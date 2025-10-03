Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 3 ottobre. La diretta

Alessandro Nuzzo

3 Ottobre 2025 - 17:30

Penultima estrazione della settimana questa sera a partire dalle ore 20. La seguiremo in diretta.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 3 ottobre. La diretta

Seguici su

Questa sera penultima estrazione della settimana al Lotto e Superenalotto. A partire dalle 20 la seguiremo in diretta e vi diremo tutti i numeri vincenti. In attesa ecco da dove si riparte e come’è andata ieri sera.

Al Superenalotto nessun 6 e il jackpot è salito a 59.300.000 euro. Le vincite più alte sono state quattro punti 5 da poco più di 41mila euro. Al concorso abbinato a Superstar una sola vincita con 4 stella da 37.200 euro. In totale Sisal ha assegnato 623.042 premi, per un totale di 4.056.387 euro vinti.

Passiamo al gioco del Lotto e 10eLotto dove ieri, giovedì 2 ottobre, pioggia di premi in Lombardia con un totale di vincite pari a 116.000 euro. A Barzana, in provincia di Bergamo, un fortunato giocatore ha trasformato una puntata da 20 euro in una vincita di 52.583,33 euro. La giocata è risultata vincente grazie al terno 30-37-64 sulla ruota di Bari.

A Castel Mella, nel bresciano, la fortuna ha invece sorriso a chi ha investito appena 6 euro, portandosi a casa 14.250 euro dopo aver centrato il terno secco 9-29-89 sulla ruota di Cagliari.

Il premio più ricco al 10eLotto è stato registrato a Cunardo, in provincia di Varese: una giocata da 4 euro, ha garantito un bottino da 50.001 euro grazie a un 9 indovinato in modalità frequente. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 9 milioni di euro in tutta Italia. Quanto ai numeri ritardatari, l’82 continua a farsi attendere sia sulla ruota di Bari, dove non esce da 96 concorsi, sia su quella Nazionale, dove manca addirittura da 105 estrazioni. A Cagliari il ritardatario è l’85, assente da 102 concorsi, mentre a Firenze e Venezia spiccano rispettivamente il 42 e il 5, entrambi assenti da 92 estrazioni.

A Milano il numero in ritardo è il 25, che non compare da 95 concorsi, mentre a Napoli lo stesso numero manca da 66 estrazioni. A Genova si attende il 56, assente da 69 turni, e a Palermo il 59 non si vede da 86 concorsi.

Infine, a Roma il 63 è fuori dai giochi da 78 estrazioni e a Torino il 7 non viene sorteggiato da 76 concorsi.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 3 ottobre

Lotto, i numeri vincenti estratti

  • Bari
  • Cagliari
  • Firenze
  • Genova
  • Milano
  • Napoli
  • Palermo
  • Roma
  • Torino
  • Venezia
  • Nazionale

Superenalotto, la sestina vincente

  • Sestina:
  • Numero jolly:
  • Numero superstar:

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite anche dai siti ufficiali di Lottomatica e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Lottomatica
# Lotto
# Superenalotto
# Estrazioni Lotto oggi

Iscriviti a Money.it

FT logo

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

Selezionati per te

La data del cambio dell'ora è ormai ufficiale. Ecco il giorno del nuovo orario invernale

Attualità

La data del cambio dell’ora è ormai ufficiale. Ecco il giorno del nuovo orario invernale
Escursionista condannato a pagare 4.400 euro per il salvataggio in elicottero

Attualità

Escursionista condannato a pagare 4.400 euro per il salvataggio in elicottero

Correlato