Elon Musk scagionato dalle accuse nel processo Tesla, ma i suoi guai non sono ancora finiti

Finalmente una buona notizia per Elon Musk, il secondo uomo più ricco del mondo. In qualità di Ceo del produttore di veicoli elettrici Tesla, il signor Musk è stato accusato di frode in seguito ai suoi due tweet sull’acquisizione privata dell’azienda.

Il problema, che risale a cinque anni prima del 2018, è nato da un tweet di Musk che diceva che avrebbe acquistato Tesla e che aveva già ottenuto finanziamenti. L’amministratore delegato ha quindi proseguito con un altro tweet confermando che l’accordo era imminente e che avrebbe avuto solo bisogno di conferma da parte degli azionisti.

I due tweet hanno fatto schizzare alle stelle i prezzi delle azioni Tesla. Quindi, gli investitori erano comprensibilmente furiosi quando Musk ha rivelato che l’accordo era fallito e che la società sarebbe rimasta pubblica.

In effetti, erano così furiosi da portare la questione in tribunale. L’affermazione del querelante era che il tweet di Musk ha spinto i prezzi delle azioni fuori dal loro corso naturale, facendogli perdere denaro con il successivo calo del prezzo.

Prima del verdetto finale, una stima di un economista affermava che Tesla avrebbe dovuto pagare fino a $11 miliardi agli investitori.

Fortunatamente per Elon Musk, tuttavia, la giuria lo ha scagionato da ogni accusa. Questo verdetto positivo arriva in un momento caotico per il miliardario, che sta perdendo consensi in tutte le sue aziende.

Il verdetto

Fondamentalmente, la giuria non è stata in grado di connettere i tweet di Musk alla variazione dei prezzi delle azioni. Non ci sono infatti connessioni letterali e non è stato stipulato alcun accordo scritto tra Tesla e una terza parte per l’acquisizione.

L’unica cosa che esisteva era un tweet, che secondo Musk non dovrebbe spingere le persone a prendere alcun tipo di decisione. «Ad un certo punto ho twittato che pensavo che, secondo me, il prezzo delle azioni fosse troppo alto... ed è salito più in alto, il che è controintuitivo», ha detto durante la testimonianza, dimostrando che non ci sono collegamenti diretti tra un tweet e i prezzi delle azioni.

Ci sono volute nove ore ai giurati per emettere un verdetto. Elon Musk non era presente in tribunale quando è stato annunciato, anche se ha accolto con gioia la notizia.

Ha twittato «Grazie al cielo, la saggezza delle persone ha prevalso!»

Elon Musk potrebbe essere fuori dall’acqua per ora, ma i suoi problemi con Tesla non sono completamente risolti. Gli investitori sono ancora preoccupati che sia troppo distratto dal suo nuovo giocattolo: Twitter.

Dopo aver acquistato il social network per 44 miliardi di dollari e averlo quasi distrutto, ha anche trascurato qualsiasi amministrazione ragionevole per Tesla. Nuovi modelli sono stati rinviati e a un certo punto i prezzi delle azioni sono crollati di $ 47 miliardi in un giorno.

Elon Musk deve riprendere il controllo della sua nave prima che sia troppo tardi.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2023-02-06 12:27:49. Titolo originale: Elon Musk Cleared of Charges in Tesla Trial, but his Troubles are not over yet