motivi

A spingere verso il ribasso la coppia, secondo gli analisti ci sono almeno due motivi.

Il primo è l’eclatante crisi energetica: è iniziato tutto con i consumatori spagnoli che si lamentavano dei costi record dell’elettricità e ora si è diffusa in tutto il mondo.

La carenza di gas naturale in Europa – sospettata da alcuni come una mossa di potere dalla russa Gazprom – potrebbe far deragliare la ripresa del vecchio continente dalla pandemia. Questo mina l’euro.

La Cina è anche alle prese con scarsità di elettricità, in parte legate alla poca disponibilità di carbone. I rapporti sulle interruzioni di corrente nella seconda economia più grande del mondo potrebbero far deragliare la crescita globale e spingere più in alto il dollaro rifugio.

Il secondo aspetto da tenere in considerazione è la questione del tetto del debito USA, improvvisamente precaria. E questo mina i mercati e spinge il dollaro.

I repubblicani del Senato lunedì hanno bloccato un disegno di legge che avrebbe finanziato il Governo, fornito miliardi di dollari in aiuti contro gli uragani e scongiurato un default nei debiti degli Stati Uniti.

L’opposizione del GOP ha inferto un colpo mortale alla misura, che era stata approvata alla Camera la scorsa settimana.

La mancata risoluzione dei problemi potrebbe causare gravi calamità finanziarie, ha avvertito la Casa Bianca, facendo precipitare gli Stati Uniti in un’altra recessione.