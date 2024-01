ETF su Bitcoin: tanto rumore per nulla?

Nella serata del 10 gennaio, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha preso una decisione epocale, dando il via libera alla quotazione dei primi Exchange Traded Fund (ETF) su Bitcoin. Questa mossa non solo segna un punto di svolta per la più grande criptovaluta del mondo ma getta un’ombra di cambiamento su tutto il settore delle valute virtuali.

L’annuncio è stato preceduto da 24 ore di grande agitazione per il Bitcoin. Un tweet apparentemente proveniente dal conto ufficiale della SEC dichiarava l’approvazione degli ETF, generando entusiasmo e trainando al rialzo il prezzo del Bitcoin. Tuttavia, poco dopo, la SEC ha chiarito che il suo account era stato “compromesso” e che il tweet era falso, generando confusione e turbolenza nei mercati.

Con l’ufficiale via libera a 11 ETF su Bitcoin, ogni dubbio è stato definitivamente sciolto. Questa notizia offre nuove prospettive agli investitori interessati alle criptovalute, consentendo loro di esporre al Bitcoin senza la necessità di acquistarli direttamente. Gli ETF rappresentano un modo semplice e accessibile per investire in asset, aprendo la strada a un vasto pubblico di potenziali investitori.

L’approvazione ha avuto un impatto immediato sul prezzo del Bitcoin, spingendolo al di sopra della quota di 47.300 dollari. La criptovaluta ha registrato un aumento superiore al 70% nei mesi precedenti, in attesa dell’approvazione degli ETF su Bitcoin, raggiungendo questa settimana il suo livello più alto dal marzo 2022.

Questa decisione segna una rivoluzione nel settore delle criptovalute, aprendo nuove opportunità ma anche presentando nuove sfide. L’accessibilità facilitata all’investimento in Bitcoin potrebbe attirare una nuova ondata di partecipanti al mercato, ma al contempo, la volatilità e la natura ancora giovane di questo mercato richiedono un approccio cauto.

