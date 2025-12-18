Esiste una città costruita con 72.000 tonnellate di diamanti

In Europa esiste una piccola città che, a prima vista, sembra una tipica cittadina di campagna, ma che in realtà ha una forma molto particolare e custodisce un grandissimo segreto. Un luogo che è stato utilizzato dalla NASA per addestrare gli astronauti, è stato set di diversi film di successo e che ogni giorno viene visitato da migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. La cittadina si chiama Nördlingen e si trova in Germania, precisamente in Baviera. Ma come mai questa piccola città, apparentemente tranquilla, con poco più di 21 mila abitanti, è così famosa? Si tratta infatti di una città costruita con milioni di diamanti di piccolissime dimensioni.

Nördlingen, la città costruita con milioni di diamanti

La città presenta una circonferenza perfettamente tondeggiante, con un diametro di circa 24 chilometri. Prima degli anni Sessanta si pensava che questa particolare conformazione geografica fosse dovuta alla costruzione sopra il cratere di un antico vulcano. Tuttavia, negli anni Sessanta, due geologi americani, Edward Chao ed Eugene Shoemaker, scoprirono che non era così e che, in realtà, la cittadina era sorta all’interno di un cratere meteoritico, formatosi circa 14,5 milioni di anni fa. La particolarità di questo luogo è che, a seguito della collisione con l’enorme meteorite, si formarono milioni di minuscoli diamanti, con un diametro inferiore a 0,2 millimetri, che furono poi utilizzati per costruire le abitazioni storiche. Questi edifici, infatti, riflettono la luce in modo simile ai diamanti. I due geologi arrivarono a questa conclusione osservando le case situate a un livello più basso rispetto alle colline circostanti e analizzando le pietre utilizzate per gli edifici più antichi, scoprendo che erano piene di minuscoli diamanti riflettenti. Tali pietre potevano avere una sola origine: un gigantesco impatto meteoritico. Gli impatti di questo tipo sono infatti l’unico processo naturale in grado di generare le altissime pressioni necessarie per trasformare il quarzo in diamanti.

L’impatto con il meteorite generò 70.000 tonnellate di minuscoli diamanti

È stato stabilito che il meteorite che generò l’enorme cratere aveva un diametro di circa un chilometro e che, prima dell’impatto, viaggiava a una velocità di circa 70.000 chilometri orari, generando pressioni e temperature superiori ai 25.000 gradi. Tale impatto portò alla formazione di circa 70.000 tonnellate di diamanti microscopici che ancora oggi sono incastonati nelle fondamenta e nelle mura degli edifici più antichi, ma che risultano quasi invisibili a occhio nudo. Gli stessi abitanti della città, fino agli anni Sessanta, non avevano alcuna idea di vivere in un luogo composto da così tanti diamanti. Uno degli edifici più importanti è la chiesa di San Giorgio, che pare abbia un valore complessivo estremamente elevato.

Nördlingen è stata inoltre utilizzata nel corso degli anni anche dalla NASA per addestrare gli astronauti delle missioni Apollo 14 e Apollo 17 negli anni Sessanta, poiché il terreno presentava una certa somiglianza con la superficie lunare. Inoltre, la cittadina bavarese è stata scelta come location per alcune pellicole di successo, tra cui il finale del film «La fabbrica di cioccolato», che racconta le gesta di Willy Wonka.

Al di là di questi aspetti, nel tempo la città è diventata una meta turistica per visitatori provenienti da tutto il mondo, che arrivano non nella speranza di trovare diamanti, ma per ammirare quella che è una città unica al mondo, costruita con tonnellate e tonnellate di diamanti.