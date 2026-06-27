Elon Musk non è più un triliardario

Sono passate due settimane da quando Elon Musk è diventato la prima persona al mondo ad avere un patrimonio superiore ai 1.000 miliardi di dollari, diventando così il primo trilionario della storia. Secondo l’indice di Bloomberg, però, al 24 giugno il patrimonio di Musk ammonta a 957 miliardi di dollari, mentre Forbes lo indica a 962 miliardi. Entrambe le stime, quindi, concordano su un punto: lo status di persona con un patrimonio a quattro cifre è già un ricordo del passato.

Era il 12 giugno quando Elon Musk ha fatto la storia, dopo che SpaceX ha debuttato in Borsa al Nasdaq con un’offerta pubblica iniziale di 135 dollari per azione. La quotazione ha raccolto capitali per 85,7 miliardi di dollari, portando la valutazione della società a 1.770 miliardi di dollari. Di conseguenza, poiché Musk possiede il 42% di SpaceX, il debutto in Borsa ha fatto schizzare alle stelle il suo patrimonio personale, che ha superato immediatamente quota 1.000 miliardi.

Quattro giorni dopo, il 16 giugno, il titolo ha raggiunto il suo picco a 225 dollari per azione e, secondo le stime, il patrimonio netto di Musk è stato valutato tra 1.320 e 1.450 miliardi di dollari. Da allora, però, SpaceX, dopo il boom iniziale, ha perso terreno, arrivando a cedere circa il 30% a metà settimana, con le azioni scambiate a 156 dollari, quindi vicino al prezzo dell’offerta pubblica iniziale. Lunedì scorso, inoltre, c’è stato un crollo del 16% in un solo giorno, che ha spazzato via 240 miliardi di dollari dal patrimonio personale di Musk.

SpaceX è oggi la più grande società spaziale al mondo e uno dei principali operatori nel mercato dei lanci commerciali. L’azienda ha rivoluzionato il settore grazie allo sviluppo di razzi riutilizzabili, riducendo in modo significativo i costi delle missioni spaziali e ridefinendo l’economia dell’industria aerospaziale. Nel tempo è diventata anche un partner strategico della NASA.

Perché Musk ha perso parte del suo patrimonio

A infliggere ulteriori danni al portafoglio dell’imprenditore è stata anche Tesla, perché le azioni dell’azienda produttrice di auto elettriche sono crollate di quasi il 6% nei giorni successivi. Musk possiede circa il 12% della società.

I motivi che hanno portato al calo delle quotazioni delle sue aziende tecnologiche sono legati alle preoccupazioni sui costi di costruzione delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, all’aumento dei tassi di interesse e ai dubbi sulla redditività a lungo termine degli investimenti. Nonostante ciò, Elon Musk resta di gran lunga l’uomo più ricco del mondo. Tuttavia, il fatto che circa l’80% del suo patrimonio sia concentrato in SpaceX lo rende estremamente vulnerabile alle fluttuazioni di mercato.

Il secondo posto è occupato da Larry Page, con un patrimonio stimato in 296 miliardi di dollari, seguito da Sergey Brin con 275 miliardi, Jeff Bezos con 257 miliardi e Michael Dell con 223 miliardi.