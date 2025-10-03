Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 3 ottobre. La diretta

Questa sera penultima estrazione della settimana al Lotto e Superenalotto. A partire dalle 20 la seguiremo in diretta e vi diremo tutti i numeri vincenti. In attesa ecco da dove si riparte e come’è andata ieri sera.

Al Superenalotto nessun 6 e il jackpot è salito a 59.300.000 euro. Le vincite più alte sono state quattro punti 5 da poco più di 41mila euro. Al concorso abbinato a Superstar una sola vincita con 4 stella da 37.200 euro. In totale Sisal ha assegnato 623.042 premi, per un totale di 4.056.387 euro vinti.

Passiamo al gioco del Lotto e 10eLotto dove ieri, giovedì 2 ottobre, pioggia di premi in Lombardia con un totale di vincite pari a 116.000 euro. A Barzana, in provincia di Bergamo, un fortunato giocatore ha trasformato una puntata da 20 euro in una vincita di 52.583,33 euro. La giocata è risultata vincente grazie al terno 30-37-64 sulla ruota di Bari.

A Castel Mella, nel bresciano, la fortuna ha invece sorriso a chi ha investito appena 6 euro, portandosi a casa 14.250 euro dopo aver centrato il terno secco 9-29-89 sulla ruota di Cagliari.

Il premio più ricco al 10eLotto è stato registrato a Cunardo, in provincia di Varese: una giocata da 4 euro, ha garantito un bottino da 50.001 euro grazie a un 9 indovinato in modalità frequente. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 9 milioni di euro in tutta Italia. Quanto ai numeri ritardatari, l’82 continua a farsi attendere sia sulla ruota di Bari, dove non esce da 96 concorsi, sia su quella Nazionale, dove manca addirittura da 105 estrazioni. A Cagliari il ritardatario è l’85, assente da 102 concorsi, mentre a Firenze e Venezia spiccano rispettivamente il 42 e il 5, entrambi assenti da 92 estrazioni.

A Milano il numero in ritardo è il 25, che non compare da 95 concorsi, mentre a Napoli lo stesso numero manca da 66 estrazioni. A Genova si attende il 56, assente da 69 turni, e a Palermo il 59 non si vede da 86 concorsi.

Infine, a Roma il 63 è fuori dai giochi da 78 estrazioni e a Torino il 7 non viene sorteggiato da 76 concorsi.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi venerdì 3 ottobre

17:26 Lotto, i numeri vincenti estratti Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

17:27 Superenalotto, la sestina vincente Sestina:

Numero jolly:

Numero superstar:

Vi ricordiamo di giocare responsabilmente e di verificare le vincite anche dai siti ufficiali di Lottomatica e Sisal.