Ecco i migliori ETF a reddito fisso ad alto rendimento

Nell’universo degli investimenti a reddito fisso, il 2023 ha segnato un capitolo notevole, dominato da una decisa inclinazione degli investitori verso gli ETF ad alto rendimento. Questa tendenza non è stata casuale ma il risultato di una strategia ben ponderata di ottimizzare il rapporto tra rischio e rendimento in un periodo di significativi afflussi verso gli ETF a reddito fisso. I dati di Bloomberg rivelano una netta preferenza per gli ETF ad alto rendimento, che hanno attratto 3,7 miliardi di dollari in Europa, rispetto ai cosiddetti "Fallen Angel" che hanno raccolto appena 130 milioni di dollari. Questo squilibrio tra le due classi di asset sottolinea un calcolo attento da parte degli investitori, che hanno privilegiato orizzonti di investimento più brevi e rendimenti potenzialmente più elevati.

Il gigante degli investimenti, BlackRock, ha giocato un ruolo chiave in questa dinamica, guidando il mercato con i suoi ETF in entrambe le categorie. Il suo iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF (WING) e l’iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYG) hanno dimostrato le divergenze di flusso e interesse tra gli investitori, con IHYG che ha catalizzato una quota significativa degli investimenti. La ragione di fondo di questa marcata preferenza risiede nella volontà degli investitori di ridurre l’esposizione al rischio di durata, soprattutto nelle porzioni del loro portafoglio a reddito fisso con un profilo di rischio più elevato.

L’iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) emerge come esempio preminente dell’appeal degli ETF ad alto rendimento. Questo fondo, che mira a replicare l’indice iBoxx EUR Liquid High Yield, fornisce un accesso diversificato a obbligazioni corporate ad alto rendimento denominate in euro, combinando un rendimento attraente con una gestione prudente del rischio di durata. Il suo Indicatore di Spesa Complessiva (TER) dello 0,50% e la politica di distribuzione semestrale dei dividendi rendono l’ETF un’opzione preferenziale per investitori alla ricerca di flussi di reddito regolari, mantenendo un occhio vigile sul rischio associato alla durata. Con un patrimonio gestito di circa 5,703 miliardi di euro, questo ETF testimonia la fiducia degli investitori, nonostante l’incertezza dei mercati. [...]